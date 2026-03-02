145 боевых столкновелений за сутки: ожесточенные бои на Востоке и Юге, - Генштаб. КАРТА

В целом, за прошедшие сутки, 1 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 145 боевых столкновений.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 86 авиационных ударов, сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8828 дронов-камикадзе и осуществил 3573 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Пысаньцы, Великомихайловка Днепропетровской области; Воздвижовка, Самойловка, Голубково, Чаривное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса, Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка, Горькое, Мирное Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, три пушки и пункт управления БПЛА оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 960 человек. Также враг потерял четыре танка, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, пять средств противовоздушной обороны, 1810 беспилотных летательных аппаратов, 247 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес четыре авиаудара с применением шести авиабомб, осуществил 141 обстрел, из которых 18 – с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Прилепки и в направлении Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 20 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закитное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах населенных пунктов Вороне, Терновое, Злагода и Степовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 34 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Доброполья и Староукраинки.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от Плавней.

На Приднепровском направлении наши воины отбили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.