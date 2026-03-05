РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6406 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
1 149 9

Украина требует от Венгрии свободу выбора "без принуждения или давления" для двух пленных, которых отдала РФ

пленные,Венгрия
Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством, яких Угорщина забрала з російського полону

5 марта Украина вызвала и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине из-за передачи Россией двух украинских пленных с венгерским гражданством в Будапешт без какого-либо предварительного уведомления или координации с Киевом.

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Требование Украины

Украинская сторона подчеркнула "недопустимость пиара и политизации" чувствительных вопросов в связи с передачей украинских военнопленных из российского плена в Венгрию.

"Возвращение людей из плена является для Украины абсолютным приоритетом, о чем свидетельствует возвращение сегодня 200 военнослужащих в рамках обменов. Работа над этим ведется постоянно на всех возможных площадках и со всеми партнерами, способными способствовать освобождению украинских военнослужащих и гражданских заложников независимо от их этнического происхождения", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины пригласит венгерского дипломата для проверки данных о передаче Россией двух военнопленных

Киев требует, чтобы возвращенным военным предоставили возможность связаться с сотрудниками украинского консульства для проверки состояния здоровья, оказания консульской помощи и "гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения".

"Ожидаем от венгерской стороны оперативного ответа и официального подтверждения, что указанным лицам будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов", - добавили в МИД.

Что предшествовало?

  • Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал об "открытой охоте на людей".
  • Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.
  • 4 марта сообщалось, что диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их забрал с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находился с визитом в Москве.

Читайте также: Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб

Автор: 

Венгрия (807) военнопленные (538) МИД (680)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У світі більше нема пристойності чи правил. Людей ДАРУЮТЬ тим хто подобається - Орбан служить Пуйлу і той йому подарував людей.

ЩО ЦЕ БЛ??? А потім Европа дивується що "шось не так" - так ви самі це зробили. Коли Пуйло убив 300 000 чеченців ви купували в нього газ
показать весь комментарий
05.03.2026 23:00 Ответить
У світі більше нема пристойності чи правил. Людей ВИКРАДАЮТЬ З ВУЛИЦЬ! Ну хто б мовчав суки лицемірні!
показать весь комментарий
05.03.2026 23:48 Ответить
Я думаю, що віддали їм оброблених спецслужбами, щоб орбан міг використати їх у своїй виборчій кампанії!
показать весь комментарий
05.03.2026 23:02 Ответить
У когось є підозри що ці два угорці хочуть повернутися в Україну?
показать весь комментарий
05.03.2026 23:06 Ответить
На місці МЗС я б подякував Угорщині за порятунок двох воїнів ЗСУ. Це єдиний правильний хід.
показать весь комментарий
05.03.2026 23:08 Ответить
А зеля хоче екстрадувати,щоб що...
показать весь комментарий
05.03.2026 23:23 Ответить
врахуй ще одну обставину: ***** "подарував" Орбану тих, хто на йог думку (можливо, підписав "заявленіє о сотуднічістве", і підписав, схоже, кров'ю) що, як мінімум, не буде вимагати в Орбана повернути його на Батьківшину. Бо років зо два тому ***** "подарував" 11 етнічних мад'яр, половина з них підняла шум, щоб Орбан їх відпустив. Орбан, щоправда, ще довго тримав тих бідолаг в своєму полоні.... але не втримав.
показать весь комментарий
06.03.2026 00:12 Ответить
Чекаємо від "лідера" чергової потужної промови, про те що він відправить штурмові підрозділи ЗСУ, для звільнення з угорського полону "добровільно мобілізованих" громадян України...
показать весь комментарий
05.03.2026 23:16 Ответить
Свободу вибору Ну хто б мовчав суки лицемірні!
показать весь комментарий
05.03.2026 23:46 Ответить
 
 