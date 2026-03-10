Трамп скасовує частину санкцій, щоб стабілізувати ринок нафти
Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати частину санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором, щоб вплинути на світові ціни на енергоносії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив під час промови у Білому домі.
Скасування санкцій для стабілізації цін.
"Ми також скасовуємо деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни. Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться", — заявив Дональд Трамп.
За словами президента США, такий крок може допомогти стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку.
"Тоді, хто знає, можливо, нам не доведеться їх знову вводити", — додав проезидент Америки.
План врегулювання на нафтовому ринку
Перед цим Трамп заявив, що має план для врегулювання ситуації. За його словами, він працює над рішенням, яке може стабілізувати ринок енергоносіїв.
"У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені", — сказав Трамп в інтерв’ю виданню New York Post 9 березня.
Увечері понеділка, 9 березня, ціна на нафту обвалилася до $89 за барель. Сталося це після того, як Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "практично завершена". Напередодні ціна Brent перевищувала $119.
- Також Трамп заявив, що війна США з Іраном майже закінчена.
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Але в такій ситуації Україні точно торба. Варто подумати або про мир, або про переїзд. Інакше Зейло знищить усіх.