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Новини Удари по РФ
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Раніше Урал був недосяжним для ударів України, а тепер - в зоні безпосередньої загрози, - Шойгу

Шойгу заявив, що Уралу загрожують удари України

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що ще нещодавно Урал вважався недосяжним для ударів України, а тепер опинився в зоні прямої загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Так, ще недавно Урал був недосяжний для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває у зоні безпосередньої загрози", - зазначив він.

За словами Шойгу, за підсумками 2025 року кількість ударів України по РФ, збільшилась на 40%.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Москву третій день поспіль атакували безпілотники.

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Автор: 

росія (70540) Шойгу Сергій (624) Удари по РФ (1054)
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Топ коментарі
+11
Чекай, тварина, і до Туви твоєї долетить.
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17.03.2026 13:23 Відповісти
+8
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17.03.2026 13:19 Відповісти
+5
Він ще не здох?
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17.03.2026 13:12 Відповісти

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