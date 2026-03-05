СБУ уразила носій "Калібрів" - фрегат "Адмірал Ессен" - у Новоросійську, - джерела

СБУ та Сили оборони під час атаки на порт "Новоросійськ" уразили носій восьми крилатих ракет "Калібр" - фрегат "Адмірал Ессен".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що відомо?

Удару було завдано по середній надбудові корабля.

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Наслідки

Внаслідок удару на судні:

вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;

пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;

уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;

ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Пожежа на палубі тривала близько 18 годин, що свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд.

Критичні пошкодження судна призвели до того, що фрегат не зможе завдавати ударів по Україні крилатими ракетами "Калібр".

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