Россия передаст Сийярто двух пленных граждан Венгрии, которые воевали на стороне ВСУ

Диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их заберет с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом в Москве.

Об этом заявил Путин, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Во время встречи с Сийярто Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан во время телефонного разговора.

"Это граждане, имеющие двойное гражданство, и украинское, и венгерское, они были принудительно мобилизованы. Я принял решение освободить двух человек. Вы сможете, как просил премьер-министр, забрать их с собой –– прямо в самолет, на котором вы сюда прилетели и на котором вы вернетесь в Будапешт", – сказал глава Кремля.

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал о "открытой охоте на людей".

Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.

