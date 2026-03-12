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Нафта Росії залишається під санкціями. Політика Штатів є незмінною, - міністр енергетики США Райт

Міністр енергетики США Кріс Райт
Фото: Міністр енергетики США Кріс Райт

Сполучені Штати Америки не мають наміру скасовувати санкційні заходи щодо російської нафти.

Про в етері CNN заявив міністр енергетики США Кріс Райт, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція США

"Політика США щодо Росії не змінилася, попри тимчасові заходи на енергетичному ринку. Російська нафта залишається під санкціями", - заявив Райт, додавши, що в майбутньому, окрім нафтових обмежень, Вашингтон планує запровадити також уранові санкції — і відмовитися від постачання російського палива для атомних електростанцій.

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Що передувало?

  • Зазначимо, що заяви американського посадовця пролунали після того, як до США з черговим візитом прибув Кирило Дмитрієв — глава Російського фонду прямих інвестицій, що став ключовим переговірником Кремля з адміністрацією Трампа.

Дмитрієв відвідав Флориду, де розташована резиденція Трампа Мар-а-Лаго, і провів переговори з його посадовцями. Дмитрієв після переговорів заявив, що США нібито починають розуміти "системоутворювальну роль російських нафти й газу в забезпеченні стабільності світової економіки, а також неефективність і деструктивний характер санкцій".

Читайте також: США не скасовували санкції проти РФ, але Індії дозволили купувати російську нафту, - Білий дім

Автор: 

росія (70468) санкції (13228) США (26770)
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Топ коментарі
+7
Орбанутому про це повідомили, бо він мабуть не чув
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12.03.2026 19:29 Відповісти
+6
Дай бог розуму,щоб так і було.
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12.03.2026 19:23 Відповісти
+3
Конгрес має важелі зупиняти краснова!
Народ і так рже по чорному аж до вмивання кров'ю і кишками, наржалися
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12.03.2026 19:35 Відповісти
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Дай бог розуму,щоб так і було.
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12.03.2026 19:23 Відповісти
Основні покупці Китай та Індія, а вони якось клали на санкції США
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12.03.2026 19:31 Відповісти
Та воно то так. Але Чіна ( Кнр) та Індія беруть нафту з максимальним дисконтом! Тобто наживаються на тому, що рашка сама себе вивела з Нафтового ринку більшості країн Європи. * Через агресію 2022
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12.03.2026 19:43 Відповісти
кто там-Трамп агент Путина!!!...повеселите народ
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12.03.2026 19:27 Відповісти
Конгрес має важелі зупиняти краснова!
Народ і так рже по чорному аж до вмивання кров'ю і кишками, наржалися
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12.03.2026 19:35 Відповісти
CNN вороги Тромба. А цей дідусь головний директор найбільшої компанії що займається сланцевим газом і нафтою. А ще член правління компанії що займається паливом для ядерних реакторів. Можливо йому за цей спіч навіть прилетить. Але він скаже що тромб найвеличніший, можливо трошки бабла підкине, і все буде гаразд.
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12.03.2026 19:42 Відповісти
Дід не встигає усюди, треба уваги і для меланін, і гольф
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12.03.2026 22:04 Відповісти
Орбанутому про це повідомили, бо він мабуть не чув
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12.03.2026 19:29 Відповісти
Фух...
Гешефт трампів не проконав!!! 👍💪🕊️🕊️🕊️🕊️🛢️⛲
Бо той за відкати і життя американських ДжіАй продасть, як тільки буде можливість
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12.03.2026 19:34 Відповісти
А Трамп дав добро? А Орбан !?
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12.03.2026 19:37 Відповісти
Слабо я у це вірю. Чубчик аж слиною сходить, бізнес з кацапами налагодити хоче. Йому, дурню старому, про душу вже подумати треба, а він про бізнес думає...
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12.03.2026 19:37 Відповісти
Бізнес дуже схожий на легенду ТОВ. краснова
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12.03.2026 22:01 Відповісти
Читати треба так - санкції залишаються, але є послаблення санкцій.
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12.03.2026 20:42 Відповісти
Дали рудому по рукам.
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12.03.2026 21:51 Відповісти
Міністр не спитав рудого, може вже до ранку все зміниться
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12.03.2026 22:00 Відповісти
 
 