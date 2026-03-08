РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 493 6

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: поражено несколько резервуаров. ВИДЕО

На нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края РФ произошел пожар в результате атаки беспилотников.

Об этом пишет оперативный штаб региона, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На опубликованном видео видно, что поражено несколько резервуаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.
  • В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Татарстан: поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино". ФОТО

Автор: 

беспилотник (2908) нефтепродукты (91) Удары по РФ (735) Краснодарский край РФ (28)
Сортировать:
не курити , це , шо для дебілів було написано... а нє для кацапів . кацап кручє дебіла...
08.03.2026 08:08 Ответить
На рашці має палати не гірше ніж в ірані.
08.03.2026 08:16 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.

Гарно горить. Мабуть весна на Неньки буде ранья.
08.03.2026 08:17 Ответить
Вогник, вогник! 😁
08.03.2026 08:51 Ответить
Спалили пару бочок це хорошо але херня є достойні цілі, ті бочки коштували як дрони. Порти, труби і танкери зараз дають бабло кацапам
08.03.2026 11:21 Ответить
 
 