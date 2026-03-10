РУС
Новости Санкции США
8 357 61

Трамп отменяет часть санкций, чтобы стабилизировать рынок нефти

Трамп отменяет санкции, чтобы стабилизировать рынок нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить часть санкций, связанных с нефтяным сектором, чтобы повлиять на мировые цены на энергоносители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил во время речи в Белом доме.

Отмена санкций для стабилизации цен.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится", — заявил Дональд Трамп.

По словам президента США, такой шаг может помочь стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

"Тогда, кто знает, возможно, нам не придется их снова вводить", — добавил президент Америки.

План урегулирования на нефтяном рынке 

Перед этим Трамп заявил, что имеет план для урегулирования ситуации. По его словам, он работает над решением, которое может стабилизировать рынок энергоносителей.

"У меня есть план на все. Вы будете очень довольны", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post 9 марта.

Вечером понедельника, 9 марта, цена на нефть обвалилась до $89 за баррель. Произошло это после того, как Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "практически завершена". Накануне цена Brent превышала $119.

Топ комментарии
+42
підорас агент краснов знімає всі маски
показать весь комментарий
10.03.2026 00:42 Ответить
+37
21:00 - "війна з іраном майже завершена"
00:00 - знімаю санкції з параші

Ну це ж вже не деменція, а відверта робота в інтересах параші
показать весь комментарий
10.03.2026 00:45 Ответить
+25
правильно. Життя євреїв понад усе. А кацапам треба гроші на війну, щоб вбивати українців. Але кого то турбує
показать весь комментарий
10.03.2026 00:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
підорас агент краснов знімає всі маски
показать весь комментарий
10.03.2026 00:42 Ответить
21:00 - "війна з іраном майже завершена"
00:00 - знімаю санкції з параші

Ну це ж вже не деменція, а відверта робота в інтересах параші
показать весь комментарий
10.03.2026 00:45 Ответить
Схоже, він щойно домовився з путлєром, про те, що той допоможе політико-дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт з Іраном, тобто врятувати друга , допомогти якось вийти з війни, яку не вдалося швидко виграти. За це врятований мабуть обіцяв зняти санкції.
https://www.newsru.co.il/world/9mar2026/trump_putin_0026.html?utm_source=news.zamir.pro
показать весь комментарий
10.03.2026 01:21 Ответить
"Звонок другу"
показать весь комментарий
10.03.2026 02:34 Ответить
Навіщо знімати санкції з путіна коли є венесуельська нафта в необмеженій кількості?
показать весь комментарий
10.03.2026 08:35 Ответить
Прямо зараз її немає, Чавес/Мадуро "нахазяйнували".
показать весь комментарий
10.03.2026 09:44 Ответить
Підорас, але не агент. Маги і трампині вірять що ********* їм потрібен для протистояння Китаю. А ще вірять ніби Китай от так візьме і відпустить свого вассала.
показать весь комментарий
10.03.2026 02:30 Ответить
"Тоді, хто знає, можливо, нам не доведеться їх знову вводити", - додав пр(о)езидент Америки. Джерело: https://censor.net/ua/n3604412
показать весь комментарий
10.03.2026 00:43 Ответить
"підараси сер.."(С)
показать весь комментарий
10.03.2026 00:44 Ответить
правильно. Життя євреїв понад усе. А кацапам треба гроші на війну, щоб вбивати українців. Але кого то турбує
показать весь комментарий
10.03.2026 00:44 Ответить
Ізраіль НЕ зацікавлений в закінченні війни з Іраном.
мета Ізраілю - повне знищення режиму аятол і встановлення вменябельного уряду в Ірані.

а інакше - через кілька років треба починати все заново з ядерно-ракетною програмою Ірану.

покінчити з аятолами в інтересах всього Близького Сходу і Демократичного світу загалом.

.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:29 Ответить
покінчити з аятолами - це із серії покінчити з кацапами. Теоретично можливо, практично майже ні.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:40 Ответить
До чогу тут аятоли. Ізраїлю муляє весь арабський світ довкола Ізраїлю - тобто мова йде про знищення сотні мільйонів арабів заради спокою Ізраїлю.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:27 Ответить
Та тут половину дописувачів більше більше турбує доля Ізраілю чим України.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:26 Ответить
Ого, да тут майже заперечення холокосту!
показать весь комментарий
10.03.2026 09:18 Ответить
Рашка добуває всього 10% світової нафти та ще й поганої якості!
Скасування санкцій Ось на ці лайнові 10% максимум і можуть вплинути.
Так що Донні як завжди ГОНИТЬ ПУРГУ!

показать весь комментарий
10.03.2026 00:47 Ответить
10% - це багато. Це більше, ніж видобуває Саудівська Аравія.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:19 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 00:49 Ответить
Трампону дали в Перський затоці посмоктати леденця.
показать весь комментарий
10.03.2026 00:52 Ответить
всім все зрозуміло?
показать весь комментарий
10.03.2026 00:53 Ответить
нема нічого постійнішого ніж доніни санкції і тарифи...
показать весь комментарий
10.03.2026 00:55 Ответить
Від рудого імбецила окрім шкоди ніякої користі.
показать весь комментарий
10.03.2026 00:55 Ответить
******* ти *****.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:01 Ответить
трамп уйобок кончений, думаю десь через рік він отрима імпічмент і подохне у тюрьмі
показать весь комментарий
10.03.2026 01:05 Ответить
не буде ніякого імпічмента, забудьте..
"
Impeachment requires a simple majority vote (50% plus one) in the House of Representatives to approve articles of impeachment. However, conviction and removal from office require a two-thirds majority vote of the Senators present in the Senate.
"
2/3 Сената? - цього ніколи не буде.
але якщо доня втратить у листопаді хочя б Палату?
дурковати буде набагато сложніше...
показать весь комментарий
10.03.2026 01:23 Ответить
Трамп стверджує, що важливa для судноплавства Ормузькa 3aтока, повний контроль над якoю кілька днів тому заявляв Тегеран, наразі відкритa і судноплавство по нiй здійснюється.
Однак Трамп додав, що розмірковує над тим, щоб США «взяли під свій контроль» цю 3aтоку.
Корпус вартових Ісламської революції (КСІР) зажадав від арабських та європейських країн, які хочуть отримати від Тегерана право на вільний прохід суден через Ормузький протоку, вислати послів Ізраїлю та США.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:06 Ответить
Тут справа уже не в імпічменті, а в визові санітарів.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:10 Ответить
з такими грошіма?
та він здоровий як бичяра, жодне ВЛК не при*беться - годний в прези!
показать весь комментарий
10.03.2026 01:38 Ответить
На Трампа працює ціла команда гримерів і косметологів, щоб моложаво виглядів (потрібно признати, що результати вражають).
Але коли говорить без папірця, то старечий маразм вилазить відразу.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:53 Ответить
ну от і я про це.
тему імпічмента я би залишив відразу -
"честь мундіра GOP",
"так, він козел, але це наш козел".... і все таке в тому ж дусі,
а за "санітарів" - ви самі все розумієте
показать весь комментарий
10.03.2026 01:58 Ответить
і це він щє не обговарював свій 3й срок,
а тільки натякував - тобто далі буде...
показать весь комментарий
10.03.2026 02:02 Ответить
ми щє побачимо як рубіо подасть у відставку,
ну чи буде звільнений,
і буде оголошений не магай
показать весь комментарий
10.03.2026 02:06 Ответить
Це означає тільки одне - в наступному році буде крах російської економіки. Не сумнівайтеся.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:09 Ответить
якийсь алогічний висновок. А не навпаки?
показать весь комментарий
10.03.2026 01:41 Ответить
В жодному разі. Віра не потребує доказів.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:47 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 07:22 Ответить
Невже припинять лапті плести?
показать весь комментарий
10.03.2026 07:41 Ответить
Хах,не удивлюсь если весь этот спектакль и задумывался ради санкций. Писал сто раз, он либо наладит отношения с рахой красиво, после заключения "мира" или не очень красиво. у вот примерно вот так вот. Отсюда и все эти дедлайны до весны, конце февраля и т.д. Уже тогда это все боле менее планировалось. Ну и привет секте свидетелей развала экономики рахи уже через пол года) И раньше это было смешно читать, а сейчас так тем более.
показать весь комментарий
10.03.2026 01:45 Ответить
Миссия достигнута
показать весь комментарий
10.03.2026 01:54 Ответить
Рудий каже ви будете задоволені... А як же ж ... В кремлі не просто відкриють шампанське, а почнуть купатись у ньому прямо в кабінетах, влаштовуючи хороводи навколо його золотоі статуі , а і позавішують плакатами подяки йому усі вулиці своіх міст..... Звісно ж вони будуть задоволені...
показать весь комментарий
10.03.2026 03:26 Ответить
Старий підар і в чорта відсмокче тільки б у виборців бензин не дай бог не подорожчав сильно і не прокатили їхню кодлу.
Ну і другу вальодє "допоміг чим міг"
показать весь комментарий
10.03.2026 04:26 Ответить
Я не хочу хвалитися. Але жоден інший президент не зміг би зробити щось з того лайна, що роблю я, - Трамп
показать весь комментарий
10.03.2026 05:57 Ответить
❗️Іран заявив про початок повномасштабної війни: Тегеран атакуватиме лише важкими ракетами з боєголовками 1000 кг - одна здатна знищити цілий міський квартал, вже не кажучи про бункер

Командувач КВІР Мусаві додав, що дальність атак, їх інтенсивність та тривалість теж зросте.
показать весь комментарий
10.03.2026 05:58 Ответить
То ж санкції рашистам на пользу, нашо їх знімати
показать весь комментарий
10.03.2026 06:02 Ответить
Всі санкції та всі гарантії безпеки, США може заняти в один момент, і знімуть, якщо вважатимуть, що вони шкодять інтересам Америки. В цьому одна з основних проблем для України. Бо ми ніхто, унтерменші.
показать весь комментарий
10.03.2026 06:16 Ответить
Головна проблема Америки зараз в тому, що нею керує людина, яка абсолютно не розуміє дійсно стратегічні інтереси Штатів та часто плутає їх зі своїми власними інтересами (причому сіюмоментними).
показать весь комментарий
10.03.2026 07:19 Ответить
буба славний наш керманич, він і на кишень незманич.
він поперся б на кацапів раз так три - чотири!
але повісток він немав - десь у банях гастролював.
а як мав би ті повістки - здох би, а не мився..
показать весь комментарий
10.03.2026 06:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c&list=RD43GIk0Hgh_c&start_radio=1
показать весь комментарий
10.03.2026 06:51 Ответить
Щоб стабілізувати ринок нафти на достатньо тривалий час треба скасовувати не санкції, а агресивні тоталітарні режими, які завжди шантажуватимуть світ цією самою нафтою чи ще чимось іще.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:15 Ответить
Ленка діточок взяла і немножечко втекла,
а ви щірі українці з хаток не виходьте!
нема загрози! - Бучя!
показать весь комментарий
10.03.2026 07:43 Ответить
буба зависне....
таке не можна прощяти.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:45 Ответить
@ (в перекладі):
Україна намагається зробити все, щоб позбавити ***** коштів для продовження ведення війни. Водночас Тромб робить в точності до навпаки.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:58 Ответить
Дуже погано для України, що Трамп знімає санкції з росії. Для України це збільшення в рази армії і озброєння ворога. Хтось пам'ятає,які санкції знімали США з росії під час президентства Порошенка.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:04 Ответить
А ви скажіть кого амери не кинули в своїй історії?

Гірше чим бути ворогом Америки - це бути її союзником
показать весь комментарий
10.03.2026 08:05 Ответить
стара рижа ****
показать весь комментарий
10.03.2026 08:29 Ответить
На жаль рудий педофіл підписав смертний вирок Україні і в мене складається таке враження що саме для того вся ця "операція" і була задумана не виключено що в тому числі і в кремлівських кабінетах. А виконавці цього вироку давно відомі і в рашці і в Україні!
показать весь комментарий
10.03.2026 08:48 Ответить
потрібно краще бити по портах та нафтопроводах рф,
показать весь комментарий
10.03.2026 09:42 Ответить
 
 