Дмитриев проводит переговоры с администрацией Трампа во Флориде
Российский чиновник Кирилл Дмитриев находится во Флориде, где проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале российского пропагандистского издания ТАСС.
Тема переговоров пока неизвестна
Встреча проходит на фоне телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые состоялись 9 марта. В то же время, какие именно темы разговора поднимают стороны, пока неизвестно.
"Во Флориде (Дмитриев) проводит встречи с представителями администрации Трампа", - сообщил собеседник ТАСС.
Предыдущие контакты
Телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта стал первым с начала последних атак на Иран. По словам президента США, разговор был "очень хорошим" и касался, в частности, ситуации в Украине и перспектив сотрудничества на Ближнем Востоке.
- Ранее Трамп заявлял, что Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ и что у президента Украины "стало еще меньше козырей".
