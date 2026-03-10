Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили об Иране и войне в Украине

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и переговоры о завершении войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и Трамп на пресс-конференции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков отметил, что разговор состоялся по инициативе американского президента. Во время беседы стороны сосредоточились на конфликте вокруг Ирана, а также обсудили переговоры по урегулированию войны России против Украины.

Путин, по словам Ушакова, высказал "ряд соображений", направленных на быстрое политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана.

Также российский лидер положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по урегулированию войны в Украине.

Трамп о разговоре с Путиным: Очень хороший разговор

Президент США во время пресс-конференции сообщил, что провел конструктивную беседу с Владимиром Путиным о войне в Украине и конфликтах на Ближнем Востоке.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей стороны было много людей на связи, с его стороны тоже. Мы говорили об Украине, которая находится в состоянии бесконечной войны. И посмотрите, между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Они, кажется, не могут прийти к согласию. Но я считаю, что это был позитивный разговор на эту тему, и мы, конечно, говорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал, что ты мог бы быть более полезным, если бы закончил войну между Украиной и Россией. Это было бы более полезно. Но у нас был очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп отменяет часть санкций, чтобы стабилизировать рынок нефти