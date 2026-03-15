Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо України, увага США зосереджена на Близькому Сході, - FT

Президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо припинення війни РФ проти України. Увага Сполучених Штатів зараз зосереджена на Близькому Сході.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Увага США зосередилась на Близькому Сході

За словами чотирьох дипломатів з ЄС, які беруть участь у переговорах з Україною, конфлікт на Близькому Сході відвернув увагу Вашингтона від мирної угоди між РФ і Україною.

Дипломати вважають, що це вигідно Росії через вищі ціни на нафту, призупинення санкцій США та швидке виснаження запасів американської зброї, необхідної Силам оборони України.

Переговори між українськими та російськими офіційними особами, в яких США виступають посередником, "дійсно перебувають у зоні ризику", заявив високопоставлений європейський чиновник.

Видання нагадало, що останні тристоронні мирні переговори відбулися в Женеві 17–18 лютого. Новий раунд, який мав відбутися 5 березня в Абу-Дабі, було відкладено через американо-ізраїльські удари по Ірану. Наразі дата та місце чергового раунду перемовин ще не оголошені.

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", - сказав один із дипломатів ЄС.

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Проблеми з постачанням зброї

Як розповіли дипломати, країнам ЄС повідомили, що поставки американської зброї, зокрема засобів ППО, будуть затримані, оскільки Вашингтон віддає пріоритет замовникам із Близького Сходу, що має серйозні наслідки для Києва.

"Це, безумовно, проблема, тому що існує конкуренція за те саме озброєння, як на Близькому Сході, так і в Україні. Очевидно, що увага Америки зараз зосереджена на Близькому Сході", - сказала у коментарі для FT головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

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Лідери ЄС намагались тримати Україну у фокусі уваги

Зазначається, що лідери ЄС скептично ставляться до успіху мирних переговорів без подальшого тиску на Москву. Але вони розглядають цей процес як спосіб зберегти зацікавленість США в ситуації в Україні.

Європейські лідери намагалися тримати Україну в центрі уваги з моменту початку американо-ізраїльської атаки на Іран два тижні тому.

Зокрема, 13 березня президент Франції Емманюель Макрон прийняв президента Володимира Зеленського в Парижі, щоб протидіяти тому, що представник Єлисейського палацу назвав "ефектом затемнення" війни в Ірані.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Білий дім через три дні після того, як США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Мерц привіз із собою карти та діаграми, щоб обґрунтувати необхідність посилення тиску на РФ.

Але Трамп не був схильний до детального обговорення і залишається переконаним, що Росія сильна, а Україна слабка, розповідають джерела, обізнані з перебігом дискусії.

Крім того, американські посадовці повідомили європейським колегам, що жодних подальших санкцій проти російської нафтової промисловості не буде.

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Трамп все ж сподівається, що переговори призведуть до миру

Посадовець Білого дому заявив, що Трамп, як і раніше, "сподівається", що переговори призведуть до завершення війни, і що американські переговорники досягли "величезного прогресу" за останні місяці.

"Я не думаю, що росіяни захочуть знову вести переговори найближчим часом. Тому що нема про що говорити", - цитує FT одиного із учасників непублічних переговорів.

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