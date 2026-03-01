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Уражено радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили РФ, - Генштаб. ВIДЕО

У рамках послідовного зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових цілях ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Уражено радіолокаційну станцію

Зокрема, в ніч на 1 березня 2026 року уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі н.п. Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).

Також наші воїни били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області).

Також читайте: Уражено передовий пункт управління дивізії РФ, низку логістичних об’єктів та живу силу ворога, - Генштаб

Інші ураження

  • За даними Генштабу, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки.
  • Вчора, 28 лютого 2026 року, Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника у районі н.п. Прилєсьє (Бєлгородська область рф) та неподалік Родинського Донецької області.
  • Крім того, завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БпЛА у районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно уражатимуть сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

Також читайте: ЗСУ уразили нафтобазу "Луганська" та склади пального ворога на окупованих територіях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8451) Донецька область (11285) Маріупольський район (105) Ялта (2) Новокраснівка (1)
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01.03.2026 13:00 Відповісти
Подивимось завтра на сводку Генштабу.
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01.03.2026 16:47 Відповісти
Гарні пташки, знають кого клювати.
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01.03.2026 17:46 Відповісти
 
 