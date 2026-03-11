Дмитриев проводит переговоры с администрацией Трампа во Флориде

Российский чиновник Кирилл Дмитриев находится во Флориде, где проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале российского пропагандистского издания ТАСС.

Тема переговоров пока неизвестна

Встреча проходит на фоне телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые состоялись 9 марта. В то же время, какие именно темы разговора поднимают стороны, пока неизвестно.

"Во Флориде (Дмитриев) проводит встречи с представителями администрации Трампа", - сообщил собеседник ТАСС.

Предыдущие контакты

Телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта стал первым с начала последних атак на Иран. По словам президента США, разговор был "очень хорошим" и касался, в частности, ситуации в Украине и перспектив сотрудничества на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявлял, что Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ и что у президента Украины "стало еще меньше козырей".

