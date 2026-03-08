Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: поражено несколько резервуаров. ВИДЕО

На нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края РФ произошел пожар в результате атаки беспилотников.

Об этом пишет оперативный штаб региона, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На опубликованном видео видно, что поражено несколько резервуаров.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в ночь на 2 марта беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в городе Новороссийск в Краснодарском крае России.

В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров.

