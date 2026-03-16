Трамп предупредил НАТО об "очень плохом" будущем из-за Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ожидать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в воскресенье в интервью Financial Times.
"Вполне уместно, чтобы люди, получающие выгоду от пролива, помогли убедиться, что там не произойдет ничего плохого", - сказал он, добавив, что "если не будет никакого ответа или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", - сказал Трамп.
О поддержке Украины и угрозах со стороны Ирана в заливе
Глава Белого дома также упомянул о поддержке США Украины в войне против России.
"Мы не были обязаны помогать им с Украиной… Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами", – отметил Трамп
На уточнение, какой должна быть помощь, президент США ответил: "Такая, какая потребуется", в частности, в отношении тральщиков для разминирования. Он также заявил, что союзники могли бы помочь в устранении угроз со стороны иранского побережья. По его словам, ему нужны "люди, которые обезвредят некоторых злоумышленников на берегу", имея в виду вооруженные силы Ирана, которые используют беспилотники и морские мины в Персидском заливе.
Трамп недоволен помощью от Великобритании
Президент повторил свое недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его нежелания поддержать американо-израильские удары по Ирану.
"Великобританию можно считать союзником номер один… Когда я попросил их приехать, они не захотели. И как только мы практически уничтожили опасный потенциал Ирана, они сказали: о, хорошо, мы пошлем два корабля. И я сказал: нам были нужны эти корабли до того, как мы победим, а не после того, как победим. Я давно говорил, что НАТО – это улица с односторонним движением", – добавил Трамп.
Закрутив все з Натан'яху, і нікого не слухав.
Раніше єменські сили запровадили аналогічну військово-морську блокаду кораблів, що належать Ізраїлю або пов'язані з Ізраїлем, у Червоному морі.
Доні це всадник апокаліпсису і хаосу.
Всі в НАТО, от і нехай попістують туди першими підтримати дональда.
Так і бачу торбана з усіма з його мітингу які стпойними рядами пруть НА БВ підтримати дональда.
Я з Іраном обісрався сильно, а тепер, якщо союзники не допоможуть мені відмитися, то я і їх лайном заляпаю.
Десь я вже чув подібну риторику....
- нагадайте, хто там, старому прездунцю про Будапештський (орбановський, як виявилось) МІморан-дум "про щось там"..
ото здивується дід - тут помню - тут нЄ помню..
Америка і Британія зобовʼязані допомагати Україні - ЗОБОВʼЯЗАНІ по Угоді!
не подобається? самі прибирайте!
і що дивовижно, ані слова про байдена.
Дуже мало вони цінують той час, який Україна для них виграла і виграє для змін та трансформацій, нічо, кацапи все бачать і незабаром випробують НАТО на міцність - тоді й розуміння до країн НАТО прийде дуже швидко, хоч і болісно...
"Тромб накричав і розісрався з усіма союзниками США, ввів проти них руйнівні тарифи, оголосив Європу ворогом Америки, зняв санкції з *****, припинив допомогу Україні і вимагає її капітуляції, практично скасував НАТО, самовільно вліз до Ірану та отримав там "звизди", й "підтис під себе хвіст".
І все це для того, щоби якось погасити "справу Епштейна".
А зараз репетує, щоби країни НАТО влізли в це його безнадійне "іранське гівно", з якого він тепер не знає, як вилізти. І на Зеленського (читай - Україну) по-ходу "попер буром", щоб він погодився на капітуляцію на умовах рашистської пітьми та ще й надав США безпілотні технології. Але при цьому вдавав, що він нічого не дає, тому що Тромбу той Зеленський з дронами, начебто, й "нахер нє нужон", бо інакше руйнується вся капітулянтська схема в "духє Анкориджа", яка обіцяна *******.
Тож, Світова війна за Нобелівську премію миру набула невимушеного характеру, а ізоляціонізм і "доктрина Монро" заграли новими фарбами.
Ось така вона сьогодні нова американська геополітика - з педофільським нАхилом."
Або назвати її 52м штатом, нікчемною малюсінькою "державкою", не?
