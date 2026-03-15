Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, - FT
Президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о прекращении войны России против Украины. Внимание Соединенных Штатов сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в материал еFinancial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Внимание США сосредоточилось на Ближнем Востоке
По словам четырех дипломатов из ЕС, участвующих в переговорах с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения между РФ и Украиной.
Дипломаты считают, что это выгодно России из-за более высоких цен на нефть, приостановки санкций США и быстрого истощения запасов американского оружия, необходимого Силам обороны Украины.
Переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, в которых США выступают посредником, "действительно находятся в зоне риска", заявил высокопоставленный европейский чиновник.
Издание напомнило, что последние трехсторонние мирные переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Новый раунд, который должен был состояться 5 марта в Абу-Даби, был отложен из-за американо-израильских ударов по Ирану. На данный момент дата и место очередного раунда переговоров еще не объявлены.
"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", - сказал один из дипломатов ЕС.
Проблемы с поставками оружия
Как рассказали дипломаты, странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия, в частности средств ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет заказчикам с Ближнего Востока, что имеет серьезные последствия для Киева.
"Это, безусловно, проблема, потому что существует конкуренция за одно и то же вооружение, как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Очевидно, что внимание Америки сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке", - сказала в комментарии для FT главная дипломатка ЕС Кая Каллас.
Лидеры ЕС пытались держать Украину в центре внимания
Отмечается, что лидеры ЕС скептически относятся к успеху мирных переговоров без дальнейшего давления на Москву. Но они рассматривают этот процесс как способ сохранить заинтересованность США в ситуации в Украине.
Европейские лидеры пытались держать Украину в центре внимания с момента начала американо-израильской атаки на Иран две недели назад.
В частности, 13 марта президент Франции Эммануэль Макронпринял президента Владимира Зеленского в Париже, чтобы противодействовать тому, что представитель Елисейского дворца назвал "эффектом затмения" войны в Иране.
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Мерц привез с собой карты и диаграммы, чтобы обосновать необходимость усиления давления на РФ.
Но Трамп не был склонен к детальному обсуждению и остается убежденным, что Россия сильна, а Украина слаба, рассказывают источники, знакомые с ходом дискуссии.
Кроме того, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что никаких дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет.
Трамп все же надеется, что переговоры приведут к миру
Чиновник Белого дома заявил, чтоТрамп, как и раньше, "надеется", что переговоры приведут к завершению войны, и что американские переговорщики достигли "огромного прогресса" за последние месяцы.
"Я не думаю, что россияне захотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что не о чем говорить", - цитирует FT одного из участников закрытых переговоров.
Був примус України до капітуляції.
Тепер це все справи виключно Европи майже у всьому, або можно звичайно хоч завтра, але на умовах США.
Але такого не буде і тому маємо те що маємо.
І користі від переговорів на сьогодні немає жодного.
Це реальність, а не божевіля.
А те що рижий аферист втратив інтерес до імітації миру - то це до кращого, може перестане ставити палки в колеса Україні.
Ну що ж... Я не взмозі це якось адекватно прокоментувати.
Цікаво як ти миришся зі своєю совістю, хоча в таких як ти її просто немає.
І які всі ті хто проти Трампиненого миру погані бякі.
І от за весь цей час виявилось що Трампиня і миру не приніс і копійки на зброю нам не дав, а ще й ******* з нафтою допоміг.
А тепер він і взагалі відверто каже що в сраці бачив Україну з її війною чи миром.
Але ти як справжній ненавченний довбойоб навіть на секунду не хочеш замислитись над тим який же саме "мир" нім нам Трампиня увесь цей час, зате далі гавкаєш на всіх адекватних людей які одразу ще рік назад писали таким довбойобам як ти про те що ніякого миру від Трампині ми не отримаємо, а тільки допомогу ***** в його руйнуванні України.
Тому ти поки що найкраща ілюстрація ефекту Данінга-Крюгера на цьому сайті.
Пропливай, з тобою на сьогодні все.
І він не може усвідомити ситуацію і тому дрищить тут цеглою і за чужу совесть расуждае.
Крім обміну полонених нічого розумного немає, але такі питання можна і без усієї нашей шобли чебурекiв вирішити.
В приватному порядку.
І якщо ти це не розумієш і наполягаєш на бестолкових переговорах, то це твои проблеми і твоя совесть.
Переговори для створення картинки при діаметрально різних інтересах - це твоя совесть?
Тебе з нею жити і з нею вмирати.
Чи вважаєш руских дурней за тебе?
Реальність така, на жаль, і від наших бажань домовитися і припинити війну не залежить.
Все що робив краснов це
" у вас нема карт"
" ви винні 500 млрд"
" ви нас обікрали"
" РФ хороша а ви погані"
А паралельно він заробляє, продаючи американську зброю. Це ж не Байден, який все дарував.
Де вся трампонута ботоферма з їх "ленд-лізом"? Якщо трамп дійсно хотів давати зброю в борг, який треба було віддати потім колись - чого не зробив це? Шкода, що всі боти 2022 року народження перереєструвались і перепрофілювались у проштовхування капітулянтських наративів. Тільки Джон Вендетта лишився, та щось він про це не згадує зовсім.
В про зброю смішно, те що США використовують в Ірані в Україну не постачається.
Ну хто в здравому мисленні допомагатиме країні, яку окупувала мафія??? Будуть тільки використовувати як бантустан , як дешеві ресурси ( трудові ресурси наприклад, та для чорних трансплантологів)