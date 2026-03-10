РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости Звонок Трампа Путину
4 987 45

Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили об Иране и войне в Украине

Трамп поговорил с Путиным: в Кремле раскрыли детали разговора

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и переговоры о завершении войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и Трамп на пресс-конференции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков отметил, что разговор состоялся по инициативе американского президента. Во время беседы стороны сосредоточились на конфликте вокруг Ирана, а также обсудили переговоры по урегулированию войны России против Украины.

Путин, по словам Ушакова, высказал "ряд соображений", направленных на быстрое политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана.

Также российский лидер положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по урегулированию войны в Украине.

Трамп о разговоре с Путиным: Очень хороший разговор

Президент США во время пресс-конференции сообщил, что провел конструктивную беседу с Владимиром Путиным о войне в Украине и конфликтах на Ближнем Востоке.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей стороны было много людей на связи, с его стороны тоже. Мы говорили об Украине, которая находится в состоянии бесконечной войны. И посмотрите, между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Они, кажется, не могут прийти к согласию. Но я считаю, что это был позитивный разговор на эту тему, и мы, конечно, говорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал, что ты мог бы быть более полезным, если бы закончил войну между Украиной и Россией. Это было бы более полезно. Но у нас был очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп отменяет часть санкций, чтобы стабилизировать рынок нефти

Автор: 

путин владимир (17116) Ближний Восток (64) Трамп Дональд (4756) война в Украине (7464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
ТА ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ ОБИДВА!!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 07:07 Ответить
+24
"І він хоче бути корисним." і дає розвід дані Ірану про розміщення баз США
показать весь комментарий
10.03.2026 07:03 Ответить
+23
у дібілів завжди все хороше
показать весь комментарий
10.03.2026 07:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"І він хоче бути корисним." і дає розвід дані Ірану про розміщення баз США
показать весь комментарий
10.03.2026 07:03 Ответить
Значить скоро ждать обстрілу від путіна
показать весь комментарий
10.03.2026 07:04 Ответить
у дібілів завжди все хороше
показать весь комментарий
10.03.2026 07:05 Ответить
ТА ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ ОБИДВА!!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 07:07 Ответить
Троє. куйло, трамп та зечмо.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:29 Ответить
А ОРбан...? "Сначала падумай, патом гаварі..."
показать весь комментарий
10.03.2026 07:42 Ответить
Причому в пекельних муках.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:04 Ответить
Скоро пиячити разом будуть.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:08 Ответить
На концерті у кабздона.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:06 Ответить
Скоріше слухати кабздона
показать весь комментарий
10.03.2026 09:09 Ответить
Й**нутий цей Трамп - путлер другий гітлер, а він каже "конструктивний".
показать весь комментарий
10.03.2026 07:10 Ответить
Не сваріться на трампа.
Він просто намагається дивитися в очі *******.
Чи не за це ви голосували у 19?!?
показать весь комментарий
10.03.2026 07:13 Ответить
У Трампа нет ни благородства, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни сердечности, ни мудрости, ни тонкости, ни чуткости, ни самосознания, ни скромности, ни чести, ни изящества...
показать весь комментарий
10.03.2026 07:18 Ответить
Зато четко просматривается зависимость от прошлых грехов
показать весь комментарий
10.03.2026 07:55 Ответить
він чмo, алe не розуміє цьогo 🤡
показать весь комментарий
10.03.2026 07:56 Ответить
Перші результати розмови з ****** від рудого покидька(((😐США призупиняють частину санкцій проти нафтового сектору рф: обмеження тимчасово знімуть, поки ситуація не стабілізується, - Трамп

Також він припустив, що вводити санкції повторно, можливо, не доведеться

В мене була дуже добра розмова з путіним, він хоче бути корисним на Близькому Сході. Я сказав: «Ти міг би бути набагато кориснішим, якби поклав край війні в Україні((((
показать весь комментарий
10.03.2026 07:20 Ответить
...єдине не розуміє або вдає ,що не розуміє,що треба *****,а ***** трба аж до річки Дніпро для початку,і бажано без бою,а мірна(((
показать весь комментарий
10.03.2026 07:21 Ответить
Санкції за нафту зніму. Це було не один раз. От-то Рашка , РФ, Імперія сдохне - вилазять срані ковбої, везуть борошно на возах, окорочка літаками, дають кредити на війну в Чечні.....
показать весь комментарий
10.03.2026 07:22 Ответить
Доповів куратору.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:23 Ответить
Здається росія знов намагалась просунути ідею своєї допомоги по Ірану, на що їй сказали; "від гвинта, краще займайся Україною". А в цілому, розмова була "чудовою".
показать весь комментарий
10.03.2026 07:23 Ответить
Такий говорун - балакав би з ним і балакав - хороший хлопець - Трамп
показать весь комментарий
10.03.2026 07:25 Ответить
П+Т+Н=?
показать весь комментарий
10.03.2026 07:27 Ответить
Ідіот кончений.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:28 Ответить
обоє корисні ідіоти
показать весь комментарий
10.03.2026 07:29 Ответить
шкідливі ідіоти
показать весь комментарий
10.03.2026 07:51 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 07:36 Ответить
мішки під очима - нирки відвалюються
показать весь комментарий
10.03.2026 07:37 Ответить
Секс по телефону для двох педофілів відбувся. Дуже скучили. Обидва задоволені. Страшний цирк триває.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:39 Ответить
"Ми говорили про Україну, яка є просто нескінченною війною"…

Благодаря вам - старым маразматикам !
Твари циничные , один педофил, другой убийца обговаривают Украину как будто они здесь не причём, типа взгляд со стороны и это не ***** напал на Украину и это не траМпон помогает ему …
показать весь комментарий
10.03.2026 07:47 Ответить
Скоріше два педофіла ділилися досвідом
показать весь комментарий
10.03.2026 09:13 Ответить
авжеж... ворон ворону oкo нe виклює
показать весь комментарий
10.03.2026 07:50 Ответить
Як рудий недоумок легалізовує світового терориста ,це ганьба Америки ,жаль що стрілець що цілився в нього не прикончи цю мерзоту ,а зечепив вухо.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:54 Ответить
Запропоную трохи конспірології.

А що як москальський компромат на Трампа це зовсім не 'файли Епштейна', а щось на багато серйозніше? Той замах чомусь дуже нагадує славнозвісне 'яйце Януковича', придумане російськими піарниками та політтехнологами теж під час виборчої кампанії (тільки фарс в Україні перетворився в Штатах на трагедію з кількома вбитими і пораненими).

Кілька загальновідомих дивних фактів.

Факт 1. Стрілець аж ніяк не був досвідченим снайпером, скоріше навпаки початківцем-аматором, але чомусь вирішив зі 100 (!!!) метрів стріляти в голову, а не в тулуб, куди влучити на багато простіше (хто пробував стріляти з такої відстані мене зрозуміє).

Факт 2. Після 'замаху' Трамп тиждень ходив з заклеєною пластиром задньою частиною мочки вуха. Трамп не є лопоухим, то ж в мене питання щодо траекторії польоту кулі, яка чомусь не зачепила ані голову, ані навіть вушну раковину (дива звичайно трапляються, але не в цьому житті).

Факт 3. Поведінка Трампа після ніби 'влучання'. Людина, яка розуміє, що по ній стріляють намагається якнайшвидше вийти з лінії вогню, а не починає викрикувати гасла (якщо вона, звичайно, не перед розстрільною командою на власному розстрілі).

Факт 4. Навіть якщо охороняємий об'єкт повний ідіот і не тікає, коли по ньому стріляють, то існує протокол дій охорони (які професіонали та не ідіоти): повалити охороняємого, прикрити своїми тілами та найскоріше евакуювати з місця інценденту. Так робили тілоохоронці під час замаху на Кеннеді та Рейгана, але чомусь не у випадку з Трампом.

Чому цю виставу не помітили у Байдена, демократів, у ФБР? А хто сказав, що її не помітили? А може її замовчали заради стратегічних інтересів держави, бо не знали що з цим робити? Якщо б не було трупів, то демократам можна було б висміювати Трампа, як колись висміювали Януковича. Але трупи і поранені все змінили: передвиборча піарна вистава-фарс перетворилася на федеральний злочин, за яким мав би послідувати арешт Трампа за дуже серйозними звинуваченнями. Арешт і суд над екс-президентом, лідером однієї з двох правлячих партій та кандидатом в президенти від республіканців (за статтями, що передбачають навіть страту), за пару місяців до виборів - такої не лише політичної, а й загальнонаціональної кризи в Штатах не було з часів громадянської війни у 19-му столітті.

Також є дивним, що про цей замах дуже швидко 'забули' в інформаційному просторі.

То може цим Путлер шантажує Трампа і Америку?
показать весь комментарий
10.03.2026 09:09 Ответить
Обоє рябоє. Американська демократія чи кремлівська диктатура не здатна привести до влади ефективних та прагматичних менеджерів.
Але є Бог, який контролює все і дає людству насолоджуватися своїм вибором.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:02 Ответить
Відсмоктав з проглотом... .
показать весь комментарий
10.03.2026 08:28 Ответить
Ну що там у тебе? Та ,продвигаємся , скоро Донецьку область захватим. А у вас? Да Ірану скоро кінець. Добре ,тоді удачі. І тобі також.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:28 Ответить
Набір тупорилих слів…
показать весь комментарий
10.03.2026 08:36 Ответить
Оці його постійні "і" та "але" на початку речення реально напружують. Перше зазвичай використовується для логічного зв'язку з попереднім реченням, а друге для протиставлення. Але у нього це слова-паразити, які він використовує, бо не знає, що далі казати. З тієї ж самої причини він постійно повторює одні й ті самі тези.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:41 Ответить
ці двоє трумпло ,та ху* ло , мають за своїми спинами по великому кагалу, політичної еліти аферистів , як і сі ,як і 🤡 зеленський ,без підтримкі своїх режимів ,вони би не існували , але до влади вони та їх шобли приходять не самі , їх приводять 73% з народу ...
показать весь комментарий
10.03.2026 08:41 Ответить
І скільки путлєр заплатив бабла за допомогу ?
показать весь комментарий
10.03.2026 08:52 Ответить
Гарний хлопець той Путін, і розмова з ним хороша! Два педофіли і диктатори завжди знайдуть спільну мову...
показать весь комментарий
10.03.2026 09:08 Ответить
І який фактичний результат вже року "дуже хороших розмов", дурню?
показать весь комментарий
10.03.2026 09:18 Ответить
Чому так каже Трамп ? Тому що він вважає що Іран це його вимушені витрати, а от раша це його прибутки ,це ті самі трилійони що йому на вуха навішав трупін.
показать весь комментарий
10.03.2026 09:43 Ответить
 
 