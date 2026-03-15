Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, - FT

Президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о прекращении войны России против Украины. Внимание Соединенных Штатов сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материал еFinancial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание США сосредоточилось на Ближнем Востоке

По словам четырех дипломатов из ЕС, участвующих в переговорах с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения между РФ и Украиной.

Дипломаты считают, что это выгодно России из-за более высоких цен на нефть, приостановки санкций США и быстрого истощения запасов американского оружия, необходимого Силам обороны Украины.

Переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, в которых США выступают посредником, "действительно находятся в зоне риска", заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Издание напомнило, что последние трехсторонние мирные переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Новый раунд, который должен был состояться 5 марта в Абу-Даби, был отложен из-за американо-израильских ударов по Ирану. На данный момент дата и место очередного раунда переговоров еще не объявлены.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", - сказал один из дипломатов ЕС.

Проблемы с поставками оружия

Как рассказали дипломаты, странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия, в частности средств ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет заказчикам с Ближнего Востока, что имеет серьезные последствия для Киева.

"Это, безусловно, проблема, потому что существует конкуренция за одно и то же вооружение, как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Очевидно, что внимание Америки сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке", - сказала в комментарии для FT главная дипломатка ЕС Кая Каллас.

Лидеры ЕС пытались держать Украину в центре внимания

Отмечается, что лидеры ЕС скептически относятся к успеху мирных переговоров без дальнейшего давления на Москву. Но они рассматривают этот процесс как способ сохранить заинтересованность США в ситуации в Украине.

Европейские лидеры пытались держать Украину в центре внимания с момента начала американо-израильской атаки на Иран две недели назад.

В частности, 13 марта президент Франции Эммануэль Макронпринял президента Владимира Зеленского в Париже, чтобы противодействовать тому, что представитель Елисейского дворца назвал "эффектом затмения" войны в Иране.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Мерц привез с собой карты и диаграммы, чтобы обосновать необходимость усиления давления на РФ.

Но Трамп не был склонен к детальному обсуждению и остается убежденным, что Россия сильна, а Украина слаба, рассказывают источники, знакомые с ходом дискуссии.

Кроме того, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что никаких дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет.

Трамп все же надеется, что переговоры приведут к миру

Чиновник Белого дома заявил, чтоТрамп, как и раньше, "надеется", что переговоры приведут к завершению войны, и что американские переговорщики достигли "огромного прогресса" за последние месяцы.

"Я не думаю, что россияне захотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что не о чем говорить", - цитирует FT одного из участников закрытых переговоров.

