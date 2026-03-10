Трамп про розмову з Путіним: Дуже хороша розмова
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та переговори щодо завершення війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Трамп на пресконференції.
Президент США заявив, що мав конструктивну розмову з російським диктатором про війну в Україні та конфлікти на Близькому Сході.
"Я мав дуже хорошу розмову з президентом Путіним. З нашого боку було багато людей на зв'язку, з його боку теж. Ми говорили про Україну, яка є просто нескінченною війною. І погляньте, між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть прийти до згоди. Але я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему, і ми, звісно, говорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав, що ти міг би бути більш корисним, якщо б закінчив війну між Україною і Росією. Це було б більш корисно. Але ми мали дуже хорошу розмову, і він хоче бути дуже конструктивним", - відповів Трамп.
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Він просто намагається дивитися в очі *******.
Чи не за це ви голосували у 19?!?
Також він припустив, що вводити санкції повторно, можливо, не доведеться
В мене була дуже добра розмова з путіним, він хоче бути корисним на Близькому Сході. Я сказав: «Ти міг би бути набагато кориснішим, якби поклав край війні в Україні((((
Благодаря вам - старым маразматикам !
Твари циничные , один педофил, другой убийца обговаривают Украину как будто они здесь не причём, типа взгляд со стороны и это не ***** напал на Украину и это не траМпон помогает ему …
А що як москальський компромат на Трампа це зовсім не 'файли Епштейна', а щось на багато серйозніше? Той замах чомусь дуже нагадує славнозвісне 'яйце Януковича', придумане російськими піарниками та політтехнологами теж під час виборчої кампанії (тільки фарс в Україні перетворився в Штатах на трагедію з кількома вбитими і пораненими).
Кілька загальновідомих дивних фактів.
Факт 1. Стрілець аж ніяк не був досвідченим снайпером, скоріше навпаки початківцем-аматором, але чомусь вирішив зі 100 (!!!) метрів стріляти в голову, а не в тулуб, куди влучити на багато простіше (хто пробував стріляти з такої відстані мене зрозуміє).
Факт 2. Після 'замаху' Трамп тиждень ходив з заклеєною пластиром задньою частиною мочки вуха. Трамп не є лопоухим, то ж в мене питання щодо траекторії польоту кулі, яка чомусь не зачепила ані голову, ані навіть вушну раковину (дива звичайно трапляються, але не в цьому житті).
Факт 3. Поведінка Трампа після ніби 'влучання'. Людина, яка розуміє, що по ній стріляють намагається якнайшвидше вийти з лінії вогню, а не починає викрикувати гасла (якщо вона, звичайно, не перед розстрільною командою на власному розстрілі).
Факт 4. Навіть якщо охороняємий об'єкт повний ідіот і не тікає, коли по ньому стріляють, то існує протокол дій охорони (які професіонали та не ідіоти): повалити охороняємого, прикрити своїми тілами та найскоріше евакуювати з місця інценденту. Так робили тілоохоронці під час замаху на Кеннеді та Рейгана, але чомусь не у випадку з Трампом.
Чому цю виставу не помітили у Байдена, демократів, у ФБР? А хто сказав, що її не помітили? А може її замовчали заради стратегічних інтересів держави, бо не знали що з цим робити? Якщо б не було трупів, то демократам можна було б висміювати Трампа, як колись висміювали Януковича. Але трупи і поранені все змінили: передвиборча піарна вистава-фарс перетворилася на федеральний злочин, за яким мав би послідувати арешт Трампа за дуже серйозними звинуваченнями. Арешт і суд над екс-президентом, лідером однієї з двох правлячих партій та кандидатом в президенти від республіканців (за статтями, що передбачають навіть страту), за пару місяців до виборів - такої не лише політичної, а й загальнонаціональної кризи в Штатах не було з часів громадянської війни у 19-му столітті.
Також є дивним, що про цей замах дуже швидко 'забули' в інформаційному просторі.
То може цим Путлер шантажує Трампа і Америку?
Але є Бог, який контролює все і дає людству насолоджуватися своїм вибором.