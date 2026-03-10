Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили об Иране и войне в Украине
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и переговоры о завершении войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и Трамп на пресс-конференции.
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков отметил, что разговор состоялся по инициативе американского президента. Во время беседы стороны сосредоточились на конфликте вокруг Ирана, а также обсудили переговоры по урегулированию войны России против Украины.
Путин, по словам Ушакова, высказал "ряд соображений", направленных на быстрое политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана.
Также российский лидер положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по урегулированию войны в Украине.
Трамп о разговоре с Путиным: Очень хороший разговор
Президент США во время пресс-конференции сообщил, что провел конструктивную беседу с Владимиром Путиным о войне в Украине и конфликтах на Ближнем Востоке.
"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей стороны было много людей на связи, с его стороны тоже. Мы говорили об Украине, которая находится в состоянии бесконечной войны. И посмотрите, между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Они, кажется, не могут прийти к согласию. Но я считаю, что это был позитивный разговор на эту тему, и мы, конечно, говорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал, что ты мог бы быть более полезным, если бы закончил войну между Украиной и Россией. Это было бы более полезно. Но у нас был очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным", - ответил Трамп.
Він просто намагається дивитися в очі *******.
Чи не за це ви голосували у 19?!?
Також він припустив, що вводити санкції повторно, можливо, не доведеться
В мене була дуже добра розмова з путіним, він хоче бути корисним на Близькому Сході. Я сказав: «Ти міг би бути набагато кориснішим, якби поклав край війні в Україні((((
Благодаря вам - старым маразматикам !
Твари циничные , один педофил, другой убийца обговаривают Украину как будто они здесь не причём, типа взгляд со стороны и это не ***** напал на Украину и это не траМпон помогает ему …
А що як москальський компромат на Трампа це зовсім не 'файли Епштейна', а щось на багато серйозніше? Той замах чомусь дуже нагадує славнозвісне 'яйце Януковича', придумане російськими піарниками та політтехнологами теж під час виборчої кампанії (тільки фарс в Україні перетворився в Штатах на трагедію з кількома вбитими і пораненими).
Кілька загальновідомих дивних фактів.
Факт 1. Стрілець аж ніяк не був досвідченим снайпером, скоріше навпаки початківцем-аматором, але чомусь вирішив зі 100 (!!!) метрів стріляти в голову, а не в тулуб, куди влучити на багато простіше (хто пробував стріляти з такої відстані мене зрозуміє).
Факт 2. Після 'замаху' Трамп тиждень ходив з заклеєною пластиром задньою частиною мочки вуха. Трамп не є лопоухим, то ж в мене питання щодо траекторії польоту кулі, яка чомусь не зачепила ані голову, ані навіть вушну раковину (дива звичайно трапляються, але не в цьому житті).
Факт 3. Поведінка Трампа після ніби 'влучання'. Людина, яка розуміє, що по ній стріляють намагається якнайшвидше вийти з лінії вогню, а не починає викрикувати гасла (якщо вона, звичайно, не перед розстрільною командою на власному розстрілі).
Факт 4. Навіть якщо охороняємий об'єкт повний ідіот і не тікає, коли по ньому стріляють, то існує протокол дій охорони (які професіонали та не ідіоти): повалити охороняємого, прикрити своїми тілами та найскоріше евакуювати з місця інценденту. Так робили тілоохоронці під час замаху на Кеннеді та Рейгана, але чомусь не у випадку з Трампом.
Чому цю виставу не помітили у Байдена, демократів, у ФБР? А хто сказав, що її не помітили? А може її замовчали заради стратегічних інтересів держави, бо не знали що з цим робити? Якщо б не було трупів, то демократам можна було б висміювати Трампа, як колись висміювали Януковича. Але трупи і поранені все змінили: передвиборча піарна вистава-фарс перетворилася на федеральний злочин, за яким мав би послідувати арешт Трампа за дуже серйозними звинуваченнями. Арешт і суд над екс-президентом, лідером однієї з двох правлячих партій та кандидатом в президенти від республіканців (за статтями, що передбачають навіть страту), за пару місяців до виборів - такої не лише політичної, а й загальнонаціональної кризи в Штатах не було з часів громадянської війни у 19-му столітті.
Також є дивним, що про цей замах дуже швидко 'забули' в інформаційному просторі.
То може цим Путлер шантажує Трампа і Америку?
Але є Бог, який контролює все і дає людству насолоджуватися своїм вибором.