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Новини Відносини України та Угорщини
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Росія передасть Сійярто двох полонених громадян Угорщини, які воювали на боці ЗСУ

путін

Диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.

Про це заявив Путін, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час зустрічі зі Сійярто Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Віктор Орбан під час телефонної розмови. 

"Це громадяни, які мають подвійне громадянство, і українське, і угорське, вони були примусово мобілізовані. Я ухвалив рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх із собою –– прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли й на якому ви повернетеся до Будапешта", - сказав глава Кремля. 

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Що передувало?

  • Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
  • Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.

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Автор: 

Угорщина (3019) військовополонені (1148) путін володимир (25474) Сійярто Петер (506) ЗСУ (8799)
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Топ коментарі
+17
Дешевий балаган.
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04.03.2026 19:07 Відповісти
+17
Треба вказати що це в сершу чергу громадяни України, жителі Закарпаття, які за різні ніштяки від Орбана і полегшення і спрощення перетину кордону для заробітків у ЄС взяли громадянство Угорщини. Тепер будуть використані у передвиборчих шоу для підтримки Орбана.
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04.03.2026 19:33 Відповісти
+16
Торгують полоненими - хіба це не те що роблять терористи?
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04.03.2026 19:07 Відповісти
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Торгують полоненими - хіба це не те що роблять терористи?
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04.03.2026 19:07 Відповісти
Дешевий балаган.
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04.03.2026 19:07 Відповісти
Це замість нафти ?
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04.03.2026 19:08 Відповісти
Дьере іде кутьо фос
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04.03.2026 19:11 Відповісти
тобі це буде не важко, підарасом ти вже став ))
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04.03.2026 19:20 Відповісти
Для тебе всы, кому ти заздриш - "підараси"? Це абсолютно хибний підхід.
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04.03.2026 20:25 Відповісти
Там явно щось особисте. Якісь айтішники його образили по життю.
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05.03.2026 01:01 Відповісти
Докажи що ти угорець- Сядь на пляшку
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04.03.2026 19:31 Відповісти
Мобілізація завжди примусова. Це тільки в касапів вона добровольно-прінудітєльна.
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04.03.2026 19:26 Відповісти
Шо будуть їх возити по передвиборчими мітінгам.
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04.03.2026 19:29 Відповісти
Тепер за законом їж мають посадити за найманство.
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04.03.2026 19:33 Відповісти
Треба вказати що це в сершу чергу громадяни України, жителі Закарпаття, які за різні ніштяки від Орбана і полегшення і спрощення перетину кордону для заробітків у ЄС взяли громадянство Угорщини. Тепер будуть використані у передвиборчих шоу для підтримки Орбана.
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04.03.2026 19:33 Відповісти
А Х'уйло розказав навіщо він на території України взяв в полон двох вугорців і катував їх? Варіанти відповіді:
1. Це було зроблено заради міру.
2. Він хотів їх врятувати від українців які їх насстільки притісняли що вони геть не гаварілі па рузькі
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04.03.2026 19:58 Відповісти
врятувати від українців які їх насстільки притісняли що вони геть не гаварілі па рузькі

Украина притесняла венгров за то что они не гаварілі по русски?
Я правильно понял ваш украинский олбанский?
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05.03.2026 05:12 Відповісти
"с паршивой авци хоть шерсті клок" (С)
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04.03.2026 20:07 Відповісти
А потім вони з мадярщини будуть розповідати всю брехню, що Орбан з Пуйлом їм накажуть. Про "нацизм", про "прітеснєнія узкоязичних".. та що завгодно!
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04.03.2026 20:41 Відповісти
Коли Україна подасть на репарації мадярам за 2 світову? Вони були окупантами.
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04.03.2026 21:22 Відповісти
Частина спільного плану по позбавлення України суб'єкності.
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04.03.2026 21:59 Відповісти
 
 