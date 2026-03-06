Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

Национальный банк Украины требует освободить сотрудников инкассаторской бригады "Ощадбанка", задержанных в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По информации Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

В составе инкассаторских бригад находилось семеро сотрудников банка. В настоящее время их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует. Согласно данным GPS-сигнала, автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта", - отметили там.

По данным НБУ, инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "ОЩАДБАНК".

"Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза", - подытожили в Нацбанке.

Что предшествовало?

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.

Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".

