Трамп отменяет часть санкций, чтобы стабилизировать рынок нефти
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить часть санкций, связанных с нефтяным сектором, чтобы повлиять на мировые цены на энергоносители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил во время речи в Белом доме.
Отмена санкций для стабилизации цен.
"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится", — заявил Дональд Трамп.
По словам президента США, такой шаг может помочь стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.
"Тогда, кто знает, возможно, нам не придется их снова вводить", — добавил президент Америки.
План урегулирования на нефтяном рынке
Перед этим Трамп заявил, что имеет план для урегулирования ситуации. По его словам, он работает над решением, которое может стабилизировать рынок энергоносителей.
"У меня есть план на все. Вы будете очень довольны", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post 9 марта.
Вечером понедельника, 9 марта, цена на нефть обвалилась до $89 за баррель. Произошло это после того, как Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "практически завершена". Накануне цена Brent превышала $119.
- Также Трамп заявил, что война США с Ираном почти закончена.
