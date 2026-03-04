Росія передасть Сійярто двох полонених громадян Угорщини, які воювали на боці ЗСУ
Диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.
Про це заявив Путін, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Під час зустрічі зі Сійярто Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем’єр Віктор Орбан під час телефонної розмови.
"Це громадяни, які мають подвійне громадянство, і українське, і угорське, вони були примусово мобілізовані. Я ухвалив рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх із собою –– прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли й на якому ви повернетеся до Будапешта", - сказав глава Кремля.
Що передувало?
- Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
- Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
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1. Це було зроблено заради міру.
2. Він хотів їх врятувати від українців які їх насстільки притісняли що вони геть не гаварілі па рузькі
Украина притесняла венгров за то что они не гаварілі по русски?
Я правильно понял ваш украинский олбанский?