4 857 30
Раніше Урал був недосяжним для ударів України, а тепер - в зоні безпосередньої загрози, - Шойгу
Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що ще нещодавно Урал вважався недосяжним для ударів України, а тепер опинився в зоні прямої загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
"Так, ще недавно Урал був недосяжний для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває у зоні безпосередньої загрози", - зазначив він.
За словами Шойгу, за підсумками 2025 року кількість ударів України по РФ, збільшилась на 40%.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Москву третій день поспіль атакували безпілотники.
Топ коментарі
+11 Aron Mak
показати весь коментар17.03.2026 13:23 Відповісти Посилання
+8 Randall Flag #387882
показати весь коментар17.03.2026 13:19 Відповісти Посилання
+5 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар17.03.2026 13:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль