145 боєзіткнень за добу: запеклі бої на Сході та Півдні, - Генштаб. КАРТА

Загалом, упродовж минулої доби, 1 березня 2026 року, на фронті було зафіксовано 145 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 86 авіаційних ударів, скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8828 дронів-камікадзе та здійснив 3573 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса, Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка, Гірке, Мирне Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження живої сили, склад боєприпасів, три гармати та пункт управління БпЛА окупантів.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 960 осіб. Також ворог втратив чотири танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, 1810 безпілотних літальних апаратів, 247 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням шести авіабомб, здійснив 141 обстріл, з яких 18 – із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 20 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 34 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.