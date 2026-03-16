РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9592 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану Помощь Европы странам Ближнего Востока
6 652 89

Трамп предупредил НАТО об "очень плохом" будущем из-за Ормузского пролива

Дональд Трамп призвал союзников по НАТО помочь в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ожидать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в воскресенье в интервью Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вполне уместно, чтобы люди, получающие выгоду от пролива, помогли убедиться, что там не произойдет ничего плохого", - сказал он, добавив, что "если не будет никакого ответа или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", - сказал Трамп.

О поддержке Украины и угрозах со стороны Ирана в заливе

Глава Белого дома также упомянул о поддержке США Украины в войне против России.

"Мы не были обязаны помогать им с Украиной… Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами", – отметил Трамп

На уточнение, какой должна быть помощь, президент США ответил: "Такая, какая потребуется", в частности, в отношении тральщиков для разминирования. Он также заявил, что союзники могли бы помочь в устранении угроз со стороны иранского побережья. По его словам, ему нужны "люди, которые обезвредят некоторых злоумышленников на берегу", имея в виду вооруженные силы Ирана, которые используют беспилотники и морские мины в Персидском заливе.

Трамп недоволен помощью от Великобритании

Президент повторил свое недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его нежелания поддержать американо-израильские удары по Ирану.

"Великобританию можно считать союзником номер один… Когда я попросил их приехать, они не захотели. И как только мы практически уничтожили опасный потенциал Ирана, они сказали: о, хорошо, мы пошлем два корабля. И я сказал: нам были нужны эти корабли до того, как мы победим, а не после того, как победим. Я давно говорил, что НАТО – это улица с односторонним движением", – добавил Трамп.

Автор: 

НАТО (10461) Ближний Восток (135) Трамп Дональд (7758)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Шантажист обісрався
показать весь комментарий
16.03.2026 06:37 Ответить
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
показать весь комментарий
16.03.2026 06:39 Ответить
Трамп влип зі своєю авантюрою і тепер хоче допомоги союзників розблокувати Ормузьку протоку.
Закрутив все з Натан'яху, і нікого не слухав.
показать весь комментарий
16.03.2026 06:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
але треба заляпати лайном усіх, аби не виглядало все так "адназначна"...
показать весь комментарий
Та ні... Там трішки по-іншому - прямо по варіанту "Блазня": "Я тут хотів голосно перднуть, на весь світ, і на вас, в тому числі, але ВСРАВСЯ... Тепер збирайтеся, і будемо разом прать МОЇ штани...".
показать весь комментарий
16.03.2026 07:45 Ответить
Спочатку воно вводить тарифи проти європейських союзників, публічно ображає та принижує, а потім кличе на допомогу. Еталонний дегенерат..
показать весь комментарий
16.03.2026 07:06 Ответить
Без нафти і газу сидітиме Європа, а не США, в даному випадку.
показать весь комментарий
16.03.2026 07:59 Ответить
показать весь комментарий
Стрілочник з комплексом месії
показать весь комментарий
Обісраний дід що грає роль володаря світу. І купа гомосєків наркоманів в ролі санітарів. Які чомусь на запхають його в гальмівний костюм, а навпаки роблять вигляд що дід пахне квітами і вони допомагають йому володарювати.
показать весь комментарий
Ату їх! Ату, мій рудий пес...
показать весь комментарий
премія миру для трампа під загрозою
показать весь комментарий
Это какой-то позор... (с)
показать весь комментарий
НАТа вулиця з одностороннім рухом - стосується й України. На жаль. Аби зі вступом у ЄС так само не сталося
показать весь комментарий
Шо воно меле,то одне шо всіх іранців уже переміг,а тепер потребує допомогу від Нато,а навіщо треба було починати,чи як цапорилі Київ за три дні!Да Рудий обісрався по повній.
показать весь комментарий
Він не винний, це все з того, що войовнича партія тарганів у голові перемогла, поки мирна партія в гольф грала і ху...лом захоплювалася
показать весь комментарий
сам затіяв війнушку ,сам розбирайся
показать весь комментарий
показать весь комментарий
протимінна безпека у НАТО на морі це якраз Данія Норвегія і Нідерланди а цей рудий довбень посрався з ними
показать весь комментарий
Високопоставлений представник військового керівництва Ємену заявив, що якщо рух опору «Ансарулла» вирішить допомогти Ірану у боротьбі з триваючим американо-ізраїльським наступом, «Ансарулла» як один із сценаріїв може перекрити стратегічно важливий Баб-ель-Мандебський прорив.
Раніше єменські сили запровадили аналогічну військово-морську блокаду кораблів, що належать Ізраїлю або пов'язані з Ізраїлем, у Червоному морі.
показать весь комментарий
16.03.2026 07:40 Ответить
ну мля тупий посратся з союзниками а потім благати про допомогу- рівень лох
показать весь комментарий
Він не просить, і навіть не вимагає, він відкрито погрожує союзникам. Натомість всіляко вибілює парашу, і навіть тоді коли керівник мзс ірану прямо заявив, що росія і китай ДОПОМОГАЮТЬ ірану в економічній, політичній та ВІЙСЬКОВІЙ сферах.
показать весь комментарий
я всіх переміг!
памагітє!
показать весь комментарий
Знову з премією миру пролітає, а як співав про те що вже переміг, що йому не потрібно допомогати, що він всю зброю Ірану знешкодив. А зараз як завжди, хтось знову заважає і великий трампонутий нічого зробити не може. І знову опустив США і його озброєнні сили. Може ще до друга ху....ла звернешся, або він вже тебе послав
показать весь комментарий
Як би в цього недоумка була якась стратегія, коли повстав іранський народ розуму не вистачило підтримати ,коли аятоли розстріляли десятки тисяч активних людей цей неук надумав операціє привівши світ до енергетичної кризи і фінансово підтримавши рашиського варвара,Трамп це такий собі голобородько президент супер держави.
показать весь комментарий
Ми говоримо про притрушену людину, соціопата і садиста доні, але навколо нього, як і навколо нашого, дохріна планктону, бо був би хоч один притомний, парашу б придушували. Тільки повний ідіот не бачить, що всі війни живить гниле *****
показать весь комментарий
Ну правильно. Потім він скаже, що між США та Іраном чудовий океан, жодних загроз, і нехай у тій війні на БВ воюють усі з усіма, а США тут ні дочого.
Доні це всадник апокаліпсису і хаосу.
показать весь комментарий
Не удивлюсь, если Трамп прикажет переименовать океан в "Прекрасный")
показать весь комментарий
Так. Назве океан трампокеаном.
показать весь комментарий
То Україна остання країна у якої він попросить допомоги - то подивимося,як допоможе....Чи труси вдягни,чи хрестик з ними....Ось же Господь послав лихо....краще б сарана напала ..
показать весь комментарий
І коли вже Америка позбудеться цього психопата, який вже навіть не в змозі захищати свою країну.
показать весь комментарий
ххххйло НОМЕР 2 !!!(((заварил ВОНЮЧУЮ кашу и теперь заставляет ее жрать всех !!! я говорил еще в ПЕРВУЮ его каденцию ,что оно длб на всю голову !!!(((
показать весь комментарий
союзники Эпштейна жидко обосрались со своей авантюрой !!!
показать весь комментарий
В історії США найгірший президент.Барига,дуже хитрий барига.Святого нема нічого,тільки гроші.Як він любе себе возвеличувати.Вся адміністрація це жополизи,починаючи від секретарки до віце-президента.Ще хоче загребти жар чужими руками,лаври ж як завжди,собі.
показать весь комментарий
На *** ти туди поліз, підарас? Сам поліз, ні з ким не узгоджував! А розгрібати це лайно мають всі?
показать весь комментарий
Ні, розгрібати мають всі крім нього. Іншого він не пропонує.
показать весь комментарий
Мені цікаво, чому доні трампоні напряму не звернувся з цими погрозами до йо...нутого орбана, фіцо, навроцкого, чешского та бельгійського прем'єрів?? Вони ж йому такі друзякі віддані, йому і параші.
Всі в НАТО, от і нехай попістують туди першими підтримати дональда.
Так і бачу торбана з усіма з його мітингу які стпойними рядами пруть НА БВ підтримати дональда.
показать весь комментарий
Рольнікі польські теж би згодилися.
показать весь комментарий
Можна повоювати з пінгвінами в Гренландії, а от з регулярною армією яка захищає свою країну - зась, запитай свого другана Путлера.
показать весь комментарий
Європа платить за американську допомогу Україні, а чи заплатить Америка за допомогу Європи Ізраїлю, не думаю шо містер розкошелиться.
показать весь комментарий
СВО пішло не за планом. На горизонті маячіть Афган та Вьетнам.
показать весь комментарий
Так треба перед виборами провести маленьку переможну війну проти НАТО. Превентивно напасти і перемогти.
показать весь комментарий
обезяна трамплін в танго є..анувся.. попав у мишоловку х..йтіна.. Хоче щоб всі країни НАТО тепер лізли в цю протоку....пока х..йло заробляє на нафті
показать весь комментарий
О как!Мабуть трампонiвськiй виводок i "любi друзi" вже нажерлися "нафтових" грошенят i настав час "рвать когти"?Так,Краснов?
показать весь комментарий
Венгры в НАТО,пусть помогают или что?
показать весь комментарий
"Дайте ему селедки"!
показать весь комментарий
Старый негодяй в маразме
показать весь комментарий
Я почав,а далі ви ***..теь самі.А сам в кущі,бо вже переміг.
показать весь комментарий
Если кушать свежие огурцы и запивать их парным молоком сначала будет вкусно, но потом химия возьмет свое!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Спасибо жителям Техаса за Президента 3.14дораса
показать весь комментарий
Трамп самостійно почав, а тепер хоче перекласти на плечі і гаманці країн НАТО. І це все ради безпеки Ізраїлю? То воно того варте? Може "Париж і коштує месси", а стосовно Ізраїлю у всіх країн НАТО ве-ли-и-кі питання... Та й ООН мандат Трампістам не давала...
показать весь комментарий
Там взагалі лоббі єврейське в білому домі. Натаняху того додіка розвів, бо при іншому президенті ніхто би невписався за них. А той подумав лапші шо там день два і все буде тіп том, єврей напоїв що нафту дістане руда мавпа і премію міра.
показать весь комментарий
Трампон:
Я з Іраном обісрався сильно, а тепер, якщо союзники не допоможуть мені відмитися, то я і їх лайном заляпаю.

Десь я вже чув подібну риторику....
показать весь комментарий
"ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною"

- нагадайте, хто там, старому прездунцю про Будапештський (орбановський, як виявилось) МІморан-дум "про щось там"..
ото здивується дід - тут помню - тут нЄ помню..
показать весь комментарий
Воно відбите просто!
Америка і Британія зобовʼязані допомагати Україні - ЗОБОВʼЯЗАНІ по Угоді!
показать весь комментарий
Сам наварив сам і їж чмо руде...
показать весь комментарий
Це цабе тільки Стармеру казало, що не треба до його перемоги примазуватись…передумав?)
показать весь комментарий
дуже ,дуже шкода ,шо цей головний під* філ США , кинув іранський народ ,і не допоміг вчасно, знищити режим ісламістів радікалів ...Потвора трамп , разом зі своїми груповушниками консерваторами ... якіми підтерлося ху* ло та сі ...
показать весь комментарий
А питав Трамп дозволу країн НАТО нападу на Іран? Нехай йому допомагає Ізраїль, з ними він шушукався і приймав рішення.
показать весь комментарий
Та євреям ***** на ту затоку їм головне силами США максимум розбомбити той Іран . Бо ціна така що тільки за допомогою реднеків та всієї тієї шушвалі які проголосували за руду мавпу на паро сот мільярдів бакінських з бюджету США.
показать весь комментарий
А шо сі стало з Ормузькою протокою? 😲 Там же амери ( Трамп) все контролюють. Нє? 🤔
показать весь комментарий
я насрав, а всі любуйтесь та нюхайте.
не подобається? самі прибирайте!

і що дивовижно, ані слова про байдена.
показать весь комментарий
Зачекай ще ****** рудий придумає до вечора при чому там Байден.
показать весь комментарий
Яке воно тупе, то тепер НАТО і союзники по Европі йому потрібні.
показать весь комментарий
То Стармер пізно, то Стармер давай приєднуйся, я цього не говорив.
показать весь комментарий
Пропускає дідусь прийоми пігулок, а поки він у несвідомості, за нього мовлять його власні маразм із деменцією. Ну, цього разу хоч не видав характерний звук і не змусив свою челядь провітрювати оральний кабінет від характерного запаху... )
показать весь комментарий
Тобто ми, відмовилися від другого ядерного арсеналу, за вашим завіренням будапештського меморандуму, повірили вам, а тепер ти кажеш, шо нікому нічого не винен? Ах ти уйо…
показать весь комментарий
Пішов він нах* із своїми погрозами щодо НАТО. Штати тоді залишаться на одинці і будуть воювати хіба що з катрелями
показать весь комментарий
Парубок, у колі дівчат дівчат, як той півень серед курей, гучно перднув і сказав: нічого, нічого, красуні, зі мною теж таке буває.
показать весь комментарий
Франція вже витратила всі свої ракети з цією американською авантюрою і тепер зовсім беззахисна вразі якщо Шахеди направлять на Париж.
показать весь комментарий
Це те, про що я казав ще два роки тому, - НАТО програє кацапам швидко і з тріском незважаючи на величезну перевагу в бюджетах, технологіях і ресурсах, тому що керують цими країнами безхребетні корумповані дегeнeрати, перед якими тряхни Арєшніком - вони весь кабінет від жаху зaдpиcтають. А ті, які можуть сподобитися на щось рішуче, забиватимуть цвяхи мікроскопом через свою непролазну тупість та зарозумілість, а тоді жалітимуть на відсутність високоточного обладнання.
Дуже мало вони цінують той час, який Україна для них виграла і виграє для змін та трансформацій, нічо, кацапи все бачать і незабаром випробують НАТО на міцність - тоді й розуміння до країн НАТО прийде дуже швидко, хоч і болісно...
показать весь комментарий
У них коротка пам'ять 1 та 2 св.війни нічому не навчили.А *********** потрібно було душити в зародку,не чекати поки вони налагодять виробництво шахедів по 1000 одиниць на день.
показать весь комментарий
Але ваша власна думка тут поки що взагалі не простежується. То може поділитеся мудрістю?
показать весь комментарий
Пане Ярослав, я не маю відповідних знань, часу і бажання щось пояснювати. Свої переконання я отримав вивчаючи відкриті джерела інформації в інтернеті. Набагато розумніші і освіченість люди пояснюючи чому антиамериканська і аннтиізраїльська пропаганда суперечить інтересам вільного, демократичного світу.
показать весь комментарий
Тю, так ти вже переміг іран, навіщо тобі допомога
показать весь комментарий
x#йлорaшка уже загибалась, но рыжий подарил ей надежду, нагадив при этом Украине и остальной Европе
показать весь комментарий
Він же в минулому реченні казав, що Україна остання, в кого він проситиме допомоги... Виходить, вже всіх інших перебрав і всі інші послали його на yйx. Вєлікій гєостратєр-мнагахадовачнік, от що значить хоч раз від ***** про Рюріка послухать, разом із пєчєнєгамі та половцями...
показать весь комментарий
@ (у перекладі):
"Тромб накричав і розісрався з усіма союзниками США, ввів проти них руйнівні тарифи, оголосив Європу ворогом Америки, зняв санкції з *****, припинив допомогу Україні і вимагає її капітуляції, практично скасував НАТО, самовільно вліз до Ірану та отримав там "звизди", й "підтис під себе хвіст".
І все це для того, щоби якось погасити "справу Епштейна".
А зараз репетує, щоби країни НАТО влізли в це його безнадійне "іранське гівно", з якого він тепер не знає, як вилізти. І на Зеленського (читай - Україну) по-ходу "попер буром", щоб він погодився на капітуляцію на умовах рашистської пітьми та ще й надав США безпілотні технології. Але при цьому вдавав, що він нічого не дає, тому що Тромбу той Зеленський з дронами, начебто, й "нахер нє нужон", бо інакше руйнується вся капітулянтська схема в "духє Анкориджа", яка обіцяна *******.
Тож, Світова війна за Нобелівську премію миру набула невимушеного характеру, а ізоляціонізм і "доктрина Монро" заграли новими фарбами.
Ось така вона сьогодні нова американська геополітика - з педофільським нАхилом."
показать весь комментарий
То може треба ввести 500 відсотків мита на Ормузську протоку і вона якось сама розблокується?
Або назвати її 52м штатом, нікчемною малюсінькою "державкою", не?
Бляха-муха, хай спитає чи є у неї КАСТЮМ!!!
показать весь комментарий
Чому мовчить Ізраїль?
показать весь комментарий
А навіщо? Хвіст управляє собакою )
показать весь комментарий
Шо, *****, ВСРАВСЯ, іржавий ублюдок?
Приповз, кажеш на колінах просити допомогу в НАТО?

Ще зовсім трохи, і Україна (Зеленський) в нас буде "великий лідер з купою джокерів в рукавах".
показать весь комментарий
Чи допустимо кликати на допомогу, якщо ситуація різко стала небезпечною, а ти з самого початку не мав рації? Це питання відповідальності та елементарної поваги до союзників, чого Трамп не має. Якщо ти втягуєш їх у конфлікт "наосліп", ти фактично позбавляєш їх права вибору і ставиш під удар їхню безпеку заради своїх амбіцій чи помилок. Справжня підтримка працює там, де є домовленість, а не там, де один накоїв справ, а решта має розгрібати.
показать весь комментарий
А гроші? НАТО для допомоги Україні повинно платити Америке за зброю, а допомога Америці що, безкоштовно?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
