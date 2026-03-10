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Перші кадри після удару ракет Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

Перші опубліковані кадри з місця атаки ракетами Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську РФ.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, відео зафільмоване місцевими мешканцями міста.

Удар по "Кремній Ел"

Увечері 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування по заводу мікроелектроніки.

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Про це повідомив Генштаб ЗСУ та підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Наслідки удару

"Кремній Ел" –- це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.

  • Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються. Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд", уточнив Генштаб.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про ракетний удар по Брянську, нібито 6 загиблих та понад 30 поранених росіян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО

Дивіться також: Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську: є загиблі росіяни. ВIДЕО

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Брянськ (157) завод (1155) крилаті ракети (1126) ракети (4451) атака (1645)
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Топ коментарі
+63
Шо сучі потрохи! - терпіли *****! - прилетіла до вас війна!
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10.03.2026 21:35 Відповісти
+62
Жаль не дають на по москві так ******* кожен другий день.
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10.03.2026 21:34 Відповісти
+61
Таке гарне кіно перед сном!
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10.03.2026 21:35 Відповісти
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Якщо добре прислухатись, то чутно: Йо...й вр... Хохлоп.дори на.уй. Будемо жаліти?
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11.03.2026 07:54 Відповісти
А щось до 24.02.2022 такого не бувало. Що ж трапилось?
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11.03.2026 08:50 Відповісти
Шойгу,Герасимов,-Гдє Фламінго?
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11.03.2026 13:29 Відповісти
Боже, як гарно, тільки мало
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11.03.2026 13:49 Відповісти
"**********!"
"Дживужа""НАМ СКУЧНО! ХОЧЕТСЯ ДВИЖУХИ"
"Все свистит у виска. И секунды, и пули"
"Гойда!Гойда!"
"Ну. Все Равно же от водки бы погибли"
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11.03.2026 16:34 Відповісти
Трамп, закрой небо над брянском!!!
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11.03.2026 18:19 Відповісти
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