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Новини Дзвінок Трампа Путіну
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Трамп про розмову з Путіним: Дуже хороша розмова

Трамп поговорив з Путіним: у Кремлі розкрили деталі розмови

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Трамп на пресконференції.

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Президент США заявив, що мав конструктивну розмову з російським диктатором про війну в Україні та конфлікти на Близькому Сході.

"Я мав дуже хорошу розмову з президентом Путіним. З нашого боку було багато людей на зв'язку, з його боку теж. Ми говорили про Україну, яка є просто нескінченною війною. І погляньте, між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть прийти до згоди. Але я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему, і ми, звісно, говорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав, що ти міг би бути більш корисним, якщо б закінчив війну між Україною і Росією. Це було б більш корисно. Але ми мали дуже хорошу розмову, і він хоче бути дуже конструктивним", - відповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп скасовує частину санкцій, щоб стабілізувати ринок нафти

Автор: 

путін володимир (25487) Близький Схід (350) Трамп Дональд (8948) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
+50
ТА ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ ОБИДВА!!!!
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10.03.2026 07:07 Відповісти
+34
"І він хоче бути корисним." і дає розвід дані Ірану про розміщення баз США
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10.03.2026 07:03 Відповісти
+29
у дібілів завжди все хороше
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10.03.2026 07:05 Відповісти
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"І він хоче бути корисним." і дає розвід дані Ірану про розміщення баз США
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10.03.2026 07:03 Відповісти
Значить скоро ждать обстрілу від путіна
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10.03.2026 07:04 Відповісти
у дібілів завжди все хороше
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10.03.2026 07:05 Відповісти
ТА ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ ОБИДВА!!!!
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10.03.2026 07:07 Відповісти
Троє. куйло, трамп та зечмо.
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10.03.2026 07:29 Відповісти
А ОРбан...? "Сначала падумай, патом гаварі..."
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10.03.2026 07:42 Відповісти
нехай здохне і орбан.
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10.03.2026 11:48 Відповісти
Причому в пекельних муках.
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10.03.2026 08:04 Відповісти
Скоро пиячити разом будуть.
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10.03.2026 07:08 Відповісти
На концерті у кабздона.
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10.03.2026 08:06 Відповісти
Скоріше слухати кабздона
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10.03.2026 09:09 Відповісти
Й**нутий цей Трамп - путлер другий гітлер, а він каже "конструктивний".
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10.03.2026 07:10 Відповісти
Не сваріться на трампа.
Він просто намагається дивитися в очі *******.
Чи не за це ви голосували у 19?!?
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10.03.2026 07:13 Відповісти
У Трампа нет ни благородства, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни сердечности, ни мудрости, ни тонкости, ни чуткости, ни самосознания, ни скромности, ни чести, ни изящества...
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10.03.2026 07:18 Відповісти
Зато четко просматривается зависимость от прошлых грехов
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10.03.2026 07:55 Відповісти
він чмo, алe не розуміє цьогo 🤡
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10.03.2026 07:56 Відповісти
він чмо чміше
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10.03.2026 17:53 Відповісти
Перші результати розмови з ****** від рудого покидька(((😐США призупиняють частину санкцій проти нафтового сектору рф: обмеження тимчасово знімуть, поки ситуація не стабілізується, - Трамп

Також він припустив, що вводити санкції повторно, можливо, не доведеться

В мене була дуже добра розмова з путіним, він хоче бути корисним на Близькому Сході. Я сказав: «Ти міг би бути набагато кориснішим, якби поклав край війні в Україні((((
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10.03.2026 07:20 Відповісти
...єдине не розуміє або вдає ,що не розуміє,що треба *****,а ***** трба аж до річки Дніпро для початку,і бажано без бою,а мірна(((
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10.03.2026 07:21 Відповісти
Санкції за нафту зніму. Це було не один раз. От-то Рашка , РФ, Імперія сдохне - вилазять срані ковбої, везуть борошно на возах, окорочка літаками, дають кредити на війну в Чечні.....
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10.03.2026 07:22 Відповісти
Доповів куратору.
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10.03.2026 07:23 Відповісти
Здається росія знов намагалась просунути ідею своєї допомоги по Ірану, на що їй сказали; "від гвинта, краще займайся Україною". А в цілому, розмова була "чудовою".
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10.03.2026 07:23 Відповісти
Такий говорун - балакав би з ним і балакав - хороший хлопець - Трамп
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10.03.2026 07:25 Відповісти
П+Т+Н=?
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10.03.2026 07:27 Відповісти
Ідіот кончений.
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10.03.2026 07:28 Відповісти
обоє корисні ідіоти
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10.03.2026 07:29 Відповісти
шкідливі ідіоти
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10.03.2026 07:51 Відповісти
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10.03.2026 07:36 Відповісти
мішки під очима - нирки відвалюються
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10.03.2026 07:37 Відповісти
Секс по телефону для двох педофілів відбувся. Дуже скучили. Обидва задоволені. Страшний цирк триває.
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10.03.2026 07:39 Відповісти
"Ми говорили про Україну, яка є просто нескінченною війною"…

Благодаря вам - старым маразматикам !
Твари циничные , один педофил, другой убийца обговаривают Украину как будто они здесь не причём, типа взгляд со стороны и это не ***** напал на Украину и это не траМпон помогает ему …
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10.03.2026 07:47 Відповісти
Скоріше два педофіла ділилися досвідом
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10.03.2026 09:13 Відповісти
авжеж... ворон ворону oкo нe виклює
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10.03.2026 07:50 Відповісти
Як рудий недоумок легалізовує світового терориста ,це ганьба Америки ,жаль що стрілець що цілився в нього не прикончи цю мерзоту ,а зечепив вухо.
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10.03.2026 07:54 Відповісти
Запропоную трохи конспірології.

А що як москальський компромат на Трампа це зовсім не 'файли Епштейна', а щось на багато серйозніше? Той замах чомусь дуже нагадує славнозвісне 'яйце Януковича', придумане російськими піарниками та політтехнологами теж під час виборчої кампанії (тільки фарс в Україні перетворився в Штатах на трагедію з кількома вбитими і пораненими).

Кілька загальновідомих дивних фактів.

Факт 1. Стрілець аж ніяк не був досвідченим снайпером, скоріше навпаки початківцем-аматором, але чомусь вирішив зі 100 (!!!) метрів стріляти в голову, а не в тулуб, куди влучити на багато простіше (хто пробував стріляти з такої відстані мене зрозуміє).

Факт 2. Після 'замаху' Трамп тиждень ходив з заклеєною пластиром задньою частиною мочки вуха. Трамп не є лопоухим, то ж в мене питання щодо траекторії польоту кулі, яка чомусь не зачепила ані голову, ані навіть вушну раковину (дива звичайно трапляються, але не в цьому житті).

Факт 3. Поведінка Трампа після ніби 'влучання'. Людина, яка розуміє, що по ній стріляють намагається якнайшвидше вийти з лінії вогню, а не починає викрикувати гасла (якщо вона, звичайно, не перед розстрільною командою на власному розстрілі).

Факт 4. Навіть якщо охороняємий об'єкт повний ідіот і не тікає, коли по ньому стріляють, то існує протокол дій охорони (які професіонали та не ідіоти): повалити охороняємого, прикрити своїми тілами та найскоріше евакуювати з місця інценденту. Так робили тілоохоронці під час замаху на Кеннеді та Рейгана, але чомусь не у випадку з Трампом.

Чому цю виставу не помітили у Байдена, демократів, у ФБР? А хто сказав, що її не помітили? А може її замовчали заради стратегічних інтересів держави, бо не знали що з цим робити? Якщо б не було трупів, то демократам можна було б висміювати Трампа, як колись висміювали Януковича. Але трупи і поранені все змінили: передвиборча піарна вистава-фарс перетворилася на федеральний злочин, за яким мав би послідувати арешт Трампа за дуже серйозними звинуваченнями. Арешт і суд над екс-президентом, лідером однієї з двох правлячих партій та кандидатом в президенти від республіканців (за статтями, що передбачають навіть страту), за пару місяців до виборів - такої не лише політичної, а й загальнонаціональної кризи в Штатах не було з часів громадянської війни у 19-му столітті.

Також є дивним, що про цей замах дуже швидко 'забули' в інформаційному просторі.

То може цим Путлер шантажує Трампа і Америку?
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10.03.2026 09:09 Відповісти
Обоє рябоє. Американська демократія чи кремлівська диктатура не здатна привести до влади ефективних та прагматичних менеджерів.
Але є Бог, який контролює все і дає людству насолоджуватися своїм вибором.
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10.03.2026 08:02 Відповісти
Відсмоктав з проглотом... .
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10.03.2026 08:28 Відповісти
Ну що там у тебе? Та ,продвигаємся , скоро Донецьку область захватим. А у вас? Да Ірану скоро кінець. Добре ,тоді удачі. І тобі також.
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10.03.2026 08:28 Відповісти
Набір тупорилих слів…
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10.03.2026 08:36 Відповісти
Оці його постійні "і" та "але" на початку речення реально напружують. Перше зазвичай використовується для логічного зв'язку з попереднім реченням, а друге для протиставлення. Але у нього це слова-паразити, які він використовує, бо не знає, що далі казати. З тієї ж самої причини він постійно повторює одні й ті самі тези.
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10.03.2026 08:41 Відповісти
ці двоє трумпло ,та ху* ло , мають за своїми спинами по великому кагалу, політичної еліти аферистів , як і сі ,як і 🤡 зеленський ,без підтримкі своїх режимів ,вони би не існували , але до влади вони та їх шобли приходять не самі , їх приводять 73% з народу ...
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10.03.2026 08:41 Відповісти
І скільки путлєр заплатив бабла за допомогу ?
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10.03.2026 08:52 Відповісти
Гарний хлопець той Путін, і розмова з ним хороша! Два педофіли і диктатори завжди знайдуть спільну мову...
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10.03.2026 09:08 Відповісти
І який фактичний результат вже року "дуже хороших розмов", дурню?
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10.03.2026 09:18 Відповісти
Чому так каже Трамп ? Тому що він вважає що Іран це його вимушені витрати, а от раша це його прибутки ,це ті самі трилійони що йому на вуха навішав трупін.
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10.03.2026 09:43 Відповісти
Бажаю їм якнайшвидше підписати дуже вигідну угоду у вигляді спільного некрологу.
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10.03.2026 09:57 Відповісти
Навіть,якщо Трампон всереться прилюдно,він заявить:"Дивіться,як я чудово обісрався!"
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10.03.2026 10:20 Відповісти
Агент"краснов" відчитався - наказ з порятунку оркостану виконано,нафта за 100.
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10.03.2026 10:52 Відповісти
у вас всегда хорошая розмова. ты всегда неизменно ху.йло.м восхищаешься. пора бы вам уже и поженицца
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10.03.2026 11:27 Відповісти
Рудий ідіот та плешивий маніяк - дуже хороша розмова..
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10.03.2026 11:27 Відповісти
Два агрессора ми убийцы Трампон Трампакс и *****, похвастались своими успехами!!!
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10.03.2026 13:23 Відповісти
 
 