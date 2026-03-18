Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Русса (Новгородська область РФ), де здійснюється ремонт і модернізація військово-транспортної авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"У рамках зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ)", - ідеться в повідомленні.
- Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих.
- Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.
Що уражено?
За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - ідеться в повідомленні.
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