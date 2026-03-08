Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: поражено несколько резервуаров. ВИДЕО
На нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края РФ произошел пожар в результате атаки беспилотников.
Об этом пишет оперативный штаб региона, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На опубликованном видео видно, что поражено несколько резервуаров.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.
- В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гарно горить. Мабуть весна на Неньки буде ранья.