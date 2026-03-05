Украина требует от Венгрии свободу выбора "без принуждения или давления" для двух пленных, которых отдала РФ

Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством, яких Угорщина забрала з російського полону

5 марта Украина вызвала и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине из-за передачи Россией двух украинских пленных с венгерским гражданством в Будапешт без какого-либо предварительного уведомления или координации с Киевом.

Требование Украины

Украинская сторона подчеркнула "недопустимость пиара и политизации" чувствительных вопросов в связи с передачей украинских военнопленных из российского плена в Венгрию.

"Возвращение людей из плена является для Украины абсолютным приоритетом, о чем свидетельствует возвращение сегодня 200 военнослужащих в рамках обменов. Работа над этим ведется постоянно на всех возможных площадках и со всеми партнерами, способными способствовать освобождению украинских военнослужащих и гражданских заложников независимо от их этнического происхождения", - говорится в заявлении.

Киев требует, чтобы возвращенным военным предоставили возможность связаться с сотрудниками украинского консульства для проверки состояния здоровья, оказания консульской помощи и "гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения".

"Ожидаем от венгерской стороны оперативного ответа и официального подтверждения, что указанным лицам будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов", - добавили в МИД.

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал об "открытой охоте на людей".

Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.

4 марта сообщалось, что диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их забрал с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находился с визитом в Москве.

