Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 267 730 человек (+960 за сутки), 11 713 танков, 37 795 артсистем, 24 111 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 267 730 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 267 730 (+960) человек

танков – 11 713 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.

РСЗО – 1 665 (+3) ед.

средства ПВО – 1 313 (+5) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.

корабли / катера – 29 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.

специальная техника – 4 076 (+1) ед.

