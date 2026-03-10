Трамп про розмову з Путіним: Дуже хороша розмова

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Трамп на пресконференції.

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Президент США заявив, що мав конструктивну розмову з російським диктатором про війну в Україні та конфлікти на Близькому Сході.

"Я мав дуже хорошу розмову з президентом Путіним. З нашого боку було багато людей на зв'язку, з його боку теж. Ми говорили про Україну, яка є просто нескінченною війною. І погляньте, між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть прийти до згоди. Але я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему, і ми, звісно, говорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав, що ти міг би бути більш корисним, якщо б закінчив війну між Україною і Росією. Це було б більш корисно. Але ми мали дуже хорошу розмову, і він хоче бути дуже конструктивним", - відповів Трамп.

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