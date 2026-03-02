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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 267 730 осіб (+960 за добу), 11 713 танків, 37 795 артсистем, 24 111 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 267 730 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
  • танків – 11 713 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
  • РСЗВ – 1 665 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 313 (+5) од.
  • літаків  - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
  • спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти підрозділу "Фенікс" уразили 2 російські танки посеред поля на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Втрати ворога 1 березня

 

Автор: 

армія рф (21211) Генштаб ЗС (8456) ліквідація (4783) знищення (10301)
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Топ коментарі
+14
Гарний врожай !
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02.03.2026 07:23 Відповісти
+14
Минув 4394 день москальсько-української війни.
337!!! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 267 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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02.03.2026 08:41 Відповісти
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.03.2026 08:35 Відповісти
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Гарний врожай !
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02.03.2026 07:23 Відповісти
Оце пішло ППО(аналогов нет)2дня 8штук.Супер козаки,так держать.
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02.03.2026 07:59 Відповісти
Підтвердили за останні дні. Бо були повідомлення і навіть відео, але в статистику не включали.
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02.03.2026 09:54 Відповісти
В новороссійську розхєрачили 6 з 7 нафтоналивних "стендери" (прилади/обладнання/буферні ємності, безпосередньо відповідальні за перевалку нафти/рідин - включно з стикувальними вузлами до танкерів). Ну і ще дріб'язок - панцирі, С-300 місцевий добивали тощо.

Як це зв'язано з 2 тижнями виносу ППО в оперативному тилу південного фронту засрашки та в Криму? Та ніяк, то збіг. Чесно-чесно.
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02.03.2026 17:14 Відповісти
А що тобі від цього легше стане ?
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02.03.2026 08:29 Відповісти
У всіх війнах всі розвідки витрачаютьс колосальні зусилля, щоб отримати достовірні данні про армію ворога, такі як загальна чисельність, комплектація підрозділів, їх кількість, оснащення, морально-бойовий дух, і головне реальні втрати, як безповоротні, так і санітарні. На цьому потім базуються всі дії. А ви хочете самі розкрити цю інформацію? Ви на кого працюєте? Закінчиться війна і все узнаєте.
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02.03.2026 08:49 Відповісти
Да не сильно і знають, раз постійно хтось вилазить і пробує піднімати це питання. І яким чином реальна інформація про власні втрати підніме морально-бойовий дух українців? І чому морально-бойовий дух треба піднімати саме примусово мобілізованим, дух добровольців та кадрових військових, які вже 12 років воюють і 4 роки повномаштабно, вас не цікавить?
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02.03.2026 09:10 Відповісти
Тебе це не потрібно бімбосити..підпишеш контракт, підеш в оперативну роботу в штаб будеш знати
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02.03.2026 08:55 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.03.2026 08:35 Відповісти
Минув 4394 день москальсько-української війни.
337!!! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 267 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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02.03.2026 08:41 Відповісти
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02.03.2026 08:44 Відповісти
Логістика 247!!! Жесть
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02.03.2026 08:53 Відповісти
Арта - 74. Оце показник! Не рекордний, але визначний!

Це означає - засрашка потягнула залишки засобів до ЛБЗ, бо щось на ЛБЗ якось все захиталось, якось чогось на ЛБЗ стало не вистачати, якось захотілося командирам підтримати підрозділи на ЛБЗ артою.

Ну а разом з постійно зростаючими цифрами втрат логістики та зменшенням абсолютних цирф захоплених територій - це свідчить про те, що щось в машині засрашинців зазбоїло, десь пісочок в механізм потрапив, щось "змазки" (у вигляді арти та логістики) для просто утримання темпів почало вимагатись ЗНАЧНО більше.

https://imgpx.com/KstlJwzf9boY.webp
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02.03.2026 17:21 Відповісти
Весна розпочалася з "срібла"
Авто 247 одиниць - другий добовий показник з початку війни
БпЛА 1 810 од. також другий показник
Арта і ППО також дуже достойно
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02.03.2026 09:13 Відповісти
Повідомляють про черговий атентат супроти московської поліції:

@ (мова оригіналу):
"Трое полицейских погибли в Москве от дистанционной детонации взрывных устройств, сообщает МВД."
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02.03.2026 10:47 Відповісти
От і хорошо
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02.03.2026 13:22 Відповісти
 
 