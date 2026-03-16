Трамп предупредил НАТО об "очень плохом" будущем из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ожидать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в воскресенье в интервью Financial Times.

"Вполне уместно, чтобы люди, получающие выгоду от пролива, помогли убедиться, что там не произойдет ничего плохого", - сказал он, добавив, что "если не будет никакого ответа или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", - сказал Трамп.

О поддержке Украины и угрозах со стороны Ирана в заливе

Глава Белого дома также упомянул о поддержке США Украины в войне против России.

"Мы не были обязаны помогать им с Украиной… Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами", – отметил Трамп

На уточнение, какой должна быть помощь, президент США ответил: "Такая, какая потребуется", в частности, в отношении тральщиков для разминирования. Он также заявил, что союзники могли бы помочь в устранении угроз со стороны иранского побережья. По его словам, ему нужны "люди, которые обезвредят некоторых злоумышленников на берегу", имея в виду вооруженные силы Ирана, которые используют беспилотники и морские мины в Персидском заливе.

Трамп недоволен помощью от Великобритании

Президент повторил свое недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его нежелания поддержать американо-израильские удары по Ирану.

"Великобританию можно считать союзником номер один… Когда я попросил их приехать, они не захотели. И как только мы практически уничтожили опасный потенциал Ирана, они сказали: о, хорошо, мы пошлем два корабля. И я сказал: нам были нужны эти корабли до того, как мы победим, а не после того, как победим. Я давно говорил, что НАТО – это улица с односторонним движением", – добавил Трамп.

