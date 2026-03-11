РУС
Новости переговоры с РФ
1 011 7

Дмитриев проводит переговоры с администрацией Трампа во Флориде

Дмитриев встречается с представителями администрации президента США

Российский чиновник Кирилл Дмитриев находится во Флориде, где проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале российского пропагандистского издания ТАСС.

Тема переговоров пока неизвестна

Встреча проходит на фоне телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые состоялись 9 марта. В то же время, какие именно темы разговора поднимают стороны, пока неизвестно.

"Во Флориде (Дмитриев) проводит встречи с представителями администрации Трампа", - сообщил собеседник ТАСС.

Предыдущие контакты

Телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта стал первым с начала последних атак на Иран. По словам президента США, разговор был "очень хорошим" и касался, в частности, ситуации в Украине и перспектив сотрудничества на Ближнем Востоке.

  • Ранее Трамп заявлял, что Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ и что у президента Украины "стало еще меньше козырей".

США (7245) переговоры с Россией (1112) Дмитриев Кирилл (18)
Акції лідора котяться вниз ?
показать весь комментарий
11.03.2026 23:09 Ответить
Ой а ЧебурєкоукроДмітірієв на Близькому сході - як так? Непро УКраїну буде мова ? Та невже про таємні перемовини з Іраном через Дмітірієва? Чувак пахлеще укротрумпа Козира ...
показать весь комментарий
11.03.2026 23:16 Ответить
ВСЕ ОК) - просто руда проститутка отримує укази від господаря
показать весь комментарий
11.03.2026 23:22 Ответить
Бачу шариш в темі. Воно і не дивно, маєш особистий досвід повії-бота офісу🤣
показать весь комментарий
11.03.2026 23:27 Ответить
Конченая администрация трампа. Твари кремлёвские! Разве при Байдене принимали террористов в США?
показать весь комментарий
11.03.2026 23:27 Ответить
у заголовку новини помилка. Слід читати: "Дмитрієв проводить переговори з адміністрацією зятя Трампа у Флориді Джерело: https://censor.net/ua/n3604809
показать весь комментарий
11.03.2026 23:36 Ответить
Привезло нові подарунки і обіцянки від Х'уйла взамін на лояльність і зняття санкцій?
показать весь комментарий
11.03.2026 23:40 Ответить
 
 