РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10498 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
3 154 13

Нефтяной терминал "Шесхарис" и база ВМС РФ поражены в Новороссийске, - Генштаб ВСУ

Удар по Новороссийску: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, были поражены нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морская база "Новороссийск".

На территории зафиксирован масштабный пожар.

"По предварительной информации подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Другие поражения

"Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 года нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ)", - добавили в Генштабе.

Читайте: 145 боевых столкновений за сутки: ожесточенные бои на Востоке и Юге, - Генштаб. КАРТА

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что СБУ и Силы обороны поразили военные корабли РФ, системы ПВО рашистов и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск".

В оккупированном Крыму поражен центр дальней космической связи, ряд объектов ПВО и живая сила противника.

Читайте: Поражены РЛС и другие объекты и сосредоточение живой силы оккупантов на ВОТ и в РФ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (5328) Удары по РФ (729) Новороссийск (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
кацапи самі себе ********
за допомогою іранських ракет
орбан може підтвердити - має відповідні супутникові фото
показать весь комментарий
02.03.2026 14:57 Ответить
+10
от це і є реальні санкції проти росії, а не казки Європи
показать весь комментарий
02.03.2026 14:57 Ответить
+6
Чудові новини ! Дякуємо тим хто здійснив цю операцію.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи самі себе ********
за допомогою іранських ракет
орбан може підтвердити - має відповідні супутникові фото
показать весь комментарий
02.03.2026 14:57 Ответить
Не орбан - лука.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:01 Ответить
у бульбофюрера карти на стіні, а у віті орбана - супутникові
************* хандони вони такі, із картами...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:08 Ответить
от це і є реальні санкції проти росії, а не казки Європи
показать весь комментарий
02.03.2026 14:57 Ответить
Чудові новини ! Дякуємо тим хто здійснив цю операцію.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:59 Ответить
Хіба у нафтовому терміналі "Шесхаріс" нема "економічних інтересів" СШТ?
показать весь комментарий
02.03.2026 14:59 Ответить
Нема. "Шесхаріс" - власність російської ПАО "Транснєфть".
показать весь комментарий
02.03.2026 15:06 Ответить
"Шесхарис"... имя невесты Александра Невского, шо ли).
показать весь комментарий
02.03.2026 15:07 Ответить
це топонім адигейського похоження, який дослівно перекладається як "той, хто сидить на коні".
показать весь комментарий
02.03.2026 15:15 Ответить
ісконно москальське слово....
показать весь комментарий
02.03.2026 15:27 Ответить
у них все крадене. Споконвічна традиція.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:29 Ответить
Остання ніч Шесхариссади...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:28 Ответить
 
 