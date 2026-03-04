Росія передасть Сійярто двох полонених громадян Угорщини, які воювали на боці ЗСУ

Диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.

Про це заявив Путін, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час зустрічі зі Сійярто Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Віктор Орбан під час телефонної розмови.

"Це громадяни, які мають подвійне громадянство, і українське, і угорське, вони були примусово мобілізовані. Я ухвалив рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх із собою –– прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли й на якому ви повернетеся до Будапешта", - сказав глава Кремля.

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Що передувало?

Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".

Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.

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