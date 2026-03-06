Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

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Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише VSquare із посиланням на джерела у європейських службах безпеки.

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Подробиці

Видання пише, що російський диктатор доручив "займатися" цим першому заступнику глави адміністрації Сергію Кирієнку.

ЗМІ називає його "архітектором усієї інфраструктури політичного впливу Росії, як внутрішньої, так і зовнішньої".

"Кирієнко за останні два роки значно розширив свої повноваження, розглядаючи закордонні вибори як розширення інструментарію політичного управління Росії", - йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, саме Кирієнко стоїть за кампанією російського втручання в президентські вибори в Молдові 2024 року.

Таку ж операцію Кирієнко готує в Угорщині разом із керівником Головного управління стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Тітовим.

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В чому полягає план?

Для операції Росія планує розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними медіа, пов’язаних із військовою розвідкою ГРУ.

Видання пише, що команда може складатися приблизно з трьох осіб, які працюватимуть із російського посольства в Будапешті та матимуть дипломатичні або службові паспорти.

Це допоможе їм уникнути судового переслідування.

"За даними одного центральноєвропейського джерела, угорська оперативна група Кирієнка активно контактує з агентами передвиборчої кампанії, пов'язаними з урядом Орбана", - йдеться в матеріалі.

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