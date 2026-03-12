Нефть России остается под санкциями. Политика Штатов неизменна, - министр энергетики США Райт
Соединенные Штаты Америки не намерены отменять санкционные меры в отношении российской нефти.
Об этом в эфире CNN заявил министр энергетики США Крис Райт, информирует Цензор.НЕТ.
Позиция США
"Политика США в отношении России не изменилась, несмотря на временные меры на энергетическом рынке. Российская нефть остается под санкциями", - заявил Райт, добавив, что в будущем, кроме нефтяных ограничений, Вашингтон планирует ввести также урановые санкции - и отказаться от поставок российского топлива для атомных электростанций.
Что предшествовало?
- Отметим, что заявления американского чиновника прозвучали после того, как в США с очередным визитом прибыл Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, ставший ключевым переговорщиком Кремля с администрацией Трампа.
Дмитриев посетил Флориду, где расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго, и провел переговоры с его чиновниками. Дмитриев после переговоров заявил, что США якобы начинают понимать "системообразующую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций".
