Уражено авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області РФ, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі Ульяновська, що входить до структури Ростех і забезпечує виробництво військово-транспортної авіації РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, РФ)", - повідомили в Генштабі.
Завод виробляє літаки Іл
Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".
За попередньою інформацією, уражено:
- кліматичне укриття та
- місця стоянки літаків.
- частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії РФ, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!", - ідеться в повідомленні.
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