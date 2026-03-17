Велика Британія профінансує Центр ШІ у Києві: Зеленський та Стармер укладуть нові оборонні угоди

Україна та Велика Британія підпишуть нові домовленості в оборонній сфері. Зокрема йдеться про створення Центру передового досвіду у сфері штучного інтелекту в Києві.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

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Це відбудеться під час візиту президента Зеленського до Лондона 17 березня.

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Що відомо?

Очікується, що Стармер та Зеленський підпишуть удосконалену декларацію з безпеки та оборонної промисловості, що використовуватиме досвід України та промислову базу Великої Британії для виробництва та постачання безпілотників та інноваційних технологій.

"У рамках угоди Велика Британія та Україна також розглянуть можливості для розширення оборонно-промислової та технологічної співпраці з третіми країнами, зміцнення міжнародної безпеки та забезпечення того, щоб новітні оборонні технології були в руках тих, хто їх найбільше потребує", - йдеться в повідомленні.

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Також Велика Британія профінансує новий Центр передового досвіду в галузі штучного інтелекту, який розміститься в Міністерстві оборони України. Група експертів гарантуватиме, що штучний інтелект використовується на повну силу для забезпечення переваги на полі бою.

Велика Британія водночас отримає користь від отриманих уроків для власної оборони, зазначили в уряді.

"Ми повинні працювати в тандемі з нашими партнерами та союзниками, щоб забезпечити безпеку вдома та за кордоном, і це нове партнерство з Україною саме для цього. Дрони, електронна війна та швидка інновація на полі бою тепер є центральними елементами національної та економічної безпеки, і це тільки посилюється через конфлікт на Близькому Сході", - наголосив Стармер.

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