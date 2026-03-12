РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8359 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
699 10

Нефть России остается под санкциями. Политика Штатов неизменна, - министр энергетики США Райт

Министр энергетики США Крис Райт
Фото: Міністр енергетики США Кріс Райт

Соединенные Штаты Америки не намерены отменять санкционные меры в отношении российской нефти.

Об этом в эфире CNN заявил министр энергетики США Крис Райт, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция США

"Политика США в отношении России не изменилась, несмотря на временные меры на энергетическом рынке. Российская нефть остается под санкциями", - заявил Райт, добавив, что в будущем, кроме нефтяных ограничений, Вашингтон планирует ввести также урановые санкции - и отказаться от поставок российского топлива для атомных электростанций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта: Сейчас не время ослаблять санкции против России

Что предшествовало?

  • Отметим, что заявления американского чиновника прозвучали после того, как в США с очередным визитом прибыл Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, ставший ключевым переговорщиком Кремля с администрацией Трампа.

Дмитриев посетил Флориду, где расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго, и провел переговоры с его чиновниками. Дмитриев после переговоров заявил, что США якобы начинают понимать "системообразующую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций".

Читайте также: США не отменяли санкции против РФ, но Индии разрешили покупать российскую нефть, - Белый дом

Автор: 

россия (22477) санкции (1967) США (7256)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Орбанутому про це повідомили, бо він мабуть не чув
показать весь комментарий
12.03.2026 19:29 Ответить
+2
Дай бог розуму,щоб так і було.
показать весь комментарий
12.03.2026 19:23 Ответить
+1
Основні покупці Китай та Індія, а вони якось клали на санкції США
показать весь комментарий
12.03.2026 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай бог розуму,щоб так і було.
показать весь комментарий
12.03.2026 19:23 Ответить
Основні покупці Китай та Індія, а вони якось клали на санкції США
показать весь комментарий
12.03.2026 19:31 Ответить
Та воно то так. Але Чіна ( Кнр) та Індія беруть нафту з максимальним дисконтом! Тобто наживаються на тому, що рашка сама себе вивела з Нафтового ринку більшості країн Європи. * Через агресію 2022
показать весь комментарий
12.03.2026 19:43 Ответить
кто там-Трамп агент Путина!!!...повеселите народ
показать весь комментарий
12.03.2026 19:27 Ответить
Конгрес має важелі зупиняти краснова!
Народ і так рже по чорному аж до вмивання кров'ю і кишками, наржалися
показать весь комментарий
12.03.2026 19:35 Ответить
CNN вороги Тромба. А цей дідусь головний директор найбільшої компанії що займається сланцевим газом і нафтою. А ще член правління компанії що займається паливом для ядерних реакторів. Можливо йому за цей спіч навіть прилетить. Але він скаже що тромб найвеличніший, можливо трошки бабла підкине, і все буде гаразд.
показать весь комментарий
12.03.2026 19:42 Ответить
Орбанутому про це повідомили, бо він мабуть не чув
показать весь комментарий
12.03.2026 19:29 Ответить
Фух...
Гешефт трампів не проконав!!! 👍💪🕊️🕊️🕊️🕊️🛢️⛲
Бо той за відкати і життя американських ДжіАй продасть, як тільки буде можливість
показать весь комментарий
12.03.2026 19:34 Ответить
А Трамп дав добро? А Орбан !?
показать весь комментарий
12.03.2026 19:37 Ответить
Слабо я у це вірю. Чубчик аж слиною сходить, бізнес з кацапами налагодити хоче. Йому, дурню старому, про душу вже подумати треба, а він про бізнес думає...
показать весь комментарий
12.03.2026 19:37 Ответить
 
 