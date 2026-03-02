Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 267 730 осіб (+960 за добу), 11 713 танків, 37 795 артсистем, 24 111 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 267 730 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
- танків – 11 713 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
- РСЗВ – 1 665 (+3) од.
- засоби ППО – 1 313 (+5) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Топ коментарі
+14 Олександр #581937
показати весь коментар02.03.2026 07:23 Відповісти Посилання
+14 Qq Qqq #455433
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+12 tarasii smila #448870
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Як це зв'язано з 2 тижнями виносу ППО в оперативному тилу південного фронту засрашки та в Криму? Та ніяк, то збіг. Чесно-чесно.
337!!! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 267 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Це означає - засрашка потягнула залишки засобів до ЛБЗ, бо щось на ЛБЗ якось все захиталось, якось чогось на ЛБЗ стало не вистачати, якось захотілося командирам підтримати підрозділи на ЛБЗ артою.
Ну а разом з постійно зростаючими цифрами втрат логістики та зменшенням абсолютних цирф захоплених територій - це свідчить про те, що щось в машині засрашинців зазбоїло, десь пісочок в механізм потрапив, щось "змазки" (у вигляді арти та логістики) для просто утримання темпів почало вимагатись ЗНАЧНО більше.
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Авто 247 одиниць - другий добовий показник з початку війни
БпЛА 1 810 од. також другий показник
Арта і ППО також дуже достойно
@ (мова оригіналу):
"Трое полицейских погибли в Москве от дистанционной детонации взрывных устройств, сообщает МВД."