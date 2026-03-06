Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України
Національний банк України вимагає звільнити співробітників бригади інкасації "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині.
Про це йдеться у заяві НБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За інформацією Ощадбанку 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.
У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв'язок відсутній. Відповідно до даних GPS сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешту", - зазначили там.
За даними НБУ, інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "ОЩАДБАНК".
"Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур.
Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", - підсумували в Нацбанку.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
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і це не слова нанюханого клоуна, а саме ДІЇ
ну подивимось що клоун далі втне, бо це 100% провокація підкацапників.
Наш нанюханий кловун тут ні до чого.
Жуть до чого світ докотився.
Президент Зеленський 5 березня, висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.
Угорщина член НАТО і ЄС. То погроза лише Угорщині а чи всім решта?
От як на то має реагувати Угорщина, ЄС і НАТО?
То зелене створіння що, взагалі вже з котушок злетіло?
Тобто, держава Україна, ПОГРОЖУЄ збройними силам (ЗСУ) державі Угорщина. А Угорщина, так, між іншим, член НАТО і ЄС.
То зелене чмо хоч інколи думати перед тим . як лапати, не пробувало. Чи тої опції в його мозку від народження нема?
Ну хіба ж то так тяжко втямити?
Ну роль сьогодні в нього така.
По друге - треба просто іншим країнам дзвонити і казати "ДОКОЛЕ?" - ну реально видно ж що це неадеквати
А що, давай тепер відкриємо другий фронт, нам на Сході замало...
От дебіли, бл....
От і результати...
Він обіцяв, що за один термін президентства ліквідує українську державу? Обіцяв, але щось не склалось, от він і надолужує...
А що, так важко мої пости прочитати. Чи то в тебе такий тролінг.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.
А сьогодні він, на жаль, займає посаду президента України.
Одне добре - наш Лідар ще не набив діда трампа в його кабінеті.
А зможе, як захоче.
Найкращого жертвуємо.
Звичайні грузи теж крадуть і можуть супроводжуатись додатковою охороно.
У шести країнах ЄС (Данія, Ірландія, Греція, Швеція, Британія та Нідерланди) зброя під час інкасації заборонена. У Бельгії (за громадським договором), Німеччини, Франції, Італії, Люксембурзі та Іспанії обговорюється володіння зброєю під час операцій з інкасації.
Австрія та Фінляндія дозволяють використання зброї при інкасації за дотримання суворих умов. Володіння зброєю зазвичай обмежується легкою ручною зброєю, за винятком Франції та Іспанії, де всередині машини можна зберігати дробовик.
Фінляндія не заохочує володіння та застосування зброї під час інкасації, але залишає це на розсуд керівництва компанії та підтверджує необхідність такої прерогативи. Зброя може застосовуватись виключно для самооборони.
Це той випадок, коли навіть попри Устав, має стати питання про подальше існування Угорщини у складі Європейського Союзу! Інакше це велика тінь на весь Союз!!!