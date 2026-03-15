Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, - FT

FT пишет, что Трамп "остыл" к мирным переговорам

Президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о прекращении войны России против Украины. Внимание Соединенных Штатов сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материал еFinancial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание США сосредоточилось на Ближнем Востоке 

По словам четырех дипломатов из ЕС, участвующих в переговорах с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения между РФ и Украиной.

Дипломаты считают, что это выгодно России из-за более высоких цен на нефть, приостановки санкций США и быстрого истощения запасов американского оружия, необходимого Силам обороны Украины. 

Переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, в которых США выступают посредником, "действительно находятся в зоне риска", заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Издание напомнило, что последние трехсторонние мирные переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Новый раунд, который должен был состояться 5 марта в Абу-Даби, был отложен из-за американо-израильских ударов по Ирану. На данный момент дата и место очередного раунда переговоров еще не объявлены.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", - сказал один из дипломатов ЕС.

Читайте также: Зеленский о трехсторонних переговорах: "Целая Санта-Барбара", место и время до сих пор не согласованы

Проблемы с поставками оружия 

Как рассказали дипломаты, странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия, в частности средств ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет заказчикам с Ближнего Востока, что имеет серьезные последствия для Киева.

"Это, безусловно, проблема, потому что существует конкуренция за одно и то же вооружение, как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Очевидно, что внимание Америки сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке", - сказала в комментарии для FT главная дипломатка ЕС Кая Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение

Лидеры ЕС пытались держать Украину в центре внимания 

Отмечается, что лидеры ЕС скептически относятся к успеху мирных переговоров без дальнейшего давления на Москву. Но они рассматривают этот процесс как способ сохранить заинтересованность США в ситуации в Украине.

Европейские лидеры пытались держать Украину в центре внимания с момента начала американо-израильской атаки на Иран две недели назад.

В частности, 13 марта президент Франции Эммануэль Макронпринял президента Владимира Зеленского в Париже, чтобы противодействовать тому, что представитель Елисейского дворца назвал "эффектом затмения" войны в Иране.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Мерц привез с собой карты и диаграммы, чтобы обосновать необходимость усиления давления на РФ.

Но Трамп не был склонен к детальному обсуждению и остается убежденным, что Россия сильна, а Украина слаба, рассказывают источники, знакомые с ходом дискуссии.

Кроме того, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что никаких дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет.

Читайте также: США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, - WSJ

Трамп все же надеется, что переговоры приведут к миру 

Чиновник Белого дома заявил, чтоТрамп, как и раньше, "надеется", что переговоры приведут к завершению войны, и что американские переговорщики достигли "огромного прогресса" за последние месяцы.

"Я не думаю, что россияне захотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что не о чем говорить", - цитирует FT одного из участников закрытых переговоров.

Читайте также: В США ожидают завершения войны с Ираном в течение нескольких недель

+26
Так ніяких переговорів щодо України у Трампа і не було.
Був примус України до капітуляції.
15.03.2026 19:23 Ответить
+8
Чергова потужна перемога Зе-лідора разом з європою
15.03.2026 19:25 Ответить
+7
Може тому, що Штати наполягали на цих перемовинах, а Україна критично залежна від поставок американської зброї? Чи це важко зрозуміти?
15.03.2026 19:31 Ответить
А спитати навіщо Україна взагалі ввійшла в ті переговори? Потрібно сконцентруватись на війні та звільненні українських територій, а не вести пусті балачки з кацапстанцями!
15.03.2026 19:21 Ответить
Може тому, що Штати наполягали на цих перемовинах, а Україна критично залежна від поставок американської зброї? Чи це важко зрозуміти?
показать весь комментарий
15.03.2026 19:31 Ответить
Україна не є критично залежна від американської зброї, прнаймі станом на зараз!
15.03.2026 19:31 Ответить
Ви впевнені?
15.03.2026 19:39 Ответить
Так впевнений!
15.03.2026 19:43 Ответить
Ви готові повернутися в Україну і довести свої слова ділом?
15.03.2026 20:27 Ответить
Я там де маю бути, тобто на своєму місці як і кожен із нас!
15.03.2026 20:31 Ответить
То є правда. Ви обрали безпечне місце перебування. По людськи вас цілком можна зрозуміти. Але при цьому давати поради щодо сконцентруватися на війні - це виглядає смішно.
15.03.2026 20:44 Ответить
"Петріоти", "Хаймерси", "Бредлі", "Ф-16", ********** до них та розвідданні... Чи війна завершиться через пару днів?
15.03.2026 19:44 Ответить
Це все вже немає великого значення, це все що ви перелічили було актуальне можливо станом на 2022-2023 рік, зараз Україна сама в стані виробляти практично будь-яку зброю, а розвідані може отримувати від когось іншого або також своїми силами це робити!
15.03.2026 19:47 Ответить
За шо боролись, на те і напоролись.
15.03.2026 19:23 Ответить
а що Трамп КОЛИСЬ нам помагав?) Може тоді коли ще не був президентом а уже блокував допомогу через що і сталась Авдіївка? Чи коли?
15.03.2026 19:40 Ответить
Так ніяких переговорів щодо України у Трампа і не було.
Був примус України до капітуляції.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:23 Ответить
Алілуя!
15.03.2026 19:24 Ответить
Чергова потужна перемога Зе-лідора разом з європою
показать весь комментарий
15.03.2026 19:25 Ответить
Скоро импичмент
15.03.2026 19:26 Ответить
Ну про це адекватні аналітики казали вже давно. Потім через Кубу буде не до України. Ще потім через виборчу компанію і аж до нової президентської компанії.

Тепер це все справи виключно Европи майже у всьому, або можно звичайно хоч завтра, але на умовах США.

Але такого не буде і тому маємо те що маємо.
15.03.2026 19:26 Ответить
Тепер умови Трампа можуть показатися просто казковими.
15.03.2026 19:40 Ответить
А цей рюрік-педофіл встряв надовго. Якщо Іран гратиме вдовгу проти маленького та великого сатани, СВО коаліції Епштейна може затягнутись.
15.03.2026 19:28 Ответить
Трамп любит все по-быстрому. Иначе теряет интерес. Как в Иране затянется- Кубе, Канаде и прочим Гренландиям будет "интересно".
15.03.2026 19:29 Ответить
І Слава Богу!
15.03.2026 19:29 Ответить
Типово для тупих. Нова цяцька з'явилася...
15.03.2026 19:29 Ответить
Тактично (у короткостроковій перспективі) це погано, зате стратегічно це добре в першу чергу для України, у неї є можливість не виратити території просто від того, що два діди проявили до неї інтерес. Можливо у довгостроковій перспективі ці діди перестануть діяти в унісон.
15.03.2026 19:29 Ответить
В коментах зараз буде купа божевільних, які будуть радіти з цього приводу...
15.03.2026 19:29 Ответить
Хотілося б взнати плюси інтересу трампона від "небожевільного".🤔
15.03.2026 19:31 Ответить
Радій десь збоку, не треба в гілці до мого коменту.
15.03.2026 19:34 Ответить
Так це ж не комент а висер.
15.03.2026 20:11 Ответить
Тоді залишай свій висер десь збоку, не треба в гілці до мого коменту.
15.03.2026 20:21 Ответить
Кумедний ти козак
15.03.2026 20:35 Ответить
Та нехай воюють, видно, що не навоювалися і своїх цілей ніхто не досяг.
І користі від переговорів на сьогодні немає жодного.
Це реальність, а не божевіля.
15.03.2026 19:36 Ответить
То приєднуйся, допоможеш цілі України досягти.
15.03.2026 19:38 Ответить
Давно приєднан і вже розєднан.
15.03.2026 19:40 Ответить
Вже досяг всіх цілей?
15.03.2026 19:41 Ответить
майже так.
15.03.2026 19:43 Ответить
Ну значить в мене склалось правильне уявлення про тебе, як людину.
15.03.2026 19:44 Ответить
Ваші очікування - це ваші проблеми ... Пам'ятаєш хто з великих так сказав?
15.03.2026 19:46 Ответить
Не перекручуйте. Ніхто не радіє, що війна і далі триває.

А те що рижий аферист втратив інтерес до імітації миру - то це до кращого, може перестане ставити палки в колеса Україні.
15.03.2026 19:40 Ответить
Радій десь збоку, не треба в гілці до мого коменту.
15.03.2026 19:42 Ответить
Та й хер з ним. Від його "інтересу" сама шкода. Нехай краще зброї продає побільше, довбой@б.
15.03.2026 19:30 Ответить
Ну і добре, дай боже ці безглузді переговори, нав'язані Трампом, підуть в історію.
15.03.2026 19:33 Ответить
Переговори про мир (відсутність смертей, каліцтв, втрати території, інфраструктури, економіки) безглузді...???

Ну що ж... Я не взмозі це якось адекватно прокоментувати.
Цікаво як ти миришся зі своєю совістю, хоча в таких як ти її просто немає.
15.03.2026 19:36 Ответить
Ти вже більше року з рештою довбойобів верещиш тут про те як Трампиня несе мир.
І які всі ті хто проти Трампиненого миру погані бякі.
І от за весь цей час виявилось що Трампиня і миру не приніс і копійки на зброю нам не дав, а ще й ******* з нафтою допоміг.
А тепер він і взагалі відверто каже що в сраці бачив Україну з її війною чи миром.
Але ти як справжній ненавченний довбойоб навіть на секунду не хочеш замислитись над тим який же саме "мир" нім нам Трампиня увесь цей час, зате далі гавкаєш на всіх адекватних людей які одразу ще рік назад писали таким довбойобам як ти про те що ніякого миру від Трампині ми не отримаємо, а тільки допомогу ***** в його руйнуванні України.
Тому ти поки що найкраща ілюстрація ефекту Данінга-Крюгера на цьому сайті.
15.03.2026 19:56 Ответить
Ахахахаах🤣. Як скажеш, "адекватна людино"))))
15.03.2026 20:03 Ответить
Я вже зрозумів, що ти тупий бот, яких тут повно. І обговорювати тему не варто, набагато простіше перейти на особистість.
Пропливай, з тобою на сьогодні все.
15.03.2026 20:18 Ответить
Швидше за все цей тип хоче просто миру, як і всі ми звичайно, але в нього це бажання безпосередньо пов'язане з Трампом і переговорами.
І він не може усвідомити ситуацію і тому дрищить тут цеглою і за чужу совесть расуждае.
15.03.2026 20:23 Ответить
Якщо переговори без результатів, то навіщо постійно ними засорять ефір та давати людям надію? На 4 рiк війни треба це розуміти.
Крім обміну полонених нічого розумного немає, але такі питання можна і без усієї нашей шобли чебурекiв вирішити.
В приватному порядку.
І якщо ти це не розумієш і наполягаєш на бестолкових переговорах, то це твои проблеми і твоя совесть.
Переговори для створення картинки при діаметрально різних інтересах - це твоя совесть?
Тебе з нею жити і з нею вмирати.
15.03.2026 20:01 Ответить
Ого, поліз з тебе кацап замаскований, от все і стало на свої місця.

Тебе, совесть, твои, нашей, засорять
15.03.2026 20:07 Ответить
Я вже зрозумів, що ти хочеш капітулювати і здати території і тебе тут заважають.
Чи вважаєш руских дурней за тебе?
15.03.2026 20:15 Ответить
Я навіть не проти щоб Зеленського відправити до москви..але розумію що домовиться все одно не вийде.
Реальність така, на жаль, і від наших бажань домовитися і припинити війну не залежить.
15.03.2026 20:07 Ответить
СЛАВА БОГУ!!!!

Все що робив краснов це

" у вас нема карт"
" ви винні 500 млрд"
" ви нас обікрали"
" РФ хороша а ви погані"
15.03.2026 19:38 Ответить
Ну бачиш деяким тут досі хоч в очі надзюрай - далі торочать свою мантру: "орендж мен сказав що несе мир, всі хто проти орендж мена - каки".
15.03.2026 19:59 Ответить
Трамп поступово "впадає в дитинство" - керується не здоровим глуздом, а, говорячи кацапською, "сиюминутними хотєлками"... Дитя грається якоюсь іграшкою, поки вона їй не набридне... А набриднуть вона може і тоді, коли ця іграшка перестає задовольнять дитину - наприклад, коли іграшка не здатна задовольнить якісь "хотєлки" (лягать спать, їсти, чи виконувать якусь іншу функцію...). Дитина може її покинуть, і переключить свою увагу на щось інше... Саме так і діє Трамп...
15.03.2026 19:39 Ответить
FT - британці, видають бажане за дійсне (сподіваюсь)
15.03.2026 19:40 Ответить
А ще якщо Китай вторгнеться на Тайвань, то взагалі буде срака.
15.03.2026 19:41 Ответить
Не если а когда. Сейчас почти идеальный момент.
15.03.2026 19:45 Ответить
Я теж рахую, що на протязі тижня-другого Китай стартує.
15.03.2026 20:02 Ответить
Предполагаю, шо еще немного выждет. До прибытия экспедиционных сил КМП США в Иран(возможная оккупация о. Харк).
15.03.2026 20:05 Ответить
Зараз найкращий момент. США поки в прострації, самі не знають що робити з Іраном. Я б довго не тягнув.
15.03.2026 20:11 Ответить
Хоч одна хороша новина....😀
15.03.2026 19:43 Ответить
Ход конем, Трамп втрачає інтерес, відповідно росія буде тиснути на Україну. Але, дід вже з деменцією і завтра він скаже навпаки.
15.03.2026 19:49 Ответить
Ніякого результату для України в цьому році не буде. Трамп лише продовжить підігрувати ***** аж до виборів в палату представників у листопаді, які респи програють через його дебільні дії. Тоді можна буде очікувати поновлення санкцій, та повернення кацапів до "переговорів" після нового зимового терору.
15.03.2026 19:51 Ответить
А загибель ще десятків тисяч українців можна просто проігнорувати і продовжувати далі, звісно.
15.03.2026 20:16 Ответить
А ми тут до чого? Україна в цьому нічого не вирішує. Віддай сьогодні рештки Донбассу - завтра ***** скаже, що давайте ще Запоріжжя та Херсон. ***** не хоче ніякого миру, і замусити його звернути бойові дії може лише економічна криза, від якої Трамп його зараз рятує.
15.03.2026 20:18 Ответить
Вам насрати тому що живете далеко від фронту ?
15.03.2026 20:39 Ответить
В общем, все это скоро не завершится. К сожалению.
15.03.2026 19:51 Ответить
Та і очікувань не було, максимум параша забрала б донбас, дочекалась зняття санкцій і пішла б далі
15.03.2026 20:17 Ответить
А перемовники хто? Чебурек, абхазька мармозетка і полуграмотний шут коломойського? Тоді результат закономірний
15.03.2026 19:58 Ответить
Куди він не попнеться, всюди обсереться
15.03.2026 19:59 Ответить
Рудий покидьок сподівався, що Україна підпише всі путінські хотєлкі.

А паралельно він заробляє, продаючи американську зброю. Це ж не Байден, який все дарував.
Де вся трампонута ботоферма з їх "ленд-лізом"? Якщо трамп дійсно хотів давати зброю в борг, який треба було віддати потім колись - чого не зробив це? Шкода, що всі боти 2022 року народження перереєструвались і перепрофілювались у проштовхування капітулянтських наративів. Тільки Джон Вендетта лишився, та щось він про це не згадує зовсім.
15.03.2026 20:04 Ответить
ЄС повинна остаточно зрозуміти і прийняти політичну смерть демократії та лібералізму в США. Цієї країни більше немає в списку живих. Це тепер диктатура - замінований політичний труп, який в будь який момент може як зомбі повстати, вирячити очі, заволати "Америка понад усе" і вибухнути забруднивши все навколо своїми смердючими тельбухами. Єдиною гарантією безпеки має стати тотальна мілітаризація економіки всіх без винятку європейських країн і повна відмова від розрахунків через мастер, віза і свіфт. Європейці інтуітивно це відчували давно і запровадили власну валюту - євро. Тепер необхідно повністю відмовитись від американських платіжних систем і створити ізольований від США европейський інтернет. Якщо ви європеєць і працюєте над якимсь винаходом, то маєте працювати на відєднаному від мережі компютері. Інакше в США або Ізраїлі цей винахід запатентують швидше за вас і вас обкрадуть. Я вже таке бачив. А ще мені розповідали як винахідники і науковці які пробували боротися за свої права потрапляли в ДТП, зникали, раптово помирали...
15.03.2026 20:07 Ответить
👍👍
15.03.2026 20:28 Ответить
Ніяких переговорів не було, все що було це тримання Трампа у підвішеному стані з боку *****. Тим більше Трамп таки повернеться до теми України. Йому потрібні хоть якісь бонуси перед виборами восени.

В про зброю смішно, те що США використовують в Ірані в Україну не постачається.
15.03.2026 20:12 Ответить
В нього і не було цікавості до переговорів, тільки до задоволення бажань параші
15.03.2026 20:15 Ответить
Главное что Европа в фокусе. Они по ходу в шоке. Наши не парятся. Наши не понимают что это значит. Оружие и бабки ведь появляются из воздуха по умолчанию после каждого вечернего гундосиков потужнича. У нас главная задача бусификации. Остальное оно как-то само должно появиться как и все 4 года до этого.
15.03.2026 20:16 Ответить
Старому нарцису дали нову іграшку? Стара паскуда разом з Путлером розпалить третю світову, а потім здохне. В кінцевому підсумку у виграші буде Китай, але якою ціною для людства це буде досягнуто...
15.03.2026 20:17 Ответить
Рудого покидька є інтерес лиш до грошей.З Україною він нічого не заробляє,вірніше вона йому заважає з ****** щось там муттити.
15.03.2026 20:22 Ответить
Просто немає слів!!! Ну що тут скажеш !? Наш великий ,,рішала'' знову показав майстер-клас із політичного боягузтва. Дивитися на те, як Доня раптом ,,втратив інтерес'' до України й переключився на Близький Схід - це знаєте, як спостерігати за дешевим фокусником, у якого під час вистави з його рукава замість обіцяного кролика несподівано вивалилася купа лайна. А насправді ж неможливо втратити те, чого в тебе ніколи і не було: ні плану, ні впливу, ні мізків, щоб розібратися в чомусь складнішому ніж за меню в бургерній. Це класична поведінка звичайного лузера - як тільки він розуміє, що його обіцянка ,,вирішити все за 24 години'' виявилася звичайним пуком у калюжу, він одразу робить морду цеглиною і каже, що йому це просто ,,не цікаво''. Ага, ж звісно! Насправді він просто привселюдно обісрався зі своєю дипломатією і тепер, як той нагадивший собака, намагається загребти свою купу піском і втекти в інший куток двору, аби ніхто не тицяв туди його носом. І зараз це самозакохане , нарцисне павичівське пір'я намагається прикрити свою абсолютну безпорадність, бо визнати поразку для такого гавкучого порожнього місця - це навіть гірше за смерть. Так він і залишиться в історії: не як видатний політичний чи державний діяч, не як непереможний ,,майстер домовленостей'' і ,,неперевершений миротворець'' і ,,заклинач війн'', а як гучна пуста бульбашка, яка лопнула в той самий момент, коли історія вимагала рішучого лідера, а не переляканого дилетанта і малодушного популіста з необмеженою, але марною владою, і коли треба було бути чоловіком, а не дешевим балаболом.......
15.03.2026 20:22 Ответить
Невже рік тому хто думав що у його був іентерес? ( О, фейспалм)
Ну хто в здравому мисленні допомагатиме країні, яку окупувала мафія??? Будуть тільки використовувати як бантустан , як дешеві ресурси ( трудові ресурси наприклад, та для чорних трансплантологів)
15.03.2026 20:26 Ответить
"країні, яку окупувала мафія"- Краснов і шістка російської мафії (читай ФСБ) в США товаріщ Вітьков підтвердять. США таки захопила Російська мафія.
