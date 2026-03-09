Росія готова постачати енергоносії Європі, якщо не буде "політичної кон’юнктури", - Путін
Диктатор РФ Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ до Європи, якщо європейці відмовляться від "політичної кон'юнктури".
Заяву Путіна наводить російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Умова Росії
"Якщо європейські компанії, європейські покупці раптом вирішать переорієнтуватися і забезпечити нам довгострокову стійку спільну роботу, позбавлену політичної кон'юнктури, будь ласка. Ми ніколи не відмовлялися. Ми готові працювати й з європейцями. Але нам потрібні якісь сигнали від них, що вони готові й теж хочуть працювати й забезпечать нам цю стійкість і стабільність", - заявив Путін під час наради щодо ситуації на світовому ринку нафти та газу.
Очільник Кремля додав, що Москва продовжуватиме постачати нафту "надійним" партнерам в Азії, а також членам ЄС Угорщині й Словаччині.
- Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз взяв курс на повну енергетичну незалежність від Москви, закріплену в плані REPowerEU.
- Тільки дві країни ЄС –– Угорщина і Словаччина –– продовжують наполягати на купівлі дешевих російських енергоносіїв всупереч єдиній лінії ЄС.
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трохи, це скільки?
Сказано витримай, означає витримай. Дай сраці сіна хай жує легше чекати буде, а чекати зосталось зовсім недовго, Танкер горить в протоці, іранці підпалили, а це означає що декого прорве і почне говолрити. Така логіка подій якої ти не розумієш. Людина, по своїй природі консервативна, не буде жити, чи поступати по новому поки життя її не прмиусить. Ціни на нафту ростуть скоріше грибів, а це означає що когось прорве. Почекай може день, може декілька. Одне можу тобі запевнити що Україна зрозуміла раніше всіх і першою почне жити по новому, підготовка вже йде повним ходом.
і смайликів) тому хамить
Може тобі у франції не зрозуміло, але чекаємо ми з сіном в сраці, як ти виразився, вже більше 4 років. Трохи виснажилися.
Більше 4 років витримуємо масовані ракетні обстріли. Як то не спати всю ніч, а ранком іти на роботу, знаєш? А дітям як?
А що таке в -20 залишитися без опалення, жити всю зиму в суцільній темряві, їсти холодну іжу і т.п., то твоїй сраці невідомо. Бо вона в тебе замість мозку