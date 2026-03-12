Нафта Росії залишається під санкціями. Політика Штатів є незмінною, - міністр енергетики США Райт
Сполучені Штати Америки не мають наміру скасовувати санкційні заходи щодо російської нафти.
Про в етері CNN заявив міністр енергетики США Кріс Райт, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція США
"Політика США щодо Росії не змінилася, попри тимчасові заходи на енергетичному ринку. Російська нафта залишається під санкціями", - заявив Райт, додавши, що в майбутньому, окрім нафтових обмежень, Вашингтон планує запровадити також уранові санкції — і відмовитися від постачання російського палива для атомних електростанцій.
Що передувало?
- Зазначимо, що заяви американського посадовця пролунали після того, як до США з черговим візитом прибув Кирило Дмитрієв — глава Російського фонду прямих інвестицій, що став ключовим переговірником Кремля з адміністрацією Трампа.
Дмитрієв відвідав Флориду, де розташована резиденція Трампа Мар-а-Лаго, і провів переговори з його посадовцями. Дмитрієв після переговорів заявив, що США нібито починають розуміти "системоутворювальну роль російських нафти й газу в забезпеченні стабільності світової економіки, а також неефективність і деструктивний характер санкцій".
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Народ і так рже по чорному аж до вмивання кров'ю і кишками, наржалися
Гешефт трампів не проконав!!! 👍💪🕊️🕊️🕊️🕊️🛢️⛲
Бо той за відкати і життя американських ДжіАй продасть, як тільки буде можливість