Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Спутниковый снимок, сделанный 8 марта, зафиксировал последствия удара украинских дронов по нефтебазе в Армавире в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на фотографии высокого качества, сделанной 8 марта, видно как минимум один уничтоженный резервуар с топливом.
По предварительным данным, удар пришелся по накопительно-перевалочной базе "Южной нефтяной компании".
Сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров. О жертвах и раненых российские власти не сообщали.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края РФ произошел пожар в результате атаки беспилотников.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.
- В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.
