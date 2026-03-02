МЗС Угорщини викликало посла України через мобілізацію угорців, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців.
Про це він повідомив у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Очільник МЗС Угорщини назвав війну в Україні "безнадійною і безглуздою".
"У цю абсолютно безнадійну і безглузду війну Брюссель вкладає незліченні кошти, і вони хочуть забрати ще більше грошей у європейців, щоб продовжувати цю безглузду і безнадійну війну, яка щодня приносить нові смерті, нові страждання і нові полювання на людей. В Україні на вулицях відбувається відкрите полювання на людей, щоб підтримати війну",- заявив Сійярто.
Сійярто стверджує про мобілізацію двох угорців
За словами угорського міністра, на вулицях України нібито триває "відкрите полювання з метою підтримки війни".
Він стверджує, що одного чоловіка з Берегового, який також має угорське громадянство, "мобілізували, незважаючи на офіційне звільнення від призову", а іншого молодого чоловіка угорського походження з проблемами психічного здоров'я також "викрали, і відтоді він зник".
"Тому сьогодні ми викликали до Міністерства закордонних справ посла України в Будапешті, щоб висловити наш протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях",- заявив глава зовнішньополітичного відомства Угорщини.
Сійярто додав, що "цю війну потрібно негайно закінчити".
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ЗІ: хоч, якщо попростит Каю Калас - нехай вона викличе орбана в МЗС Євросоюзу з тією ж метою....
Найбільший локалізований злочин угорських фашистів - знищення населеного пункту смт Корюківка разом з мешканцями 1 березня 1943р.; цими днями виповнюється 80 років трагедії.
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Угорське МЗС нашому послу співчуття хоч висловлять? За покаяння і не запитується....
У нас війна а не табор угрохасидів ! Якщо хтось не розуміє цього, то пояснять
І навіщо ви присилаєте своїх громадян у воюючу країну? 🤣🤣🤣🤣
Чи все ж вони не ваші?))