Писториус о защите Ормузского пролива: Это не наша война, мы ее не начинали

Министр обороны Германии, комментируя требования Дональда Трампа к Европе относительно совместной защиты Ормузского пролива, заявил, что не Европа начинала эту войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.



"Чего Дональд Трамп ожидает от нескольких европейских фрегатов в Ормузском проливе, чего не может сделать мощный флот США", — сказал министр

"Это не наша война, мы ее не начинали", — подчеркнул Писториус и добавил, что операция США и Израиля против Ирана началась без каких-либо консультаций.

Министр также отверг предупреждение Трампа о том, что НАТО грозит очень мрачное будущее, если государства-члены не придут на помощь США. По мнению Писториуса, Альянс не распадется из-за таких разногласий.



Ранее Трамп заявил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу

