Україна витрачає для збиття дрона $10 тис., а країна Близького Сходу - $4 млн, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський розповів про переваги українських дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю New York Post, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зауважив, що тисячі ракет "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "шахедів".

"Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил", - пояснив він.

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Зеленський зауважив, що в України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного, а в Америки є прекрасні антибалістичні системи.

"Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти. У перспективі дрон не має обмеження у відстані. Сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч.



Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція", - пояснив глава держави.

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РФ нарощує виробництво дронів

Президент також зауважив, що РФ зменшує виробництво ракет та натомість переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів.

"Для чого? Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тисяч перехоплювачів, не менше.



У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "петріота" коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - додав Зеленський.

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