МЗС Угорщини викликало посла України через мобілізацію угорців, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців.

Про це він повідомив у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

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Очільник МЗС Угорщини назвав війну в Україні "безнадійною і безглуздою".

"У цю абсолютно безнадійну і безглузду війну Брюссель вкладає незліченні кошти, і вони хочуть забрати ще більше грошей у європейців, щоб продовжувати цю безглузду і безнадійну війну, яка щодня приносить нові смерті, нові страждання і нові полювання на людей. В Україні на вулицях відбувається відкрите полювання на людей, щоб підтримати війну",- заявив Сійярто.

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Сійярто стверджує про мобілізацію двох угорців

За словами угорського міністра, на вулицях України нібито триває "відкрите полювання з метою підтримки війни".

Він стверджує, що одного чоловіка з Берегового, який також має угорське громадянство, "мобілізували, незважаючи на офіційне звільнення від призову", а іншого молодого чоловіка угорського походження з проблемами психічного здоров'я також "викрали, і відтоді він зник".

"Тому сьогодні ми викликали до Міністерства закордонних справ посла України в Будапешті, щоб висловити наш протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях",- заявив глава зовнішньополітичного відомства Угорщини.

Сійярто додав, що "цю війну потрібно негайно закінчити".

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