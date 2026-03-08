Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковый снимок, сделанный 8 марта, зафиксировал последствия удара украинских дронов по нефтебазе в Армавире в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на фотографии высокого качества, сделанной 8 марта, видно как минимум один уничтоженный резервуар с топливом.





По предварительным данным, удар пришелся по накопительно-перевалочной базе "Южной нефтяной компании".

Сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров. О жертвах и раненых российские власти не сообщали.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края РФ произошел пожар в результате атаки беспилотников.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.

В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.

