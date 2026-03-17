Великобритания профинансирует Центр ИИ в Киеве: Зеленский и Стармер заключат новые оборонные соглашения

Украина и Великобритания подпишут новые соглашения в сфере обороны. В частности, речь идет о создании Центра передового опыта в сфере искусственного интеллекта в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это произойдет во время визита президента Зеленского в Лондон 17 марта.

Что известно?

Ожидается, что Стармер и Зеленский подпишут усовершенствованную декларацию по безопасности и оборонной промышленности, которая будет использовать опыт Украины и промышленную базу Великобритании для производства и поставки беспилотников и инновационных технологий.

"В рамках соглашения Великобритания и Украина также рассмотрят возможности для расширения оборонно-промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами, укрепления международной безопасности и обеспечения того, чтобы новейшие оборонные технологии были в руках тех, кто в них больше всего нуждается", — говорится в сообщении.

Также Великобритания профинансирует новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины. Группа экспертов будет гарантировать, что искусственный интеллект используется в полную силу для обеспечения преимущества на поле боя.

Великобритания при этом извлечет пользу из полученных уроков для собственной обороны, отметили в правительстве.

"Мы должны работать в тандеме с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить безопасность дома и за рубежом, и это новое партнерство с Украиной как раз для этого. Дроны, электронная война и быстрые инновации на поле боя теперь являются центральными элементами национальной и экономической безопасности, и это только усиливается из-за конфликта на Ближнем Востоке", — подчеркнул Стармер.

