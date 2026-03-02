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Новини Відносини України та Угорщини Антиукраїнські заяви в Угорщині
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МЗС Угорщини викликало посла України через мобілізацію угорців, - Сійярто

Сійярто викликав посла України через мобілізацію на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців.

Про це він повідомив у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

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Очільник МЗС Угорщини назвав війну в Україні "безнадійною і безглуздою".

"У цю абсолютно безнадійну і безглузду війну Брюссель вкладає незліченні кошти, і вони хочуть забрати ще більше грошей у європейців, щоб продовжувати цю безглузду і безнадійну війну, яка щодня приносить нові смерті, нові страждання і нові полювання на людей. В Україні на вулицях відбувається відкрите полювання на людей, щоб підтримати війну",- заявив Сійярто.

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 Сійярто стверджує про мобілізацію двох угорців 

За словами угорського міністра, на вулицях України нібито триває "відкрите полювання з метою підтримки війни".

Він стверджує, що одного чоловіка з Берегового, який також має угорське громадянство, "мобілізували, незважаючи на офіційне звільнення від призову", а іншого молодого чоловіка угорського походження з проблемами психічного здоров'я також "викрали, і відтоді він зник".

"Тому сьогодні ми викликали до Міністерства закордонних справ посла України в Будапешті, щоб висловити наш протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях",- заявив глава зовнішньополітичного відомства Угорщини.

Сійярто додав, що "цю війну потрібно негайно закінчити".

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Автор: 

Угорщина (3017) посол (1138) мобілізація (3438) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+33
Якщо в цих двох чоловіків було українське громадянство окрім угорського то в чому проблема для цього підйобика?Вони мають виконувати вимоги українського законодавства як громадяни нашої країни.
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02.03.2026 16:35 Відповісти
+25
Невже ТЦК вже у Угорщині?🤔🤦😂
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02.03.2026 16:33 Відповісти
+22
Пороздавали угорські паспорти, а тепер плачуться, що їхніх громадян на війну загребли.
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02.03.2026 16:39 Відповісти
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Та де той квітень вже, плять? Скільки можна?
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02.03.2026 16:33 Відповісти
А що буде у квітні?
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02.03.2026 16:35 Відповісти
Вибори, у багатьох стратегія " перемоги" це вибори в Угорщині, смерть *****, смерть Лукашенка, вибори в США і ТД. 😸
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02.03.2026 16:36 Відповісти
Любите постійне лайно в бік України від сіярти з орбаном? Це така стратегія?
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02.03.2026 16:48 Відповісти
А ви думаєте що в Європі заміни не знайдеться? Так давайте чекати коли в усіх країнах пройдуть підходящі нам кандидати. А робота МЗС то таке дрібниці.
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02.03.2026 16:52 Відповісти
Хто знайдеться-той знайдеться. А поки що ці дві кремлядські шльондри задовбали.
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02.03.2026 17:22 Відповісти
Будуть вибирати нейобиків.
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02.03.2026 16:46 Відповісти
12 - den kosmonavtyky; 20 - narodyvsia furer ; 22 -Lenin
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02.03.2026 16:46 Відповісти
Можна Сциярдо і Орбана заманити в Україну нібито оглянути нафтопровід ''вороги'', а ТЦК їх бусифікує і відправить на фронт в штурми. Хай там попробують докажуть що в них є бронь і вугорський пашпорт і воювати вони нехотять
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02.03.2026 16:58 Відповісти
Невже ТЦК вже у Угорщині?🤔🤦😂
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02.03.2026 16:33 Відповісти
ВИКЛИКАЙ КУЙЛА І СКАЖИ ЙОМУ,ЩОБ НЕГАЙНО ЗАКІНЧИВ ВІЙНУ ,ВИВІВШИ СВОЇХ ГОЛОВОРІЗІВ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.ВСЕРІЯТО ПТН-ПНХ
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02.03.2026 16:35 Відповісти
Якщо в цих двох чоловіків було українське громадянство окрім угорського то в чому проблема для цього підйобика?Вони мають виконувати вимоги українського законодавства як громадяни нашої країни.
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02.03.2026 16:35 Відповісти
Безглузда і безнадійна війна - яку розв"язала Україна? - чого ти не кажеш? - урод! - ******* по голові
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02.03.2026 16:37 Відповісти
Бо воно мріє про поразку України і мріє відірвати від України шматок території.
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02.03.2026 16:44 Відповісти
Так ***** ж їм Закрпаття пообіцяв віддати
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02.03.2026 16:48 Відповісти
Нести таку ахінєю і його ж вибрали люди і на перегонах він не ховав своє відношення до України
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02.03.2026 16:52 Відповісти
А в угорській глибинці такі настрої популярні. Бачив у якомусь угорському селищі поставили анонімні комірки з фото політиків і організацій - то там вважають Європейських і українських політиків ворогами, а ***** ворогом не вважають.
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02.03.2026 16:57 Відповісти
А відказатись від допомоги ЄС віра не дозволяє - Орбан жде не діждеться 16 млд
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02.03.2026 17:04 Відповісти
Не стоит обращать слишком много внимания на заказные высеры этого подбритого педика Сийярто...
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06.03.2026 11:27 Відповісти
Що тільки не зробиш заради грошей ху...ла.
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02.03.2026 16:38 Відповісти
Пороздавали угорські паспорти, а тепер плачуться, що їхніх громадян на війну загребли.
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02.03.2026 16:39 Відповісти
Целых двух? Это вам не это.
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02.03.2026 16:39 Відповісти
Ну то якщо у Голобородька' є ізраїльський паспорт, то його не можна призивати у військо?
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02.03.2026 16:51 Відповісти
Ось вам і подвійне громадянство.
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02.03.2026 16:56 Відповісти
у відповідь викликати орбана в МЗС України вручити ноту протесту за втручання сіярто у внутрішні справи України.

ЗІ: хоч, якщо попростит Каю Калас - нехай вона викличе орбана в МЗС Євросоюзу з тією ж метою....
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02.03.2026 17:13 Відповісти
Сійярто вже "втупу" "рамси сплутав": він, що, себе вважає членом уряду України?
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02.03.2026 17:20 Відповісти
Гнида...На пару з *******.....
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02.03.2026 17:32 Відповісти
не скули падла кремлевская а то и тебя мобилизируем
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02.03.2026 18:21 Відповісти
https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/uhortsi-neodnorazovo-vchinjali-vojenni-zlochini-ta-akti-henotsidu-ukrajinskoho-narodu-918399.html Першого-другого березня Україна відзначає річницю Корюковської трагедії.
Найбільший локалізований злочин угорських фашистів - знищення населеного пункту смт Корюківка разом з мешканцями 1 березня 1943р.; цими днями виповнюється 80 років трагедії.
**************
Угорське МЗС нашому послу співчуття хоч висловлять? За покаяння і не запитується....
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02.03.2026 19:37 Відповісти
Лайно па.хате .
У нас війна а не табор угрохасидів ! Якщо хтось не розуміє цього, то пояснять
І навіщо ви присилаєте своїх громадян у воюючу країну? 🤣🤣🤣🤣
Чи все ж вони не ваші?))
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02.03.2026 20:44 Відповісти
Нажаль, цей уйопок каже правду, частково. На мене дійсно полюють.
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03.03.2026 02:01 Відповісти
 
 