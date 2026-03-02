Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 267 730 человек (+960 за сутки), 11 713 танков, 37 795 артсистем, 24 111 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 267 730 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 267 730 (+960) человек
- танков – 11 713 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.
- РСЗО – 1 665 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 313 (+5) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.
- специальная техника – 4 076 (+1) ед.
337!!! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 267 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.