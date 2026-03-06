Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины
Национальный банк Украины требует освободить сотрудников инкассаторской бригады "Ощадбанка", задержанных в Венгрии.
Об этом говорится в заявлении НБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По информации Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.
В составе инкассаторских бригад находилось семеро сотрудников банка. В настоящее время их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует. Согласно данным GPS-сигнала, автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта", - отметили там.
По данным НБУ, инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "ОЩАДБАНК".
"Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза", - подытожили в Нацбанке.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
і це не слова нанюханого клоуна, а саме ДІЇ
ну подивимось що клоун далі втне, бо це 100% провокація підкацапників.
Наш нанюханий кловун тут ні до чого.
Жуть до чого світ докотився.
Президент Зеленський 5 березня, висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.
Угорщина член НАТО і ЄС. То погроза лише Угорщині а чи всім решта?
От як на то має реагувати Угорщина, ЄС і НАТО?
То зелене створіння що, взагалі вже з котушок злетіло?
Тобто, держава Україна, ПОГРОЖУЄ збройними силам (ЗСУ) державі Угорщина. А Угорщина, так, між іншим, член НАТО і ЄС.
То зелене чмо хоч інколи думати перед тим . як лапати, не пробувало. Чи тої опції в його мозку від народження нема?
Ну хіба ж то так тяжко втямити?
По друге - треба просто іншим країнам дзвонити і казати "ДОКОЛЕ?" - ну реально видно ж що це неадеквати
А що, давай тепер відкриємо другий фронт, нам на Сході замало...
От дебіли, бл....
От і результати...
Він обіцяв, що за один термін президентства ліквідує українську державу? Обіцяв, але щось не склалось, от він і надолужує...
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», - https://tsn.ua/********/zelenskyy-pryhrozyv-orbanu-rozmovoiu-z-zsu-shcho-zaiavyv-3034904.html заявив президент України.
А сьогодні він, на жаль, займає посаду президента України.
криворізька підворітня, навіть не сцена 95-го кварталу...
Одне добре - наш Лідар ще не набив діда трампа в його кабінеті.
А зможе, як захоче.
Найкращого жертвуємо.
Побачимо які дії послідують від потужного, якщо це пограбування, це одне, а якщо награбоване, інше, подивимось чи дасть якісь поступки потужний у т.ч. по нафтопроводу