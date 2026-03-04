РУС
Новости Отношения Украины и Венгрии
Россия передаст Сийярто двух пленных граждан Венгрии, которые воевали на стороне ВСУ

Диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их заберет с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом в Москве.

Об этом заявил Путин, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Во время встречи с Сийярто Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан во время телефонного разговора. 

"Это граждане, имеющие двойное гражданство, и украинское, и венгерское, они были принудительно мобилизованы. Я принял решение освободить двух человек. Вы сможете, как просил премьер-министр, забрать их с собой –– прямо в самолет, на котором вы сюда прилетели и на котором вы вернетесь в Будапешт", – сказал глава Кремля. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто прибыл в Москву договариваться о нефти и газе для Венгрии

Что предшествовало?

  • Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал о "открытой охоте на людей".
  • Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.

Читайте также: МИД Украины во второй раз вызвал представителя Венгрии из-за "лживых тезисов" Сийярто о "Дружбе"

Венгрия (804) военнопленные (535) путин владимир (16648) Сийярто Петер (209) ВСУ (3756)
Торгують полоненими - хіба це не те що роблять терористи?
04.03.2026 19:07 Ответить
Дешевий балаган.
04.03.2026 19:07 Ответить
Це замість нафти ?
04.03.2026 19:08 Ответить
Дьере іде кутьо фос
04.03.2026 19:11 Ответить
Заберіть і мене. Обіцяю стати угорцем.
04.03.2026 19:11 Ответить
тобі це буде не важко, підарасом ти вже став ))
04.03.2026 19:20 Ответить
Докажи що ти угорець- Сядь на пляшку
04.03.2026 19:31 Ответить
Мобілізація завжди примусова. Це тільки в касапів вона добровольно-прінудітєльна.
04.03.2026 19:26 Ответить
Шо будуть їх возити по передвиборчими мітінгам.
04.03.2026 19:29 Ответить
Тепер за законом їж мають посадити за найманство.
04.03.2026 19:33 Ответить
Треба вказати що це в сершу чергу громадяни України, жителі Закарпаття, які за різні ніштяки від Орбана і полегшення і спрощення перетину кордону для заробітків у ЄС взяли громадянство Угорщини. Тепер будуть використані у передвиборчих шоу для підтримки Орбана.
04.03.2026 19:33 Ответить
 
 