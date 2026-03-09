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Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів Відносини Євросоюзу та Росії
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Росія готова постачати енергоносії Європі, якщо не буде "політичної кон’юнктури", - Путін

путін

Диктатор РФ Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ до Європи, якщо європейці відмовляться від "політичної кон'юнктури".

Заяву Путіна наводить російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Умова Росії

"Якщо європейські компанії, європейські покупці раптом вирішать переорієнтуватися і забезпечити нам довгострокову стійку спільну роботу, позбавлену політичної кон'юнктури, будь ласка. Ми ніколи не відмовлялися. Ми готові працювати й з європейцями. Але нам потрібні якісь сигнали від них, що вони готові й теж хочуть працювати й забезпечать нам цю стійкість і стабільність", - заявив Путін під час наради щодо ситуації на світовому ринку нафти та газу.

Очільник Кремля додав, що Москва продовжуватиме постачати нафту "надійним" партнерам в Азії, а також членам ЄС Угорщині й Словаччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські компанії перенаправлять частину свого скрапленого газу з Європи на інші ринки

  • Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз взяв курс на повну енергетичну незалежність від Москви, закріплену в плані REPowerEU.
  • Тільки дві країни ЄС –– Угорщина і Словаччина –– продовжують наполягати на купівлі дешевих російських енергоносіїв всупереч єдиній лінії ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

Автор: 

Європа (2508) нафта (6614) путін володимир (25485) росія (70427) електроенергія (6882)
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Топ коментарі
+18
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09.03.2026 21:07 Відповісти
+14
Підарас
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09.03.2026 21:04 Відповісти
+13
Чий то кашель із під шконки?
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09.03.2026 21:02 Відповісти
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Якщо залишиться хоч одна свердловина ціла.
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09.03.2026 21:02 Відповісти
Чий то кашель із під шконки?
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09.03.2026 21:02 Відповісти
Чувак решил, что нужно ловить момент
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09.03.2026 21:04 Відповісти
Як завжди злове на бівень
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09.03.2026 21:06 Відповісти
Підарас
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09.03.2026 21:04 Відповісти
Кетайці куплять. За юані 😂
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09.03.2026 21:05 Відповісти
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09.03.2026 21:07 Відповісти
Беріть приклад з Орбана і Фіцо і буде вам щастя - хороші хлопці - путлєр
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09.03.2026 21:09 Відповісти
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09.03.2026 21:13 Відповісти
Я так зрозумів, що не продасть він нафту в Європу без політичних поступок від ЄС.
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09.03.2026 21:16 Відповісти
Тобто,дайте йому вже захопити всю територію і наступні 50 років катувати ,вбивати,асимілювати українців - і буде у вас напалено газом тепло в хаті,і баки автівок заправлені паливом ((((Який *** уй²бок((((
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09.03.2026 21:34 Відповісти
Буде тепло і без газу й нафти навіть у вас, більше того, у вас буде тепло раніше всіх.
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09.03.2026 21:37 Відповісти
це ви вже місяць назад вангували. І все стало лише гірше
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10.03.2026 01:07 Відповісти
Зимніше стало?
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10.03.2026 07:02 Відповісти
ви сказали для нас все стане краще, для кацапів гірше. Стало навпаки
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11.03.2026 00:32 Відповісти
Не спіши спішити, ще не вечір. Витримай ще трохи.
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11.03.2026 10:28 Відповісти
мені треба конкретно))
трохи, це скільки?
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12.03.2026 00:30 Відповісти
Мало що мені треба. Ти хто такий щоб щось вимагати?
Сказано витримай, означає витримай. Дай сраці сіна хай жує легше чекати буде, а чекати зосталось зовсім недовго, Танкер горить в протоці, іранці підпалили, а це означає що декого прорве і почне говолрити. Така логіка подій якої ти не розумієш. Людина, по своїй природі консервативна, не буде жити, чи поступати по новому поки життя її не прмиусить. Ціни на нафту ростуть скоріше грибів, а це означає що когось прорве. Почекай може день, може декілька. Одне можу тобі запевнити що Україна зрозуміла раніше всіх і першою почне жити по новому, підготовка вже йде повним ходом.
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12.03.2026 01:00 Відповісти
шановний юмора не розуміє)
і смайликів) тому хамить
Може тобі у франції не зрозуміло, але чекаємо ми з сіном в сраці, як ти виразився, вже більше 4 років. Трохи виснажилися.
Більше 4 років витримуємо масовані ракетні обстріли. Як то не спати всю ніч, а ранком іти на роботу, знаєш? А дітям як?
А що таке в -20 залишитися без опалення, жити всю зиму в суцільній темряві, їсти холодну іжу і т.п., то твоїй сраці невідомо. Бо вона в тебе замість мозку
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12.03.2026 01:14 Відповісти
Чи я тобі світло виключив в -20 ? Чи я тобі щось винен ? Я пишу то що треба (я так рахую), а тобі не терпиться. Звернись до свойого преЗедента, якого вибрав з питаннями. Він, якщо захоче, тобі відповість, Ще раз для тих хто в танку - я тобі нічого не винен і дай сраці сіна. )
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12.03.2026 01:25 Відповісти
P.S. Вже два танкери горять в протоці, кажуть по тєліку. Всьо прискорюється, почекай чуток.
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12.03.2026 01:28 Відповісти
Розблокуюють протоку і він і нах нікому не буде потрібний.
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09.03.2026 21:35 Відповісти
А зараз зрозуміло, хто наказав трампаксу, почати військові дії в Ірані! Цюцюрку махнорилу тобі, казковий ... !!! Треба чекати того ж самого, у КНР та КНДР!
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09.03.2026 21:41 Відповісти
И тут слово взяла Баба Яга...
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09.03.2026 21:43 Відповісти
Трампутлєр. Гамбіт.
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09.03.2026 21:46 Відповісти
Хмырь болотный. Реальный персонах российского фолклора. Вылазит из болота и прикидывается чекловеком.
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09.03.2026 22:00 Відповісти
Хотелки кремлёвского лузера! Европа никогда уже не будет покупать твой вонючий газ. Запомни это плешивый гебист!
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09.03.2026 22:25 Відповісти
ще і як буде. Зараз по перс. заливу не домовляться, і розблокують торговлю кацапам. Кому потрібні українці? то ж не євреї
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10.03.2026 01:09 Відповісти
У вологих кацапськіх мріях хіба що. В реальністі Європа згорнула торгівлю не зза українців, а зза російського тероризму проти Європи. Там 6 країн визнали рашу терористом, тому торгівля з рашкой давай до побачення.
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10.03.2026 04:01 Відповісти
Давай до побачення. Європа не торгує з ненадійними постачальниками.
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10.03.2026 03:58 Відповісти
Думаю, що європейці обійдуться без всього російського. Вони побачили їх доброту на Україні.
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10.03.2026 08:12 Відповісти
Ваша нефть и ***** никому не нужон!
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10.03.2026 13:30 Відповісти
 
 