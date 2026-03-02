Нефтяной терминал "Шесхарис" и база ВМС РФ поражены в Новороссийске, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, были поражены нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морская база "Новороссийск".
На территории зафиксирован масштабный пожар.
"По предварительной информации подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.
Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются", - говорится в сообщении.
Другие поражения
"Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 года нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ)", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что СБУ и Силы обороны поразили военные корабли РФ, системы ПВО рашистов и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск".
В оккупированном Крыму поражен центр дальней космической связи, ряд объектов ПВО и живая сила противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за допомогою іранських ракет
орбан може підтвердити - має відповідні супутникові фото
************* хандони вони такі, із картами...