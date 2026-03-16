США не получили поддержки от Лондона в отношении помощи в разблокировании Ормузского пролива, – Трамп

Трамп раскритиковал Великобританию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания отказалась помочь США в предстоящей операции по разблокированию Ормузского пролива. Вместе с тем, по его словам, Франция, вероятно, готова поддержать действия США в регионе.

Об этом он заявил на пресс-брифинге 16 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп выразил удивление позицией Лондона, назвав Великобританию одним из самых давних союзников США. Он также напомнил, что Вашингтон сотрудничает с британской стороной в вопросе поддержки Украины.

Трамп раскритиковал позицию правительства Стармера

По словам Трампа, американская сторона обращалась к британскому правительству с просьбой направить в регион оба авианосца Королевских военно-морских сил. Однако премьер-министр Кир Стармер, как утверждает Трамп, согласился на это только при условии, что конфликт фактически завершится.

"Я сказал, что они мне не нужны после окончания войны и победы. Мне это было нужно до войны", — заявил Трамп.

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польшатакже не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, чтоне планируют участвовать в разблокировании водной артерии.

нехай орбан розблоковує
16.03.2026 21:09 Ответить
У рудої обізяни 7 пятниць на тиждень. То казав нам не треба ніякої допомоги,на другий день каже що треба і так по кругу.
16.03.2026 21:11 Ответить
Так ти ж ***** сам сказав, що не треба і пізно пити Боржомі бо ьи всєх пАбЄділ і Іран вже готовий тебе в дупу цілувати
16.03.2026 21:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pB4UeyF0oWg

Трамп погрожую ЄС та НАТО якщо вони не вступлять у війну проти Ірану
16.03.2026 21:09 Ответить
НАТО ще від зазіханнь на Канаду і Гренладію не відійшло.
16.03.2026 21:12 Ответить
Два помагайчика вже є.
Угорщина є членом НАТО з 1999 року.
Словакия является полноправным членом НАТО с 29 марта 2004 года.
16.03.2026 21:18 Ответить
На вьослах
16.03.2026 21:27 Ответить
Я сказав: "Вони мені не потрібні після закінчення війни і перемоги. Мені це було потрібно до війни"", - заявив Трамп.

Послухай, якщо домовився валяй, будь чемний до кiнця. Нашо ця вата.
16.03.2026 21:12 Ответить
А чому ти не допомогав Україні? В нас є досвід, як небажаний флот відігнати ...
16.03.2026 21:13 Ответить
Чий флот ти зібрався відганяти і від кого?
16.03.2026 21:17 Ответить
Цікаво, а Трамп пам'ятав, що Британія союзник, коли вводив тарифи проти неї?
16.03.2026 21:18 Ответить
Його дружбан Джонсонюк БРЕКЗІТ провів підриваючи єдність ""Європи " за замовленням з США... От тепер отямився Лондон та розчарувався МАГАполітикум у США. Але МАГА політикум не тільки у цьому розчаруваувся , він ще й всередині рветься на друзки...
16.03.2026 21:30 Ответить
Премьєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу грав ключову роль у переконанні Вашингтона перейти до активних дій.
Раніше Трамп заявляв, що підтримає удари Ізраїлю по ядерних та ракетних обьєктах Ірану.
Нехай тепер Трамп сам і обслуговує забаганки Нетаньягу.
16.03.2026 21:19 Ответить
Ізраїль та Сполучені Штати розрахували, що ісламський режим в Ірані вразливий: він переживає тяжку економічну кризу, наслідки жорстокого придушення протестів на початку року, а його оборона все ще серйозно пошкоджена після минулорічної війни. Їхній висновок, мабуть, полягав у тому, що таку можливість проґавити не можна.
16.03.2026 21:26 Ответить
Трампе, в США найкращп зброя в світі,найновіші ракети,найпотужніші дискобомбулятори! Невже такому мегапрезиденту всесвіту як ти потрібна чиясь допомога в боротьбі з дикими племенами іранців ? Думаю що найкраща армія США самотужки впорається з тією протокою.
16.03.2026 21:21 Ответить
прикольно: а де друзі: владімір,віктор, робі, баця?
16.03.2026 21:22 Ответить
Франція, Франція *****.
16.03.2026 21:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2JXn3qDq2Ag https://www.youtube.com/watch?v=Білий дім розколовся! Навіть Венс пішов проти Трампа! Є загроза імпічменту! Що сталось? / НАГАЙЛО
16.03.2026 21:25 Ответить
 
 