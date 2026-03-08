РУС
4 235 23

Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковый снимок, сделанный 8 марта, зафиксировал последствия удара украинских дронов по нефтебазе в Армавире в Краснодарском крае РФ.  

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на фотографии высокого качества, сделанной 8 марта, видно как минимум один уничтоженный резервуар с топливом.

Удары по базе в Армавире
Удары по базе в Армавире

По предварительным данным, удар пришелся по накопительно-перевалочной базе "Южной нефтяной компании".

Сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров. О жертвах и раненых российские власти не сообщали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили два российских фрегата в порту "Новороссийск" 2 марта, - Генштаб

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края РФ произошел пожар в результате атаки беспилотников.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.
  • В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Татарстан: поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино". ФОТО

Автор: 

нефтепродукты (92) Краснодарский край РФ (30)
Топ комментарии
+6
одну бочку з мільонів боок в кацапстані , продірявили .
показать весь комментарий
08.03.2026 18:45 Ответить
+6
коли вже журналісти навчаться правильно титрувати уражені цілі паливно-енергетичної інфраструктури?? А то тільки дають привід місцевим злостивим коментаторам залишати коменти про "цистерну з бензином".
Це не "нафтобаза", і не "накопичувально-перевалочна база". Це ЛВДС - лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це ключовий об'єкт магістрального трубопровідного транспорту нафти та нафтопродуктів, що поєднує кілька нафтоперекачувальних станцій (НПС). Вона забезпечує прийом, зберігання, перекачування та відвантаження палива, будучи вузловим елементом для постачання регіонів, тому є важливою ланкою у магістральній трубопровідній системі.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:10 Ответить
+5
Ого, ціла цистерна з 92-м бензином згоріла.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:50 Ответить
одну бочку з мільонів боок в кацапстані , продірявили .
показать весь комментарий
08.03.2026 18:45 Ответить
Там усе повинно було палати та вигоріти вщент.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:28 Ответить
"городок наш Армавір били тіхій..."© Олди знають, про шо я...
показать весь комментарий
08.03.2026 18:47 Ответить
Цейво, Гайдар, "Школа"...
показать весь комментарий
08.03.2026 19:04 Ответить
+++
У вас энциклопедические знания
"Школа" = Арзамас
показать весь комментарий
08.03.2026 20:39 Ответить
😁😁😀😁
Це мій харківський кореш, а історія про Гайдар-Армавір-Арзамас з нашого веселого общажно-студентського минулого...
показать весь комментарий
08.03.2026 21:57 Ответить
Друже, то стьоб. Я впевнений, що МА зараз шкіриться, як єхидна...
показать весь комментарий
08.03.2026 22:04 Ответить
😆Ми з ним м'яли цю тему годину тому
показать весь комментарий
08.03.2026 22:08 Ответить
Ну не так, шоб зовсім, но стараюсь
показать весь комментарий
08.03.2026 22:16 Ответить
Як каже МА : "Пачіму армавір? Патаму што я там сидел служил
показать весь комментарий
09.03.2026 01:08 Ответить
Неси зачьотку і пляшку конини
показать весь комментарий
08.03.2026 22:13 Ответить
Ого, ціла цистерна з 92-м бензином згоріла.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:50 Ответить
Можливо й з калошою?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:56 Ответить
Все повинне виграти Для цього треба масовані обстріли,так як роблять підари Клин клином вибивають.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:51 Ответить
цікаво ці резервуари витримали б влучання балістичною ракетою?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:51 Ответить
ні, звісно не витримає. Навіть дрон діпстрайку , споряджений тандемною б\ч при влучанні проб'є дах або стінку резервуара. Головне, щоб система наведення забезпечила влучання безпосередньо у резервуар.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:14 Ответить
Значить справа за малим Україну має очолити людина яка забезпечить виконання ракетної програми без дешевого піару яким зараз користується Зеленський. Без масового виробництва по кілька тис.од на рік жодних шансів серйозно порушити нафтову логістику ворога яка є головним донором бюджету сировинної країни бензоколонки.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:23 Ответить
справа за можливостями дольоту до цієї конкретної цілі. Від Запоріжжя тихохідному дрону ЛВДС "Армавір" летіти складним маршрутом 700-800 км, оминаючи море, де його будуть бачити як на долоні. Ну або 600 км більш швидкісній КР, яка притиснеться до поверхні моря на 5 метрів. Кожне таке ураження - це окрема операція, яка детально розробляється, і в який приймає участь певна кількість засобів, у тому числі хибних і відволікаючих.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:34 Ответить
по таким об'єктам треба балістикою з касетною бч бити.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:17 Ответить
В Армавірі чекають на приліт фламінго від єрмака з бакановим…
показать весь комментарий
08.03.2026 18:55 Ответить
Фламінго від Ермака з Бакановим всередині???
показать весь комментарий
08.03.2026 19:55 Ответить
коли вже журналісти навчаться правильно титрувати уражені цілі паливно-енергетичної інфраструктури?? А то тільки дають привід місцевим злостивим коментаторам залишати коменти про "цистерну з бензином".
Як пук у калюжу.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:05 Ответить
 
 