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Новини Вибори в Угорщині
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Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

Кремль втручається у вибори в Угорщині: подробиці
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише VSquare із посиланням на джерела у європейських службах безпеки.

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Подробиці

Видання пише, що російський диктатор доручив "займатися" цим першому заступнику глави адміністрації Сергію Кирієнку.

ЗМІ називає його "архітектором усієї інфраструктури політичного впливу Росії, як внутрішньої, так і зовнішньої".

"Кирієнко за останні два роки значно розширив свої повноваження, розглядаючи закордонні вибори як розширення інструментарію політичного управління Росії", - йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, саме Кирієнко стоїть за кампанією російського втручання в президентські вибори в Молдові 2024 року.

Таку ж операцію Кирієнко готує в Угорщині разом із керівником Головного управління стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Тітовим.

Читайте також: Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж

В чому полягає план?

Для операції Росія планує розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними медіа, пов’язаних із військовою розвідкою ГРУ.

Видання пише, що команда може складатися приблизно з трьох осіб, які працюватимуть із російського посольства в Будапешті та матимуть дипломатичні або службові паспорти.

Це допоможе їм уникнути судового переслідування.

"За даними одного центральноєвропейського джерела, угорська оперативна група Кирієнка активно контактує з агентами передвиборчої кампанії, пов'язаними з урядом Орбана", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України

Автор: 

Угорщина (3019) вибори (6787) путін володимир (25480) росія (70404)
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Топ коментарі
+14
Он зеленський своїм неконтрольованим язиком допоміг орбану так, що й інших політтехнологів непотрібно!
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06.03.2026 09:32 Відповісти
+12
дивні ці угорці...орбан їх грабує ,розвиваючі свій царизм ...а вони за нього тягнуть руки ...кремль зробив з угорщини , державу присмикайло яка сприймає всі забаганки московії ...
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06.03.2026 09:37 Відповісти
+10
Та зебобики неплохо справляться. У Вити реально уже шансы появляются. А всего-то нужно было тихо посидет пару месяцев и потом наводить мосты с новой властью.
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06.03.2026 09:36 Відповісти
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Що означає "не влаштовує владу ЄС"? Кацапом засмерділо.😷
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06.03.2026 09:31 Відповісти
А як інші країни ЄС кацапів в Угорщину пропускають? Чи їх зі супутників скидати будуть. Точно забув це ж тільки українці не виїзні 😸
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06.03.2026 09:28 Відповісти
Так кацапів у ЄС, як бруду на Мокшанських болотах.
Їм в'їзд до ЄС досі не заборонено. Заїжджають через треті країни.
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06.03.2026 09:54 Відповісти
Так вони в ЄС заїжджають через уйопщину.
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06.03.2026 15:36 Відповісти
А в Угорщину через що? Через Україну тоді виходить?🤔
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06.03.2026 16:39 Відповісти
рудий підтримує вітю орбана
***** аж сциться підтримує вітю орбана
вітя просто якийсь багатоверстатник
тіко от шо на мадярщині, зокрема у Будапешті, роблять табуни вагнерів?
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06.03.2026 09:31 Відповісти
І Зеленський підтримує Вітька Орбана. Лохам 73% втирає і показує, який він крутий, а фактично підіграв Вітьку. Сім років качав йому і Фіцо нафту, а тут ніби став патріотом. Зеленський створив образ наших ЗСУ, як якогось терориста, що має покінчити з Обраном. Само і дня не служило, чотирижди ховалося. Навіть опозиційний лідер став на бік Обрана і ті хто ще вагапвся в Угорщині також стали на бік Орбана. А про українців це чудо квартальне подумало? Сьогодні вже затримали інкасаторську машину Ощадбанку, які перевозили гроші і золото. Звичайно ми до кінця не знаємо для чого затримали мадяри ці автомобілі, там може бути що завгодно. Пишний отримав браслєтік відьмака від єрмака і вважається одним із головних пациків в цій кодлі хуцпи, можливо і щось вивозили своє, а мадяри довідалися.
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06.03.2026 10:20 Відповісти
Он зеленський своїм неконтрольованим язиком допоміг орбану так, що й інших політтехнологів непотрібно!
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06.03.2026 09:32 Відповісти
План кірієнка спрацював. Гроші отримає міндіч та покладе на рахунок Лідара.
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06.03.2026 09:35 Відповісти
Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку, захоплені 5 березня, на закритій території свого Антитерористичного центру, - «ЕП». Вангу ще до вечора вони "знайдуть" в автомобілях або зброю або вибухівку і будуть кричати що Україна хотіла здіснити державнй переворот.Орбан введе військовий стан та відмінить вибори
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06.03.2026 09:33 Відповісти
Навпаки. Ніякої відміни. Згуртує циган навколо себе, проти ворога ЗСУ.
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06.03.2026 09:37 Відповісти
усе буде простіше - мадяри заліплять, шо то були гроші та цінності, якими Україна хотіла зірвати демократичні вибори на мадярщині та привести до влади проукраїнських терористів
вітя ************** методички ***** вправно виконує, по пунктах
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06.03.2026 09:38 Відповісти
Заявити-то вони можуть, але підуть під суд усе одне.
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06.03.2026 09:53 Відповісти
Та зебобики неплохо справляться. У Вити реально уже шансы появляются. А всего-то нужно было тихо посидет пару месяцев и потом наводить мосты с новой властью.
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06.03.2026 09:36 Відповісти
Вологі мрії москворотів)) Ґорбан - всьо. Можете забувати, в травні його при владі вже не буде.
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06.03.2026 09:54 Відповісти
Януковичу вони теж посилали допогу.
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06.03.2026 09:36 Відповісти
дивні ці угорці...орбан їх грабує ,розвиваючі свій царизм ...а вони за нього тягнуть руки ...кремль зробив з угорщини , державу присмикайло яка сприймає всі забаганки московії ...
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06.03.2026 09:37 Відповісти
"дайте мені змі, тоді я з будь-якого народу зроблю стадо свиней" - фашист геббельс
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06.03.2026 09:39 Відповісти
Раша кине багато сил на перемогу Орбана, бо одного Фіцо їм малувато. Тому, все може бути.
І так, наш потужний Орбану рейтинги постійно підіймає. Дипломатія криворізької підворітні - це вам не так собі.
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06.03.2026 09:46 Відповісти
Раша вже кинула давно, все що вони осилили, це відео як Петер Мадяр з якоюсь жіночкою спить. Це походу тільки додало йому рейтінгу)
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06.03.2026 09:56 Відповісти
Прикро, але цей двійник петьки симоненка, такі виграє !
Трамп підтримає, путлер втрутиться, а нащадки тих, хто був на боці 3-го рейху проголосують...
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06.03.2026 09:46 Відповісти
Вони звідти і не виїзжали. Все, що робить Обриган- це кремлівсько-чекіські методи.
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06.03.2026 09:51 Відповісти
ну якщо якісь "кремлівські політтехнологи" зможуть допомогти виграти Орбану то ЄС невиліковно хворий 🤔
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06.03.2026 09:53 Відповісти
ЄС тут взагалі ні до чого, це внутрішні вибори. Та й наврядчи зебровод виграє, там втручайся чи не втручайся, шансів нуль.
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06.03.2026 09:58 Відповісти
Дієздатність ЄС, через принцип єдиноголосності прийняття рішень, повністю залежить від тих кого обирають виборці в країнах членах. Тому, якщо "кремлівські політтехнорлоги" можуть вертіти електоратом країни ЄС як ***** заманеться, у ЄС великі проблеми з дієздатністю. 🤔
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06.03.2026 10:03 Відповісти
Три ГРУшника будуть маніпулювати соцмережами і допоможуть виграти вибори. Знаю що в Європі самий тупий народ в світі, який управляється телевізором, але навіть це занадто.
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06.03.2026 10:13 Відповісти
це координатори вищого рівня, основну роботу будуть робити місцева агентура і аборигени падкі на грошики
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06.03.2026 10:43 Відповісти
До речі, навіщо їм треба сидіти в посольстві. Інтернет є скрізь, ви будете сміятися, навіть в рашке.
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06.03.2026 10:49 Відповісти
не все вирішує інтернет. іноді потрібно бути поруч с подіями
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06.03.2026 15:39 Відповісти
Провокація Орбана з інкасаторами Ощадбанка це без сумніву робота ФСБ. І це тільки початок. Дивлячись на імпотентність керівництва ЄС, закономірно відчувається іспанський стид.
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06.03.2026 10:37 Відповісти
ну в Молдові ці "специ" обісралися, правда там їм наш дурник Зеля своїми висерами не допомогав
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06.03.2026 10:41 Відповісти
Ну это уже железные 146% доказательства, что жаба это карманный х...ловский холоп. Если кто-то и сомневался, можно ткнуть ему в рожу эту новость.
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06.03.2026 14:42 Відповісти
найцікавіше, що всі в єс це знають і мовчать. "Угорщина знову заблокувала", скажуть вони пожимаючи плечами. Єуропейські цінності, мать їх
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07.03.2026 02:50 Відповісти
 
 