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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України

НБУ прокоментував затримання інкасаторів Угорщиною

Національний банк України вимагає звільнити співробітників бригади інкасації "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині.

Про це йдеться у заяві НБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За інформацією Ощадбанку 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.

У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв'язок відсутній. Відповідно до даних GPS сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешту", - зазначили там.

За даними НБУ, інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "ОЩАДБАНК".

"Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур.

Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", - підсумували в Нацбанку.

НБУ прокоментував затримання інкасаторів Угорщиною

Читайте: Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж

Що передувало?

Читайте також: Україна вимагає в Угорщини свободу вибору "без примусу чи тиску" для двох полонених, яких віддала РФ

Автор: 

Угорщина (3019) НБУ (10840)
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Топ коментарі
+28
якщо це чисті гроші, то дії угорських силовиків схожі на тероризм.
і це не слова нанюханого клоуна, а саме ДІЇ
ну подивимось що клоун далі втне, бо це 100% провокація підкацапників.
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06.03.2026 08:18 Відповісти
+20
Орбан дуркує не по - дитячому
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06.03.2026 08:19 Відповісти
+19
По перше - не треба гучних заяв мов "армію пошлемо" - УЖЕ ДОСИТЬ ОДНОГО КЛОУНА
По друге - треба просто іншим країнам дзвонити і казати "ДОКОЛЕ?" - ну реально видно ж що це неадеквати
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06.03.2026 08:24 Відповісти
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якщо це чисті гроші, то дії угорських силовиків схожі на тероризм.
і це не слова нанюханого клоуна, а саме ДІЇ
ну подивимось що клоун далі втне, бо це 100% провокація підкацапників.
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06.03.2026 08:18 Відповісти
не сци-клоун орбана порве
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06.03.2026 08:31 Відповісти
сам на сам? є сумніви.
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06.03.2026 08:32 Відповісти
а будя нам нащо?-
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06.03.2026 09:13 Відповісти
Ясний пень. Орбан влаштував провокацію.
Наш нанюханий кловун тут ні до чого.
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06.03.2026 08:40 Відповісти
як це ні до чого? клоун це одна з головних ролей цієї вистави.
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06.03.2026 08:44 Відповісти
А потім ці чисті гроші в нерозпечатаних пачках будуть конфісковувати в чергового міндіча
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06.03.2026 09:01 Відповісти
Треба подати на них в київський суд. Виграти його. Нарахували прямі та інші збитки, моральні і іміджеві, штрафи і поставіть на счєтчік. Конфіскувати всі відділення Райфайзен банку і продати їх на аукціоні. Нехай самі потім з новими власниками розрахуються.
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06.03.2026 09:07 Відповісти
В городі бузина... До чого тут австрійський Райфаезен? От ОТП-банк - угорський, на всякий випадок!
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06.03.2026 09:13 Відповісти
Пёс нім. Значить ОПТ. І будівлю посольства конфіскувати і продати .
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06.03.2026 10:06 Відповісти
Маленьке уточнення, потрібно конфіскувати всі відділення ОТП банку, а їх є багато і продати
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06.03.2026 09:19 Відповісти
Вінігретовці ще ті разбойники виявляється
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06.03.2026 08:18 Відповісти
Прям як йосип джугашвіллі в молодості - граблять почтові державні карети з червонцями...
Жуть до чого світ докотився.
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06.03.2026 08:30 Відповісти
Зауральські варвари як є. Гени пальцем не роздавиш. Біда, що з іншого боку випускники трускавецької дипломатичної академіії
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06.03.2026 08:19 Відповісти
У складі "угорського" народу доля тих переселенців з Уралу - мізер. Більшість - обугорені слов'яни, кельти, німці й т.і. Одна Угорська греко-католицька церква чого варта.
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06.03.2026 09:47 Відповісти
Орбан дуркує не по - дитячому
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06.03.2026 08:19 Відповісти
Чекаємо на повідомлення від орбана, що у броньовичку знайшли "травку". Я не здивуюся.
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06.03.2026 08:48 Відповісти
Просто треба знайти візітки герасимова в угорському ОТП-банку!
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06.03.2026 09:15 Відповісти
Мадярський хряк совсем оборзел - людей выкрали( взяли в заложники) , валюту и «металлы» выкрали , это в чистом виде грабеж и похищение людей , это ТЕРРОРИЗМ в чистом виде !
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06.03.2026 08:59 Відповісти
Цікаво в яку сторону первозили готівку
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06.03.2026 08:19 Відповісти
Везли з Австрії - мабуть в Україну
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06.03.2026 08:23 Відповісти
В україну. Ти хоч читав новини?
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06.03.2026 08:23 Відповісти
І що в новині написано, в Україну чи з України
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06.03.2026 09:22 Відповісти
Не важливо в яку . Це банк. Державний. Якби він возив наркоту або ухилянтів ,тоді у "бдітєльних" громадян були б підстави .
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06.03.2026 08:34 Відповісти
А якщо гроші та золоту картелю, то було б ОК?
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06.03.2026 09:05 Відповісти
..пора орбана на кіл посадити!!
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06.03.2026 08:20 Відповісти
Але спочатку ЗЕсрань.

Президент Зеленський 5 березня, висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.

Угорщина член НАТО і ЄС. То погроза лише Угорщині а чи всім решта?
От як на то має реагувати Угорщина, ЄС і НАТО?
То зелене створіння що, взагалі вже з котушок злетіло?
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06.03.2026 08:31 Відповісти
Дыпломат балодя.
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06.03.2026 08:38 Відповісти
То він з бодуна сценарій 95 кварталу для фільму взяв, а для життя був інший, хоча сценарист один тій самій
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06.03.2026 08:58 Відповісти
Ну так,таке не допустиме,але в мене питання,а як відноситись до слів Орбана,що силою змусять запустити Дружбу,а силою--це як?
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06.03.2026 09:00 Відповісти
Погроза орбану особисто. Треба не тільки букви читати, а й зміст розуміти. Треба мозок, а не емоції.
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06.03.2026 09:11 Відповісти
Особисто Орбану буде тоді, коли Орбан піде з посади. А тут погроза ПОСАДОВІЙ особі - прем`єр міністру Угорської Народної Республіки. І особисто не від паяца з 95-го кварталу, а від Президента України.
Тобто, держава Україна, ПОГРОЖУЄ збройними силам (ЗСУ) державі Угорщина. А Угорщина, так, між іншим, член НАТО і ЄС.
То зелене чмо хоч інколи думати перед тим . як лапати, не пробувало. Чи тої опції в його мозку від народження нема?
Ну хіба ж то так тяжко втямити?
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06.03.2026 09:30 Відповісти
Якби наш МЗС пісьмову ноту сіяртє вручив то було би офіційно. А так гадюка жабі орально погрожує.
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06.03.2026 10:08 Відповісти
Гадюкою чи занюханим наркоманом він був в криворізькій підворітні, на сцені кварталу - паяцом. А тут Президент України погрожує прем`єр-міністру Угорщини.
Ну роль сьогодні в нього така.
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06.03.2026 10:32 Відповісти
Ага, то це керівництво ЄС і НАТО дало дозвіл на затримання автомобіля банку України. Ну тоді це зовсім міняє справу, ну тоді можна
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06.03.2026 09:25 Відповісти
"От як на то має реагувати Угорщина, ЄС і НАТО?" - Вчора ввечері посли ЄС на своєму засіданні сказали потужне "НІ!" Фон дер Ляєн на ідею прискореного вступу України в ЄС до 2027 року. Можна погуглити. Блазень вже навчився проводити зовнішню політику країни (по Конституції) чи ще вчиться? Сьомий рік - то може він просто тупенький?
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06.03.2026 09:33 Відповісти
Тупий чи дебільний то до психіатрів. А тут роль в нього така, так в сценарії в нього прописано. Він лиш актор, режисери в кремлі.
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06.03.2026 10:28 Відповісти
Він вже сидить, у ху#ла.
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06.03.2026 09:23 Відповісти
Орбан тупорилий бажає виглядати таким собі ≪контролером≫ в очах мадяр , навіть якщо цим порушує закон .
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06.03.2026 08:21 Відповісти
інкасатори хоч допетрали не відчиняти двері сейфів на колесах? бо, якщо новоявлені гунгарські робін худи зламали б те самостійно - можна і кримінал було б дописати...
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06.03.2026 08:24 Відповісти
По перше - не треба гучних заяв мов "армію пошлемо" - УЖЕ ДОСИТЬ ОДНОГО КЛОУНА
По друге - треба просто іншим країнам дзвонити і казати "ДОКОЛЕ?" - ну реально видно ж що це неадеквати
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06.03.2026 08:24 Відповісти
А іншим країнам насрати на Україну, в них своїх внутрішніх проблем по вуха
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06.03.2026 09:27 Відповісти
Ну, тим більше Угорщині!
А що, давай тепер відкриємо другий фронт, нам на Сході замало...
От дебіли, бл....
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06.03.2026 09:34 Відповісти
За сім років правління найвеличнішого лідора Всесвіту маємо те, що маємо - війна, сотні тисяч смертей, окуповані і зруйновавані вщент міста і села... А ще знищена система державного управління, знищена система охорони здоров`я, на черзі освіта... довгий такий перелік. А ще знищенна дипломатична служба - професйна, грамотна виважена. А замість того криворізька гопота і всіляка шваль.
От і результати...
Він обіцяв, що за один термін президентства ліквідує українську державу? Обіцяв, але щось не склалось, от він і надолужує...
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06.03.2026 08:26 Відповісти
Енергетика майже знищена.... ( Щось працює на соплях і чесному слові + імпортна енергія.
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06.03.2026 08:49 Відповісти
Ви випадково не входите в 73%?Ой,вибачте,то по приколу і якби не Порох голосували угорці!! Бачили очі,що купували,тепер їжте поки повилазить!!!!
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06.03.2026 09:05 Відповісти
попробуй тепер перекласти, а то звучить то все якось по-дебільному...
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06.03.2026 09:33 Відповісти
Ой, вибачте,то по приколу і якби не Порох,,,,,,голосували угорці? Так зрозуміло?
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06.03.2026 15:07 Відповісти
Що по-приколу, то зрозуміло, а сказати що хотів? Чи поржать і більше нічого й не треба?
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06.03.2026 15:11 Відповісти
Ну ще раз попробую розжувати.На сьогодні мало знайдеш того,хто голосував за Зе,всі голосували проти,тому і запитав,часом Ви не входили в ті 73%,які голосували за Зе або по приколу,або будь за кого,лишень не за Пороха. І ще добавив,що то не угорці,чи наприклад серби,голосували за Зе,а голосували УКРАЇНЦІ!!!! То на кого жалітись?
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06.03.2026 19:24 Відповісти
Мдя... Аж незручно якось і відповідати.
А що, так важко мої пости прочитати. Чи то в тебе такий тролінг.
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06.03.2026 19:30 Відповісти
пропоную угорців визнати корінними мешканцями донбасу. і їхня національність буде циган-шахтер.
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06.03.2026 08:27 Відповісти
ще цікаво, хто там українським пОслом працює, його розбудили? він вже поїхав виясняти шо там відбувається?
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06.03.2026 08:31 Відповісти
Президент Зеленський 5 березня висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.
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06.03.2026 08:32 Відповісти
ну? і шо? нанюханий клоун може казати все що завгодно. слова це все таки не дії. і там без імен була та белькотня.
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06.03.2026 08:34 Відповісти
Занюханий клоун він був в криворізькій підворітні. Ну і ще, на сцені 95-го кварталу.
А сьогодні він, на жаль, займає посаду президента України.
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06.03.2026 08:38 Відповісти
ну не вибирай наступного такого ж дурачка. хоча рейтинги кандидатів кажуть що буде такий же.
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06.03.2026 08:39 Відповісти
не вибирай то ти мені?
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06.03.2026 08:44 Відповісти
І що, то потрібно було орбану теж щось сказати, в адресу Зеленського, а не викрадати державне майно України. А то сруські теж кругом скачуть, що якби в нас не було б майдану, то вони б на нас не нападали, а свій майдан вони не могли зробити.
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06.03.2026 09:34 Відповісти
Ти чому постійно дебілкаєш, що без бутилки двох слів зв'язати не можеш? Якщо щось не подобається в коментах, то не читай, а не подобається в політиці, то злізь з дивана і йди на фронт, або їдь на аудієнцію до президента і висловлюй своє незадоволення
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06.03.2026 10:34 Відповісти
Все було тихо-мирно, і ось тобі таке случилось.
Одне добре - наш Лідар ще не набив діда трампа в його кабінеті.
А зможе, як захоче.
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06.03.2026 08:45 Відповісти
Негайно хай вони йому дзвонять бо можуть заморозити гроші і золото
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06.03.2026 08:53 Відповісти
А чому тільки Ощадбанк вимагає, там що не гроші України
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06.03.2026 08:59 Відповісти
Лідор і тут попався
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06.03.2026 09:00 Відповісти
Вони вийшли з авто чи забарікадувалися ?
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06.03.2026 09:05 Відповісти
украинские инкассаторские тачки с этими копейками вот так вот без прикрытия ганяют по европе? ощад решил сэкономить на безопасности или тупо подставиться
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06.03.2026 09:06 Відповісти
Щоб і хтоб не був,але якщо це 100% правда з інкасаторами--це ВЕЛИКИЙ мінус Орбану!! Це йому так не пройде. Ясно вже всім,що воно грає на рашку,навіть остання подія з військовополоненими,якщо це громадяни Угорщини,то як вони опинились на території України,а якщо вони громадяни України--то вони приречені її захищати!! Так як і американські українці воюють в Ірані. Одне тепер цікаво,як бути тим полоненим,прийдеться перебиратись до мадяр.
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06.03.2026 09:12 Відповісти
О, а нам кажуть, що нам неможна в ЄС, бо в нас щось там не так, навпаки ми повинні очолити ЄС
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06.03.2026 09:15 Відповісти
Лідара - замість Урсули! А ми вже якось і без Найвеличнішого обійдемось.
Найкращого жертвуємо.
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06.03.2026 09:25 Відповісти
Прошу пояснювальню бригаду. 😸. Ну наприклад інкасатори згідно закону перевозять гроші між країнами. А коли наприклад напад на машину не в Україні. То які права щодо захисту на території чужої держави мають наші працівники? Вони і наприклад на чужині території можуть умовно відстрілюватися? Чи чужу інкасаторську машину має до кордону проводити місцева поліція? Чи може місцева поліція повина бути повідомлена про цю машину та її маршрут? Чи просто так чужий інкасатор де хоче там і їздить по чужих країнах? Я правда ніколи про це не думав, може хто знає? Без тролінгу
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06.03.2026 09:20 Відповісти
Не знаю як в Угорщині, а у Франції я не бачив, щоб інкасаторські автомобілі супроводжувались додатковою охороною.
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06.03.2026 10:16 Відповісти
Я теж не знаю процедури, чому і запитав, мені цікаво які права в чужій країні. По території України теж бачив що наші інкасатори самі по собі.
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06.03.2026 10:20 Відповісти
Чим гроші і банківські метали відрізняються від звичайного вантажу, наприклад для митниці? Нічим.
Звичайні грузи теж крадуть і можуть супроводжуатись додатковою охороно.
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06.03.2026 10:29 Відповісти
Тим що інкасатори озброєні, і у разі нападу мають її застосувати, цікавить як цю зброю можуть застосовувати іноземні громадяни ( інкасатори) на території іншої держави. Випадки ж різні бувають.
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06.03.2026 10:34 Відповісти
Швидше за все, українські інкасатори не мають права застосовувати зброю і можливо у них її немає взагалі на території ЄС.

У шести країнах ЄС (Данія, Ірландія, Греція, Швеція, Британія та Нідерланди) зброя під час інкасації заборонена. У Бельгії (за громадським договором), Німеччини, Франції, Італії, Люксембурзі та Іспанії обговорюється володіння зброєю під час операцій з інкасації.

Австрія та Фінляндія дозволяють використання зброї при інкасації за дотримання суворих умов. Володіння зброєю зазвичай обмежується легкою ручною зброєю, за винятком Франції та Іспанії, де всередині машини можна зберігати дробовик.

Фінляндія не заохочує володіння та застосування зброї під час інкасації, але залишає це на розсуд керівництва компанії та підтверджує необхідність такої прерогативи. Зброя може застосовуватись виключно для самооборони.
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06.03.2026 11:03 Відповісти
Кацапи диппоштою перевозили кокс а ці через державні банки нал..і шось не чути заяви райфазен банку криків з єс
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06.03.2026 09:21 Відповісти
хоть на пять замков запирай вараново - викраду вместе с замками)))
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06.03.2026 09:21 Відповісти
наслідки міжнародної політики кварталу95, 73% ідіотам сподобається, який в нас бойовий клоун...
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06.03.2026 09:31 Відповісти
ЛІДОР СВІТОВОЇ МУЗИКИ ТА ФЕНОМЕН ПІСЬКОГРАЙСТВА НА РОЯЛІ,ВЖЕ НАНЮХАВ ВІДПОВІДЬ???
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06.03.2026 09:32 Відповісти
Фіксувати і подавати в суд.
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06.03.2026 09:41 Відповісти
Дуже мало інформації для аналізу. Те, що Орбан пішов на таку муйню, велике питання - чому. Газо-нафто провід? Схоже на вимагання. Варіант "хлопнути" ОТР банк. Причому разом зі сховищами. Блоканути інкасацію. Наступне, фізично відрубити сервера. А там побачимо.
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06.03.2026 09:48 Відповісти
Думаю ним керують з кремля. Якщо він на таке пішов, є велика ймовірність того, що це команда поступила з мацкви.
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06.03.2026 11:15 Відповісти
А може вже настав час розлогої скарги у Брюсель? Це вже не гавкотня у твітері, не порожні слова, навіть не блокування рішень - це однозначна протизаконна дія держави-члена ЄС проти іншої держави - жертви агресії, та ще й з елементами разбою. ЄС точно впевнений, що країна, яка все більше схожа на пірата, має і далі бути його членом, мати право голоса та ще й одержувати якісь там дотації?!
Це той випадок, коли навіть попри Устав, має стати питання про подальше існування Угорщини у складі Європейського Союзу! Інакше це велика тінь на весь Союз!!!
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06.03.2026 10:10 Відповісти
ЄС їх не виключить, адже ****** швидко влізуть у якийсь тайожний саюз, чи щось на кшталт цього. Воно їм треба, цього троянського коня? Думаю просто будуть чекати, поки влада зміниться на більш адекватну.
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06.03.2026 11:13 Відповісти
Пора НБУ теж діяти. Де перевірка діяльності OTP банку?
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06.03.2026 10:20 Відповісти
А нафига везти в Украину золото? Разве им расплачивается? Странная новость.
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06.03.2026 10:58 Відповісти
А шо там наше МЗС? Йух проковтнуло й мовчить, чи глибоко занепокоїлось? Ну, так, це вам не тявкати про те, як Україна підтримує америку у війні проти ірану. Коли потрібні реальні дії - воно не знає, що робити.
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06.03.2026 11:10 Відповісти
Новость уточнили: 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 кг золота. Интересно, Орбан вернёт?
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06.03.2026 11:19 Відповісти
Чому мовчить Raiffeisen Bank ...?
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06.03.2026 13:45 Відповісти
 
 