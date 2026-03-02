РУС
3 950 29

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за мобилизации венгров, - Сийярто

Сьиярто вызвал посла Украины из-за мобилизации в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Венгрии назвал войну в Украине "безнадежной и бессмысленной".

"В эту абсолютно безнадежную и бессмысленную войну Брюссель вкладывает бесчисленные средства, и они хотят забрать еще больше денег у европейцев, чтобы продолжать эту бессмысленную и безнадежную войну, которая ежедневно приносит новые смерти, новые страдания и новые охоты на людей. В Украине на улицах происходит открытая охота на людей, чтобы поддержать войну", - заявил Сийярто.

Украина ответит зеркально на недружественные шаги Венгрии, - Сибига

 Сийярто утверждает о мобилизации двух венгров 

По словам венгерского министра, на улицах Украины якобы продолжается "открытая охота с целью поддержки войны".

Он утверждает, что одного мужчину из Берегового, который также имеет венгерское гражданство, "мобилизовали, несмотря на официальное освобождение от призыва", а другого молодого человека венгерского происхождения с проблемами психического здоровья также "похитили, и с тех пор он пропал".

"Поэтому сегодня мы вызвали в Министерство иностранных дел посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наш протест против продолжающихся насильственных призывов и открытой охоты на людей на улицах", - заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Сьиярто добавил, что "эту войну нужно немедленно закончить".

МИД Украины во второй раз вызвал представителя Венгрии из-за "лживых тезисов" Сийярто о "Дружбе"

Топ комментарии
+18
Якщо в цих двох чоловіків було українське громадянство окрім угорського то в чому проблема для цього підйобика?Вони мають виконувати вимоги українського законодавства як громадяни нашої країни.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:35 Ответить
+15
Невже ТЦК вже у Угорщині?🤔🤦😂
показать весь комментарий
02.03.2026 16:33 Ответить
+13
Пороздавали угорські паспорти, а тепер плачуться, що їхніх громадян на війну загребли.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:39 Ответить
Та де той квітень вже, плять? Скільки можна?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:33 Ответить
А що буде у квітні?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:35 Ответить
Вибори, у багатьох стратегія " перемоги" це вибори в Угорщині, смерть *****, смерть Лукашенка, вибори в США і ТД. 😸
показать весь комментарий
02.03.2026 16:36 Ответить
Любите постійне лайно в бік України від сіярти з орбаном? Це така стратегія?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:48 Ответить
А ви думаєте що в Європі заміни не знайдеться? Так давайте чекати коли в усіх країнах пройдуть підходящі нам кандидати. А робота МЗС то таке дрібниці.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:52 Ответить
Хто знайдеться-той знайдеться. А поки що ці дві кремлядські шльондри задовбали.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:22 Ответить
Будуть вибирати нейобиків.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:46 Ответить
12 - den kosmonavtyky; 20 - narodyvsia furer ; 22 -Lenin
показать весь комментарий
02.03.2026 16:46 Ответить
Можна Сциярдо і Орбана заманити в Україну нібито оглянути нафтопровід ''вороги'', а ТЦК їх бусифікує і відправить на фронт в штурми. Хай там попробують докажуть що в них є бронь і вугорський пашпорт і воювати вони нехотять
показать весь комментарий
02.03.2026 16:58 Ответить
Невже ТЦК вже у Угорщині?🤔🤦😂
показать весь комментарий
02.03.2026 16:33 Ответить
ВИКЛИКАЙ КУЙЛА І СКАЖИ ЙОМУ,ЩОБ НЕГАЙНО ЗАКІНЧИВ ВІЙНУ ,ВИВІВШИ СВОЇХ ГОЛОВОРІЗІВ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.ВСЕРІЯТО ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
02.03.2026 16:35 Ответить
Якщо в цих двох чоловіків було українське громадянство окрім угорського то в чому проблема для цього підйобика?Вони мають виконувати вимоги українського законодавства як громадяни нашої країни.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:35 Ответить
Безглузда і безнадійна війна - яку розв"язала Україна? - чого ти не кажеш? - урод! - ******* по голові
показать весь комментарий
02.03.2026 16:37 Ответить
Бо воно мріє про поразку України і мріє відірвати від України шматок території.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:44 Ответить
Так ***** ж їм Закрпаття пообіцяв віддати
показать весь комментарий
02.03.2026 16:48 Ответить
Нести таку ахінєю і його ж вибрали люди і на перегонах він не ховав своє відношення до України
показать весь комментарий
02.03.2026 16:52 Ответить
А в угорській глибинці такі настрої популярні. Бачив у якомусь угорському селищі поставили анонімні комірки з фото політиків і організацій - то там вважають Європейських і українських політиків ворогами, а ***** ворогом не вважають.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:57 Ответить
А відказатись від допомоги ЄС віра не дозволяє - Орбан жде не діждеться 16 млд
показать весь комментарий
02.03.2026 17:04 Ответить
Що тільки не зробиш заради грошей ху...ла.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:38 Ответить
Пороздавали угорські паспорти, а тепер плачуться, що їхніх громадян на війну загребли.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:39 Ответить
Целых двух? Это вам не это.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:39 Ответить
Ну то якщо у Голобородька' є ізраїльський паспорт, то його не можна призивати у військо?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:51 Ответить
Ось вам і подвійне громадянство.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:56 Ответить
у відповідь викликати орбана в МЗС України вручити ноту протесту за втручання сіярто у внутрішні справи України.

ЗІ: хоч, якщо попростит Каю Калас - нехай вона викличе орбана в МЗС Євросоюзу з тією ж метою....
показать весь комментарий
02.03.2026 17:13 Ответить
Сійярто вже "втупу" "рамси сплутав": він, що, себе вважає членом уряду України?
показать весь комментарий
02.03.2026 17:20 Ответить
Гнида...На пару з *******.....
показать весь комментарий
02.03.2026 17:32 Ответить
 
 