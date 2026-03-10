Перші кадри після удару ракет Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

Перші опубліковані кадри з місця атаки ракетами Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську РФ.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, відео зафільмоване місцевими мешканцями міста.

Удар по "Кремній Ел"

Увечері 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування по заводу мікроелектроніки.

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Про це повідомив Генштаб ЗСУ та підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Наслідки удару

"Кремній Ел" –- це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.

Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються. Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд", уточнив Генштаб.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про ракетний удар по Брянську, нібито 6 загиблих та понад 30 поранених росіян.

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