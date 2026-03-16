Писториус о защите Ормузского пролива: Это не наша война, мы ее не начинали

Писториус ответил на требования Трампа по Ормузскому проливу

Министр обороны Германии, комментируя требования Дональда Трампа к Европе относительно совместной защиты Ормузского пролива, заявил, что не Европа начинала эту войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подробности

"Чего Дональд Трамп ожидает от нескольких европейских фрегатов в Ормузском проливе, чего не может сделать мощный флот США", — сказал министр

"Это не наша война, мы ее не начинали", — подчеркнул Писториус и добавил, что операция США и Израиля против Ирана началась без каких-либо консультаций.

Министр также отверг предупреждение Трампа о том, что НАТО грозит очень мрачное будущее, если государства-члены не придут на помощь США. По мнению Писториуса, Альянс не распадется из-за таких разногласий.

Германия (7407) США (18813) Писториус Борис (299)
+12
Байден посміхнувся.
16.03.2026 17:24 Ответить
+9
Це тільки наш гідрант потужно почав лизати дупу рудому півню, але отримав від нього незламний пендель по писку.
16.03.2026 17:30 Ответить
+8
Якщо що - я цілком підтримую знищення режиму аятол і тим більше ядерну та ракетну кстрацію цих бородатих педофілів... але скажи будь ласка - на якого саме члена НАТО напав Іран - що європейці мають задерши спідню білизну кидатись із ним на бій в той час як війна п'ятий рік палає в них на континенті і русня давно гібридно воює з тим самим НАТО і готуєтся робити це відкрито?
І це в той час коли перша армія НАТО стелить червоні доріжки перед другом **********?
16.03.2026 17:38 Ответить
А як рашка буде обстрілювати Німеччину теж таке скажете? Мабуть пуйло кусає лікті, чому він не на Європу напав в 22 році..
16.03.2026 17:24 Ответить
I не тільки логті, а й колени свої кусає і шкодує що не напав на Европу в 22 роцi.
Ти прав, Вася.
16.03.2026 17:28 Ответить
16.03.2026 17:38 Ответить
Тобто чергова авантюра Трумпа, яка не схвалена навіть їхнім Конгресом, має отримувати всесторонню підтримку? А завтра суд США визнає вторгнення незаконним, як до цього "тарифи", і що? В чому Європа буде замазана?
16.03.2026 17:53 Ответить
Вiрно, хай строго євреї з амерами там займаються.
16.03.2026 17:24 Ответить
Здається і наш не відстає і встояв, направленням наших військових.і навіщо він це зробив?
16.03.2026 18:24 Ответить
Це тільки наш гідрант потужно почав лизати дупу рудому півню, але отримав від нього незламний пендель по писку.
16.03.2026 17:30 Ответить
Все правильно. П#дофіл Краснов та агент Катару та друг прутіна Бібі якого розшукує Ґааґа також напали на Іран всупереч міжнародних законів. Нехай тепер і несуть відповідальність.
16.03.2026 17:30 Ответить
Це діагноз , а гаазі сидить точно підофіл й член Іділу . Жодної юридичної сили рішення "прокурорів" кримінального "суду" в Гаазі не мають , бо працюють з явним порушення юридичних процедур . Про відсутність кваліфікації того хан світчить абсолютно юридинично нікчемна й безпеспективне "мотиваційна частина" проти ***** . Це саме те , що неможливо довести в якості персональної відповідальності , бо вкрадені діти на болотах доживуть там до пубертата й потім самі будуть захищати свої викрадачей .

Усе це суцільна профонація . Бо по Бучі - жодного ордера , по драм-театру в Маріуполі - знов : ноль звинувачень ... По массовим вбивствам полонених в Еленівці - знов -- жодного руху . Ходного руху по катуванням полоненних ЗСУ .
Саме через це Юрій Луценко руками впирався не підписувати т.з. "Римський статут" , бо буде в Гаазі "Марків 2:0" -- ...
16.03.2026 17:57 Ответить
Пан - знаток міжнародних відносин .
По вашому ракетний обстріл Ізраїлю - це не достатній привід мочити чалмоголових? Треба було обмежитись скаргою в ООН?
16.03.2026 18:02 Ответить
Це не наша війна, ми її не починали
Все правильно. То усьо Байден.
16.03.2026 17:34 Ответить
Дивно це чути від союзників. Хоча після того, що чудив Трампон, з нього такий союзник....
16.03.2026 17:35 Ответить
Союзнии повинні підтримувати цю війну? Якого біса? Нехай трапло само вигрібає те, що воно заварило.
16.03.2026 17:43 Ответить
Союзники повинні підтримувати один одного.
Але все в цьому світі пішло з ніг на голову...
16.03.2026 17:48 Ответить
Тобто війна проти Ірану була розпочата на всіх законних підставах, після схвалення Конгресу? Чи все ж таки це чергова авантюра Трумпа, який вчергове, як з тарифами, значно перевищив свої повноваження? Завтра суд визнає все незаконним, і де буде Європа, яка це лайно підтримала? Сама по вуха в лайні? Добре що хо у Європі є ще адекватні, які трішки вміють у юриспруденцію.
16.03.2026 17:57 Ответить
Повноваження Трампона - це внутрішні справи США. А ззовні він має всі офіційні повноваження просити Європу про допомогу і навіть якщо суд США визнає що Трамп лох, то це ніяк не вплине на міжнародні відносини.
І взагалі я не стверджую, що Європа повинна в це влазити. В цій гілці всі мої коменти чисто гіпотетичні. Як би мало бути в нормальному світі.
16.03.2026 18:00 Ответить
Як можна зі здоровим глуздом підтримувати неадекватного союзника, хіба що за допомогою гамівної сорочки.
16.03.2026 17:54 Ответить
трамбон бери войска и вперед, рыжий таракан с претензией на нобелевскую премию мира
16.03.2026 17:40 Ответить
У переклалі з дипломатичної: "Не хочеш витрачатися на зброю для України і для захисту Європи від свого дружбана ×уйла, то іди на×уй зі своїми дурними забаганками".
16.03.2026 17:41 Ответить
Європейці можуть запропонувати Асашай наступне:
1. купити в них зброю
2. дати Ірану свої гарантії
3. домовитися з другом Хоменеї за передачу Техасу
16.03.2026 17:52 Ответить
Це їх проблеми.
Тут набагато серйозніше за проблеми в Ормузькій протоці.Вони собі їх вирішуть,а наші залишаються і без просвіту на горизонті.
16.03.2026 17:44 Ответить
Іран витирає об Трампа ноги.
Росія і Китай кладуть на нього з прибором.
ЄС також починає дипломатично посилати Трампа на три букви.
Це ще не було виборів до Конгресу в листопаді.🤦‍♂️
16.03.2026 17:53 Ответить
Тоді іщо будєт, ой-ой - ойойой!
16.03.2026 17:56 Ответить
Для реднекового електорату Трампона це все не аргументи.
16.03.2026 17:57 Ответить
"Витирання ніг" , це коли кожні три тиждня по аятолі , кожного місяца конає половина складу Ксіра
16.03.2026 18:02 Ответить
Трамп не підтримує Європу, то чому він очікує, що Європа підтримає його?
16.03.2026 18:01 Ответить
Трамп може вийти з НАТО - НАТО від цього стане тільки міцнішим.Через два-три роки половина європейських країн буде мати ядерну зброю,і німці в цьому списку перші.Відповідно підтягнуть і балістику,і лазер...І будуть Штати тоскно дивитись з-за океану і підтиратись стодоларовими купюрами...І дякувати Трампу,якого вже скоріш за все не буде.Номер закінчиться,клоун зійде з манежу...
16.03.2026 18:03 Ответить
вони скоріш пересруться друг с другом чим станут сильніші, це ж єу куколди, там кожен тягне віз в яку сторону хочу
16.03.2026 18:24 Ответить
Дуже добре про це написав Бабченко:

США: Так, блин. Мы тут все просчитали - надо в Югославии порядок навести. Вы мне поможете?

НАТО: Да, конечно. Без проблем.

США. Так, блин. Мы тут все просчитали - надо из Кувейта утырка там одного вышвырнуть. Вы мне поможете?

НАТО: Да, конечно, без проблем.

США: Так, блин. Мы тут все просчитали - надо этого утырка окончательно к ногтю прижать. Вы мне поможете?

НАТО: Да, конечно, Без проблем.

США: Так, блин. Надо в Афганистане порядок навести. Вы мне поможете?

НАТО: Да, конечно. Без проблем.

США: Так, блин. Надо с сомалийскими пиратами что-то делать. Вы мне поможете?

НАТО: Да, конечно. Без проблем.

США: Надо в Ливии еще с одним утырком вопрос решить. Вы мне поможете?

НАТО: Да, Конечно. Без проблем.

ТРАМП: Так! *****! Я ща Канаду завоюю! Я ща Греналандию завоюю! НАТО иди *****! Мы выйдем из НАТО! НАТО повышай расходы на оборону! Украину в 3,14зду! Европу в 3,14зду! Америка прежде всего! Дания иди на..уй! Гренландия наш! О! Иран! Я раз..бал Иран! Я уничтожил Иран! Это самая блестящая самая мощная операция! Моя армия самая великолепная! Мы победили Иран! Но они в Ормузском проливе топят корабли! Мы не начнем сухопутную операцию! Мы начнем сухопутную операцию! Нам не нужна ничья помощь! НАТО помогай! Они топят корабли! Кто страдает от прекращения судоходства, может отправить свои корабли! Мы победили! Мы вам помогли с Украиной! НАТО, если не отправишь корабли тебя ждет очень плохое будущее!

НАТО: Эм... Б..дь. Да, конечно, Донни. Отправим. Когда-нибудь. Потом. После войны. Ой, извини, мне надо срочно, срочно бежать - у тещи день рождения...

ДЖОРДЖА МЕЛОНИ: Пошли все в жопу, наша армия никуда не отправится.

ПРОФСОЮЗ АНГЛИЙСКОЙ ВЕРФИ: Да нам вообще по..уй, война, шмойна, пролив, залив - у нас пятница семнадцать ноль ноль, мы пошли пиво пить...

ПУТИН: Хе-хе.

СИ: Хе-хе.

ПУХЛЯШ: Опять меня не позвали суки...

ИЗРАИЛЬ: Ох, б..дь... Ладно. Мы сами. Снова.

УКРАИНА: У нас тут дронов есть, если что.

ОАЭ: Здрасьте. Продаете?

ОРКИ: Вперде! На штурм! Родная говень!

СТАРЛИНК: А вот х..й.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ: У-иииии!!!!!

СКАНДИНАВЫ: Так. Б..дь. Все ясно. Готовимся. Доброе утро...
16.03.2026 18:21 Ответить
 
 