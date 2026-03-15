Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду

Очільник США Дональд Трамп заявив, що він здивований через те, що президент України Володимир Зеленський нібито не прагне укладення миру.

Про це він сказав у телефонному інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Санкції проти РФ і перемовини

Під час інтерв'ю було порушено тему тимчасового скасування санкцій на російську нафту на тлі зростання світових цін на нафту.

"Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу, щоб була нафта", - відповів президент США.

Трамп заявив, що санкції, які були запроваджені проти Росії у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, "будуть повернуті, щойно криза закінчиться".

Коли Трампа запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, він уникнув прямої відповіді та заговорив про Зеленського.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато складніше домовитися", - заявив американський лідер.

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Допомога України у збитті іранських БпЛА

У NBC нагадали, що Зеленський на початку цього місяця запропонував допомогу американським військам та їхнім союзникам на Близькому Сході у збитті іранських безпілотників.

Але Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", додавши, що Зеленський – "остання людина, від якої США потрібна допомога".

Водночас президент США відмовився коментувати, чи прийняв Вашингтон допомогу України у сфері технологій перехоплення безпілотників.

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Що передувало?

Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

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