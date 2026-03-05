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Новини Удари по РФ
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СБУ уразила носій "Калібрів" - фрегат "Адмірал Ессен" - у Новоросійську, - джерела

СБУ та Сили оборони під час атаки на порт "Новоросійськ" уразили носій восьми крилатих ракет "Калібр" - фрегат "Адмірал Ессен".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що відомо?

Удару було завдано по середній надбудові корабля.

СБУ уразила російський фрегат, що бив Калібрами по Україні

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Наслідки

Внаслідок удару на судні:

  • вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
  • пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
  • уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
  • ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Пожежа на палубі тривала близько 18 годин, що свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд.

Критичні пошкодження судна призвели до того, що фрегат не зможе завдавати ударів по Україні крилатими ракетами "Калібр".

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Автор: 

СБУ (13948) Удари по РФ (1021) Новоросійськ (39)
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Топ коментарі
+35
Добре. Слава ЗСУ!
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05.03.2026 14:06 Відповісти
+28
Українським воїнам СЛАВА! І здоров'я!!!!!!
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05.03.2026 14:09 Відповісти
+23
🥳 Над акваторією Чорного моря знищено ворожий вертоліт Ка-27 - повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ
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05.03.2026 14:10 Відповісти
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Добре. Слава ЗСУ!
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05.03.2026 14:06 Відповісти
А можна Фламінгою або Скальпом https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Storm+Shadow&mstk=AUtExfDZzfFho6xrkCmj5CfyI3Bic0oO073jUjBiZL9F7ttxL4E59geuQ2i7CALjm5y8yY2MDw6_vPVScYyNehFxqsydZAG3YrRjazh8DNL3V04L54T_R5GjMUmWtl0yDEZ23d8&csui=3&ved=2ahUKEwiliYWG34iTAxU8HRAIHRltO6kQgK4QegYIAQgAEA4 туди ж? І по сусідньому також?
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05.03.2026 14:20 Відповісти
Де ж взяти стільки фламінгів? Це минулого року їх обіцяли клепати мінімум по 8 штук за добу.
Але всі 3000 ракет закінчилися ще в 2025-му
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05.03.2026 14:50 Відповісти
Не начинаясь.
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05.03.2026 16:29 Відповісти
Чудово.А деж були (аналогов нет)ще 2 лишилось,ну їх мабуть заховають.
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05.03.2026 14:06 Відповісти
Українським воїнам СЛАВА! І здоров'я!!!!!!
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05.03.2026 14:09 Відповісти
🥳 Над акваторією Чорного моря знищено ворожий вертоліт Ка-27 - повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ
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05.03.2026 14:10 Відповісти
Не вперше відгрібає, сподіваюсь, не в останнє.
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05.03.2026 14:10 Відповісти
Краще б в останнє і далі на металобрухт.
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05.03.2026 14:30 Відповісти
У нього на роду написано -- не плавати: той самий Ессен в Порт-Артурі затопив свій лінкор "Севастополь".
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05.03.2026 14:13 Відповісти
Броненосец, но не суть).
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05.03.2026 14:21 Відповісти
Так. Прошу вибачення. Броненосець.
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05.03.2026 15:07 Відповісти
казенний.
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05.03.2026 14:40 Відповісти
Звичайно ж, не його особистий. Він на ньому був командиром.
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05.03.2026 15:08 Відповісти
Одна частина СБУ, честь їй і хвала, виконує завдання по знищенню ворога, а інша - грабує країну і виконує незаконні вказівки паяца!
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05.03.2026 14:22 Відповісти
Баканов досі недоторканий. Про Вітюка теж давно не чутно. Малюк теж не кращий, враховуючи те що за його відома фабрикувалася справа на детектива НАБУ. А скільки вже часу знущаються над Червінським...
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05.03.2026 14:54 Відповісти
СБУ уразила носій "Калібрів" - фрегат "Адмірал Ессен" - у Новоросійську, - джерела https://censor.net/ua/n3603722

Вау - то дуже круто.

Це самий ********, самий технологічний, самий захищений, найбільш боєздатний москальський надводний корабель.
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05.03.2026 14:53 Відповісти
...був
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05.03.2026 14:55 Відповісти
...на ЧФ
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05.03.2026 15:03 Відповісти
Це корито вже при спуску на воду було пошкоджене -- погнули гребний вал ))))
А ви кажете "самий, самий, самий" (най-, най-, най- --- якщо українською )
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05.03.2026 15:05 Відповісти
Згода - Дякую
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05.03.2026 15:09 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
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05.03.2026 15:12 Відповісти
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05.03.2026 16:27 Відповісти
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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05.03.2026 18:02 Відповісти
Пожежа 18 годин це не хухри-мухри, очевидно нижче палуби теж не вєтош зберігалась.
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05.03.2026 23:53 Відповісти
 
 