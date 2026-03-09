Росія готова постачати енергоносії Європі, якщо не буде "політичної кон’юнктури", - Путін

Диктатор РФ Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ до Європи, якщо європейці відмовляться від "політичної кон'юнктури".

Заяву Путіна наводить російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Умова Росії

"Якщо європейські компанії, європейські покупці раптом вирішать переорієнтуватися і забезпечити нам довгострокову стійку спільну роботу, позбавлену політичної кон'юнктури, будь ласка. Ми ніколи не відмовлялися. Ми готові працювати й з європейцями. Але нам потрібні якісь сигнали від них, що вони готові й теж хочуть працювати й забезпечать нам цю стійкість і стабільність", - заявив Путін під час наради щодо ситуації на світовому ринку нафти та газу.

Очільник Кремля додав, що Москва продовжуватиме постачати нафту "надійним" партнерам в Азії, а також членам ЄС Угорщині й Словаччині.

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Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз взяв курс на повну енергетичну незалежність від Москви, закріплену в плані REPowerEU.

Тільки дві країни ЄС –– Угорщина і Словаччина –– продовжують наполягати на купівлі дешевих російських енергоносіїв всупереч єдиній лінії ЄС.

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