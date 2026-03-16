Писториус о защите Ормузского пролива: Это не наша война, мы ее не начинали
Министр обороны Германии, комментируя требования Дональда Трампа к Европе относительно совместной защиты Ормузского пролива, заявил, что не Европа начинала эту войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Подробности
"Чего Дональд Трамп ожидает от нескольких европейских фрегатов в Ормузском проливе, чего не может сделать мощный флот США", — сказал министр
"Это не наша война, мы ее не начинали", — подчеркнул Писториус и добавил, что операция США и Израиля против Ирана началась без каких-либо консультаций.
Министр также отверг предупреждение Трампа о том, что НАТО грозит очень мрачное будущее, если государства-члены не придут на помощь США. По мнению Писториуса, Альянс не распадется из-за таких разногласий.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.
- Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
- Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу
Топ комментарии
+12 Luka Lukich #363772
+9 Центр 820 #589399
+8 Neweed
Ти прав, Вася.
І це в той час коли перша армія НАТО стелить червоні доріжки перед другом **********?
Усе це суцільна профонація . Бо по Бучі - жодного ордера , по драм-театру в Маріуполі - знов : ноль звинувачень ... По массовим вбивствам полонених в Еленівці - знов -- жодного руху . Ходного руху по катуванням полоненних ЗСУ .
Саме через це Юрій Луценко руками впирався не підписувати т.з. "Римський статут" , бо буде в Гаазі "Марків 2:0" -- ...
По вашому ракетний обстріл Ізраїлю - це не достатній привід мочити чалмоголових? Треба було обмежитись скаргою в ООН?
Все правильно. То усьо Байден.
Але все в цьому світі пішло з ніг на голову...
І взагалі я не стверджую, що Європа повинна в це влазити. В цій гілці всі мої коменти чисто гіпотетичні. Як би мало бути в нормальному світі.
1. купити в них зброю
2. дати Ірану свої гарантії
3. домовитися з другом Хоменеї за передачу Техасу
Тут набагато серйозніше за проблеми в Ормузькій протоці.Вони собі їх вирішуть,а наші залишаються і без просвіту на горизонті.
Росія і Китай кладуть на нього з прибором.
ЄС також починає дипломатично посилати Трампа на три букви.
Це ще не було виборів до Конгресу в листопаді.🤦♂️
США: Так, блин. Мы тут все просчитали - надо в Югославии порядок навести. Вы мне поможете?
НАТО: Да, конечно. Без проблем.
США. Так, блин. Мы тут все просчитали - надо из Кувейта утырка там одного вышвырнуть. Вы мне поможете?
НАТО: Да, конечно, без проблем.
США: Так, блин. Мы тут все просчитали - надо этого утырка окончательно к ногтю прижать. Вы мне поможете?
НАТО: Да, конечно, Без проблем.
США: Так, блин. Надо в Афганистане порядок навести. Вы мне поможете?
НАТО: Да, конечно. Без проблем.
США: Так, блин. Надо с сомалийскими пиратами что-то делать. Вы мне поможете?
НАТО: Да, конечно. Без проблем.
США: Надо в Ливии еще с одним утырком вопрос решить. Вы мне поможете?
НАТО: Да, Конечно. Без проблем.
ТРАМП: Так! *****! Я ща Канаду завоюю! Я ща Греналандию завоюю! НАТО иди *****! Мы выйдем из НАТО! НАТО повышай расходы на оборону! Украину в 3,14зду! Европу в 3,14зду! Америка прежде всего! Дания иди на..уй! Гренландия наш! О! Иран! Я раз..бал Иран! Я уничтожил Иран! Это самая блестящая самая мощная операция! Моя армия самая великолепная! Мы победили Иран! Но они в Ормузском проливе топят корабли! Мы не начнем сухопутную операцию! Мы начнем сухопутную операцию! Нам не нужна ничья помощь! НАТО помогай! Они топят корабли! Кто страдает от прекращения судоходства, может отправить свои корабли! Мы победили! Мы вам помогли с Украиной! НАТО, если не отправишь корабли тебя ждет очень плохое будущее!
НАТО: Эм... Б..дь. Да, конечно, Донни. Отправим. Когда-нибудь. Потом. После войны. Ой, извини, мне надо срочно, срочно бежать - у тещи день рождения...
ДЖОРДЖА МЕЛОНИ: Пошли все в жопу, наша армия никуда не отправится.
ПРОФСОЮЗ АНГЛИЙСКОЙ ВЕРФИ: Да нам вообще по..уй, война, шмойна, пролив, залив - у нас пятница семнадцать ноль ноль, мы пошли пиво пить...
ПУТИН: Хе-хе.
СИ: Хе-хе.
ПУХЛЯШ: Опять меня не позвали суки...
ИЗРАИЛЬ: Ох, б..дь... Ладно. Мы сами. Снова.
УКРАИНА: У нас тут дронов есть, если что.
ОАЭ: Здрасьте. Продаете?
ОРКИ: Вперде! На штурм! Родная говень!
СТАРЛИНК: А вот х..й.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ: У-иииии!!!!!
СКАНДИНАВЫ: Так. Б..дь. Все ясно. Готовимся. Доброе утро...