Уражено авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області РФ, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі Ульяновська, що входить до структури Ростех і забезпечує виробництво військово-транспортної авіації РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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"У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, РФ)", - повідомили в Генштабі.

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Завод виробляє літаки Іл

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

За попередньою інформацією, уражено:

кліматичне укриття та

місця стоянки літаків.

частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

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Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії РФ, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!", - ідеться в повідомленні.

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