Раніше Урал був недосяжним для ударів України, а тепер - в зоні безпосередньої загрози, - Шойгу

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що ще нещодавно Урал вважався недосяжним для ударів України, а тепер опинився в зоні прямої загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Так, ще недавно Урал був недосяжний для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває у зоні безпосередньої загрози", - зазначив він.

За словами Шойгу, за підсумками 2025 року кількість ударів України по РФ, збільшилась на 40%.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Москву третій день поспіль атакували безпілотники.

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