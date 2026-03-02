РУС
1 923 13

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 267 730 человек (+960 за сутки), 11 713 танков, 37 795 артсистем, 24 111 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 267 730 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 267 730 (+960) человек
  • танков – 11 713 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.
  • РСЗО – 1 665 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 313 (+5) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
  • корабли / катера – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.
  • специальная техника – 4 076 (+1) ед.

Потери врага 1 марта

 

Гарний врожай !
02.03.2026 07:23
Оце пішло ППО(аналогов нет)2дня 8штук.Супер козаки,так держать.
02.03.2026 07:59
А що тобі від цього легше стане ?
02.03.2026 08:29
Гарний врожай !
02.03.2026 07:23
Оце пішло ППО(аналогов нет)2дня 8штук.Супер козаки,так держать.
02.03.2026 07:59
А коли ,нарешті , напишуть за наші втрати ,чи в нас всі безсмертні.
показать весь комментарий
02.03.2026 08:21
А що тобі від цього легше стане ?
02.03.2026 08:29
Бо вже набридла ця брехня ,про 55 тисяч загиблих за 4 роки війни .
02.03.2026 08:37
У всіх війнах всі розвідки витрачаютьс колосальні зусилля, щоб отримати достовірні данні про армію ворога, такі як загальна чисельність, комплектація підрозділів, їх кількість, оснащення, морально-бойовий дух, і головне реальні втрати, як безповоротні, так і санітарні. На цьому потім базуються всі дії. А ви хочете самі розкрити цю інформацію? Ви на кого працюєте? Закінчиться війна і все узнаєте.
02.03.2026 08:49
Так кацапське ГРУ добре знає про всі наші втрати ,так що за кацапів не хвилюйся ,ти краще хвилюйся за "морально-бойовий дух " в тих українців ,кого примусово бусифікували.
02.03.2026 08:58
Тебе це не потрібно бімбосити..підпишеш контракт, підеш в оперативну роботу в штаб будеш знати
02.03.2026 08:55
Так сам мобілізуйся паркетн0- штабний "вояка ".
02.03.2026 09:00
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.03.2026 08:35
Минув 4394 день москальсько-української війни.
337!!! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 267 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
02.03.2026 08:41
02.03.2026 08:44
Логістика 247!!! Жесть
02.03.2026 08:53
 
 