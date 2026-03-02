МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за мобилизации венгров, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Венгрии назвал войну в Украине "безнадежной и бессмысленной".

"В эту абсолютно безнадежную и бессмысленную войну Брюссель вкладывает бесчисленные средства, и они хотят забрать еще больше денег у европейцев, чтобы продолжать эту бессмысленную и безнадежную войну, которая ежедневно приносит новые смерти, новые страдания и новые охоты на людей. В Украине на улицах происходит открытая охота на людей, чтобы поддержать войну", - заявил Сийярто.

Сийярто утверждает о мобилизации двух венгров

По словам венгерского министра, на улицах Украины якобы продолжается "открытая охота с целью поддержки войны".

Он утверждает, что одного мужчину из Берегового, который также имеет венгерское гражданство, "мобилизовали, несмотря на официальное освобождение от призыва", а другого молодого человека венгерского происхождения с проблемами психического здоровья также "похитили, и с тех пор он пропал".

"Поэтому сегодня мы вызвали в Министерство иностранных дел посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наш протест против продолжающихся насильственных призывов и открытой охоты на людей на улицах", - заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Сьиярто добавил, что "эту войну нужно немедленно закончить".

