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Новини Санкції США
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Трамп скасовує частину санкцій, щоб стабілізувати ринок нафти

Трамп скасовує санкції, щоб стабілізувати ринок нафти

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати частину санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором, щоб вплинути на світові ціни на енергоносії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив під час промови у Білому домі.

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Скасування санкцій для стабілізації цін.

"Ми також скасовуємо деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни. Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться", — заявив Дональд Трамп.

За словами президента США, такий крок може допомогти стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку.

"Тоді, хто знає, можливо, нам не доведеться їх знову вводити", — додав проезидент Америки.

Також читайте: Росія готова постачати енергоносії Європі, якщо не буде "політичної кон’юнктури", - Путін

План врегулювання на нафтовому ринку 

Перед цим Трамп заявив, що має план для врегулювання ситуації. За його словами, він працює над рішенням, яке може стабілізувати ринок енергоносіїв.

"У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені", — сказав Трамп в інтерв’ю виданню New York Post 9 березня.

Увечері понеділка, 9 березня, ціна на нафту обвалилася до $89 за барель. Сталося це після того, як Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "практично завершена". Напередодні ціна Brent перевищувала $119.

Читайте: Стармер провів розмову із Трампом після його заяви, що допомога Британії вже "не потрібна": обговорили ситуацію на Близькому Сході

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нафта (6614) санкції (13220) Трамп Дональд (8948)
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Топ коментарі
+60
підорас агент краснов знімає всі маски
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10.03.2026 00:42 Відповісти
+59
21:00 - "війна з іраном майже завершена"
00:00 - знімаю санкції з параші

Ну це ж вже не деменція, а відверта робота в інтересах параші
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10.03.2026 00:45 Відповісти
+34
правильно. Життя євреїв понад усе. А кацапам треба гроші на війну, щоб вбивати українців. Але кого то турбує
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10.03.2026 00:44 Відповісти
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Зебіли, а в умовах дефіциту пального, ЗСУ на чому їздитиме? Все топливо в Україні імпортне.
Зебіли, чому ви такі тупі?
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10.03.2026 10:20 Відповісти
Наврядчи Трамп якось пов'язаний з москвабадом, він звичайний Наполеончик, такий як наш, тільки можливості значно потужніші.
Але в такій ситуації Україні точно торба. Варто подумати або про мир, або про переїзд. Інакше Зейло знищить усіх.
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10.03.2026 10:37 Відповісти
ПОЦ всих часiв та народiв. Одним словом, кондом.
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10.03.2026 11:30 Відповісти
Геній багатоходовок. Спочатку дестабілізував ситуацію, а тепер намагається стабілізувати! Світ ще довго марудитиме від нього і навіть не зрозуміло куди це все дійде!
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10.03.2026 11:45 Відповісти
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10.03.2026 11:48 Відповісти
На жаль, схоже на те, що рудий педофіл підписав смертний вирок Україні. Складається таке враження, що саме для того вся ця "операція" і була задумана не виключено що в тому числі і в кремлівських кабінетах. А виконавці цього вироку давно відомі і в рашці і в Україні.
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10.03.2026 12:19 Відповісти
Що заважає Україні накласти свої санкції та відправити пару сотень дронів на Новоросійськ? І з якого переляку повинні захищати армію США від дронів? Якщо вона сама наймогутня.
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10.03.2026 13:30 Відповісти
Не 4, а три, за президенство Бідона. А цей пихатий рудий індик навіть ніякої подяки в сторону України не виразив за передані дрони - знову збрехав, що то їхні. А скільки підсанкційних товарів подвійного призначення через Емірати до рф потрапило?
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10.03.2026 16:45 Відповісти
Ну мразь і все...нічого додати.
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10.03.2026 18:00 Відповісти
Донні вирішив в чапая пограти.........гра похоже не пішла
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10.03.2026 20:54 Відповісти
Сволота звичайно. Але, якби не наші гниди, нафтогазові санкції США проти рашки вже давно були б не актуальні через відсутність на болотах нафтогазових терміналів.
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11.03.2026 00:55 Відповісти
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