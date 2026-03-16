США не получили поддержки от Лондона в отношении помощи в разблокировании Ормузского пролива, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания отказалась помочь США в предстоящей операции по разблокированию Ормузского пролива. Вместе с тем, по его словам, Франция, вероятно, готова поддержать действия США в регионе.
Об этом он заявил на пресс-брифинге 16 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп выразил удивление позицией Лондона, назвав Великобританию одним из самых давних союзников США. Он также напомнил, что Вашингтон сотрудничает с британской стороной в вопросе поддержки Украины.
Трамп раскритиковал позицию правительства Стармера
По словам Трампа, американская сторона обращалась к британскому правительству с просьбой направить в регион оба авианосца Королевских военно-морских сил. Однако премьер-министр Кир Стармер, как утверждает Трамп, согласился на это только при условии, что конфликт фактически завершится.
"Я сказал, что они мне не нужны после окончания войны и победы. Мне это было нужно до войны", — заявил Трамп.
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польшатакже не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, чтоне планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
Раніше Трамп заявляв, що підтримає удари Ізраїлю по ядерних та ракетних обьєктах Ірану.
