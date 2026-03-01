Уражено радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили РФ, - Генштаб. ВIДЕО
У рамках послідовного зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових цілях ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено радіолокаційну станцію
Зокрема, в ніч на 1 березня 2026 року уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі н.п. Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).
Також наші воїни били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області).
Інші ураження
- За даними Генштабу, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки.
- Вчора, 28 лютого 2026 року, Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника у районі н.п. Прилєсьє (Бєлгородська область рф) та неподалік Родинського Донецької області.
- Крім того, завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БпЛА у районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області).
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно уражатимуть сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.
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