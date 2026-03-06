РУС
Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

НБУ прокомментировал задержание инкассаторов Венгрией

Национальный банк Украины требует освободить сотрудников инкассаторской бригады "Ощадбанка", задержанных в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По информации Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

В составе инкассаторских бригад находилось семеро сотрудников банка. В настоящее время их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует. Согласно данным GPS-сигнала, автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта", - отметили там.

По данным НБУ, инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "ОЩАДБАНК".

"Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза", - подытожили в Нацбанке.

Что предшествовало?

+19
якщо це чисті гроші, то дії угорських силовиків схожі на тероризм.
і це не слова нанюханого клоуна, а саме ДІЇ
ну подивимось що клоун далі втне, бо це 100% провокація підкацапників.
06.03.2026 08:18
+15
Орбан дуркує не по - дитячому
06.03.2026 08:19
+14
По перше - не треба гучних заяв мов "армію пошлемо" - УЖЕ ДОСИТЬ ОДНОГО КЛОУНА
По друге - треба просто іншим країнам дзвонити і казати "ДОКОЛЕ?" - ну реально видно ж що це неадеквати
06.03.2026 08:24
якщо це чисті гроші, то дії угорських силовиків схожі на тероризм.
і це не слова нанюханого клоуна, а саме ДІЇ
ну подивимось що клоун далі втне, бо це 100% провокація підкацапників.
06.03.2026 08:18
не сци-клоун орбана порве
06.03.2026 08:31
сам на сам? є сумніви.
06.03.2026 08:32
а будя нам нащо?-
06.03.2026 09:13
Ясний пень. Орбан влаштував провокацію.
Наш нанюханий кловун тут ні до чого.
06.03.2026 08:40
як це ні до чого? клоун це одна з головних ролей цієї вистави.
06.03.2026 08:44
А потім ці чисті гроші в нерозпечатаних пачках будуть конфісковувати в чергового міндіча
06.03.2026 09:01
Треба подати на них в київський суд. Виграти його. Нарахували прямі та інші збитки, моральні і іміджеві, штрафи і поставіть на счєтчік. Конфіскувати всі відділення Райфайзен банку і продати їх на аукціоні. Нехай самі потім з новими власниками розрахуються.
06.03.2026 09:07
В городі бузина... До чого тут австрійський Райфаезен? От ОТП-банк - угорський, на всякий випадок!
06.03.2026 09:13
Маленьке уточнення, потрібно конфіскувати всі відділення ОТП банку, а їх є багато і продати
06.03.2026 09:19
Вінігретовці ще ті разбойники виявляється
06.03.2026 08:18
Прям як йосип джугашвіллі в молодості - граблять почтові державні карети з червонцями...
Жуть до чого світ докотився.
06.03.2026 08:30
Зауральські варвари як є. Гени пальцем не роздавиш. Біда, що з іншого боку випускники трускавецької дипломатичної академіії
06.03.2026 08:19
У складі "угорського" народу доля тих переселенців з Уралу - мізер. Більшість - обугорені слов'яни, кельти, німці й т.і. Одна Угорська греко-католицька церква чого варта.
06.03.2026 09:47
Орбан дуркує не по - дитячому
06.03.2026 08:19
Чекаємо на повідомлення від орбана, що у броньовичку знайшли "травку". Я не здивуюся.
06.03.2026 08:48
Просто треба знайти візітки герасимова в угорському ОТП-банку!
06.03.2026 09:15
Мадярський хряк совсем оборзел - людей выкрали( взяли в заложники) , валюту и «металлы» выкрали , это в чистом виде грабеж и похищение людей , это ТЕРРОРИЗМ в чистом виде !
06.03.2026 08:59
Цікаво в яку сторону первозили готівку
06.03.2026 08:19
Везли з Австрії - мабуть в Україну
06.03.2026 08:23
В україну. Ти хоч читав новини?
06.03.2026 08:23
І що в новині написано, в Україну чи з України
06.03.2026 09:22
Не важливо в яку . Це банк. Державний. Якби він возив наркоту або ухилянтів ,тоді у "бдітєльних" громадян були б підстави .
06.03.2026 08:34
А якщо гроші та золоту картелю, то було б ОК?
06.03.2026 09:05
..пора орбана на кіл посадити!!
06.03.2026 08:20
Але спочатку ЗЕсрань.

Президент Зеленський 5 березня, висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.

Угорщина член НАТО і ЄС. То погроза лише Угорщині а чи всім решта?
От як на то має реагувати Угорщина, ЄС і НАТО?
То зелене створіння що, взагалі вже з котушок злетіло?
06.03.2026 08:31
Дыпломат балодя.
06.03.2026 08:38
То він з бодуна сценарій 95 кварталу для фільму взяв, а для життя був інший, хоча сценарист один тій самій
06.03.2026 08:58
Ну так,таке не допустиме,але в мене питання,а як відноситись до слів Орбана,що силою змусять запустити Дружбу,а силою--це як?
06.03.2026 09:00
Погроза орбану особисто. Треба не тільки букви читати, а й зміст розуміти. Треба мозок, а не емоції.
06.03.2026 09:11
Особисто Орбану буде тоді, коли Орбан піде з посади. А тут погроза ПОСАДОВІЙ особі - прем`єр міністру Угорської Народної Республіки. І особисто не від паяца з 95-го кварталу, а від Президента України.
Тобто, держава Україна, ПОГРОЖУЄ збройними силам (ЗСУ) державі Угорщина. А Угорщина, так, між іншим, член НАТО і ЄС.
То зелене чмо хоч інколи думати перед тим . як лапати, не пробувало. Чи тої опції в його мозку від народження нема?
Ну хіба ж то так тяжко втямити?
06.03.2026 09:30
Ага, то це керівництво ЄС і НАТО дало дозвіл на затримання автомобіля банку України. Ну тоді це зовсім міняє справу, ну тоді можна
06.03.2026 09:25
"От як на то має реагувати Угорщина, ЄС і НАТО?" - Вчора ввечері посли ЄС на своєму засіданні сказали потужне "НІ!" Фон дер Ляєн на ідею прискореного вступу України в ЄС до 2027 року. Можна погуглити. Блазень вже навчився проводити зовнішню політику країни (по Конституції) чи ще вчиться? Сьомий рік - то може він просто тупенький?
06.03.2026 09:33
Він вже сидить, у ху#ла.
06.03.2026 09:23
Орбан тупорилий бажає виглядати таким собі ≪контролером≫ в очах мадяр , навіть якщо цим порушує закон .
06.03.2026 08:21
інкасатори хоч допетрали не відчиняти двері сейфів на колесах? бо, якщо новоявлені гунгарські робін худи зламали б те самостійно - можна і кримінал було б дописати...
06.03.2026 08:24
По перше - не треба гучних заяв мов "армію пошлемо" - УЖЕ ДОСИТЬ ОДНОГО КЛОУНА
По друге - треба просто іншим країнам дзвонити і казати "ДОКОЛЕ?" - ну реально видно ж що це неадеквати
06.03.2026 08:24
А іншим країнам насрати на Україну, в них своїх внутрішніх проблем по вуха
06.03.2026 09:27
Ну, тим більше Угорщині!
А що, давай тепер відкриємо другий фронт, нам на Сході замало...
От дебіли, бл....
06.03.2026 09:34
За сім років правління найвеличнішого лідора Всесвіту маємо те, що маємо - війна, сотні тисяч смертей, окуповані і зруйновавані вщент міста і села... А ще знищена система державного управління, знищена система охорони здоров`я, на черзі освіта... довгий такий перелік. А ще знищенна дипломатична служба - професйна, грамотна виважена. А замість того криворізька гопота і всіляка шваль.
От і результати...
Він обіцяв, що за один термін президентства ліквідує українську державу? Обіцяв, але щось не склалось, от він і надолужує...
06.03.2026 08:26
Енергетика майже знищена.... ( Щось працює на соплях і чесному слові + імпортна енергія.
06.03.2026 08:49
Ви випадково не входите в 73%?Ой,вибачте,то по приколу і якби не Порох голосували угорці!! Бачили очі,що купували,тепер їжте поки повилазить!!!!
06.03.2026 09:05
попробуй тепер перекласти, а то звучить то все якось по-дебільному...
06.03.2026 09:33
пропоную угорців визнати корінними мешканцями донбасу. і їхня національність буде циган-шахтер.
06.03.2026 08:27
ще цікаво, хто там українським пОслом працює, його розбудили? він вже поїхав виясняти шо там відбувається?
06.03.2026 08:31
Президент Зеленський 5 березня висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.
06.03.2026 08:32
ну? і шо? нанюханий клоун може казати все що завгодно. слова це все таки не дії. і там без імен була та белькотня.
06.03.2026 08:34
Занюханий клоун він був в криворізькій підворітні. Ну і ще, на сцені 95-го кварталу.
А сьогодні він, на жаль, займає посаду президента України.
06.03.2026 08:38
ну не вибирай наступного такого ж дурачка. хоча рейтинги кандидатів кажуть що буде такий же.
06.03.2026 08:39
не вибирай то ти мені?
06.03.2026 08:44
І що, то потрібно було орбану теж щось сказати, в адресу Зеленського, а не викрадати державне майно України. А то сруські теж кругом скачуть, що якби в нас не було б майдану, то вони б на нас не нападали, а свій майдан вони не могли зробити.
06.03.2026 09:34
дебіли, ***... розкажи Орбану, як він мав реагувати на висер ЗЕсрані.
криворізька підворітня, навіть не сцена 95-го кварталу...
06.03.2026 09:37
Все було тихо-мирно, і ось тобі таке случилось.
Одне добре - наш Лідар ще не набив діда трампа в його кабінеті.
А зможе, як захоче.
06.03.2026 08:45
Негайно хай вони йому дзвонять бо можуть заморозити гроші і золото
06.03.2026 08:53
А чому тільки Ощадбанк вимагає, там що не гроші України
06.03.2026 08:59
Лідор і тут попався
06.03.2026 09:00
Вони вийшли з авто чи забарікадувалися ?
06.03.2026 09:05
украинские инкассаторские тачки с этими копейками вот так вот без прикрытия ганяют по европе? ощад решил сэкономить на безопасности или тупо подставиться
06.03.2026 09:06
Щоб і хтоб не був,але якщо це 100% правда з інкасаторами--це ВЕЛИКИЙ мінус Орбану!! Це йому так не пройде. Ясно вже всім,що воно грає на рашку,навіть остання подія з військовополоненими,якщо це громадяни Угорщини,то як вони опинились на території України,а якщо вони громадяни України--то вони приречені її захищати!! Так як і американські українці воюють в Ірані. Одне тепер цікаво,як бути тим полоненим,прийдеться перебиратись до мадяр.
06.03.2026 09:12
О, а нам кажуть, що нам неможна в ЄС, бо в нас щось там не так, навпаки ми повинні очолити ЄС
06.03.2026 09:15
Лідара - замість Урсули! А ми вже якось і без Найвеличнішого обійдемось.
Найкращого жертвуємо.
06.03.2026 09:25
Прошу пояснювальню бригаду. 😸. Ну наприклад інкасатори згідно закону перевозять гроші між країнами. А коли наприклад напад на машину не в Україні. То які права щодо захисту на території чужої держави мають наші працівники? Вони і наприклад на чужині території можуть умовно відстрілюватися? Чи чужу інкасаторську машину має до кордону проводити місцева поліція? Чи може місцева поліція повина бути повідомлена про цю машину та її маршрут? Чи просто так чужий інкасатор де хоче там і їздить по чужих країнах? Я правда ніколи про це не думав, може хто знає? Без тролінгу
06.03.2026 09:20
Кацапи диппоштою перевозили кокс а ці через державні банки нал..і шось не чути заяви райфазен банку криків з єс
06.03.2026 09:21
хоть на пять замков запирай вараново - викраду вместе с замками)))
06.03.2026 09:21
наслідки міжнародної політики кварталу95, 73% ідіотам сподобається, який в нас бойовий клоун...
06.03.2026 09:31
ЛІДОР СВІТОВОЇ МУЗИКИ ТА ФЕНОМЕН ПІСЬКОГРАЙСТВА НА РОЯЛІ,ВЖЕ НАНЮХАВ ВІДПОВІДЬ???
06.03.2026 09:32
Фіксувати і подавати в суд.
06.03.2026 09:41
Дуже мало інформації для аналізу. Те, що Орбан пішов на таку муйню, велике питання - чому. Газо-нафто провід? Схоже на вимагання. Варіант "хлопнути" ОТР банк. Причому разом зі сховищами. Блоканути інкасацію. Наступне, фізично відрубити сервера. А там побачимо.
06.03.2026 09:48
Орбан настільки дурний чи це пейсата команда переправляє золото та гроші за кордон?
Побачимо які дії послідують від потужного, якщо це пограбування, це одне, а якщо награбоване, інше, подивимось чи дасть якісь поступки потужний у т.ч. по нафтопроводу
06.03.2026 09:57
 
 