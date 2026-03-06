Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ
Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише VSquare із посиланням на джерела у європейських службах безпеки.
Подробиці
Видання пише, що російський диктатор доручив "займатися" цим першому заступнику глави адміністрації Сергію Кирієнку.
ЗМІ називає його "архітектором усієї інфраструктури політичного впливу Росії, як внутрішньої, так і зовнішньої".
"Кирієнко за останні два роки значно розширив свої повноваження, розглядаючи закордонні вибори як розширення інструментарію політичного управління Росії", - йдеться в матеріалі.
За даними журналістів, саме Кирієнко стоїть за кампанією російського втручання в президентські вибори в Молдові 2024 року.
Таку ж операцію Кирієнко готує в Угорщині разом із керівником Головного управління стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Тітовим.
В чому полягає план?
Для операції Росія планує розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними медіа, пов’язаних із військовою розвідкою ГРУ.
Видання пише, що команда може складатися приблизно з трьох осіб, які працюватимуть із російського посольства в Будапешті та матимуть дипломатичні або службові паспорти.
Це допоможе їм уникнути судового переслідування.
"За даними одного центральноєвропейського джерела, угорська оперативна група Кирієнка активно контактує з агентами передвиборчої кампанії, пов'язаними з урядом Орбана", - йдеться в матеріалі.
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Їм в'їзд до ЄС досі не заборонено. Заїжджають через треті країни.
***** аж сциться підтримує вітю орбана
вітя просто якийсь багатоверстатник
тіко от шо на мадярщині, зокрема у Будапешті, роблять табуни вагнерів?
вітя ************** методички ***** вправно виконує, по пунктах
І так, наш потужний Орбану рейтинги постійно підіймає. Дипломатія криворізької підворітні - це вам не так собі.
Трамп підтримає, путлер втрутиться, а нащадки тих, хто був на боці 3-го рейху проголосують...