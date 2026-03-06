Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України

Національний банк України вимагає звільнити співробітників бригади інкасації "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині.

Про це йдеться у заяві НБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За інформацією Ощадбанку 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.

У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв'язок відсутній. Відповідно до даних GPS сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешту", - зазначили там.

За даними НБУ, інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "ОЩАДБАНК".

"Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур.

Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", - підсумували в Нацбанку.

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Що передувало?

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.

Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".

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