РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
438 4

Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб

Координационный штаб осуждает передачу пленных Украины Венгрии

Координационный штаб по вопросам пленных осуждает передачу двух украинцев Венгрии как российскую провокацию, нарушающую Женевские конвенции и международное гуманитарное право.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Коордштаба в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", - отмечается в сообщении.

Также в Коордштабе добавили, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.  

"Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.

В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников", - подчеркнули в Коордштабе.

В 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине уже удалось вернуть из российского плена 6422 человека, из них 409 – гражданские, - Лубинец

Что предшествовало?

Диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их заберет с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом в Москве.

Министерство иностранных дел Украины пригласит временного поверенного в делах Венгрии для получения достоверных данных о якобы передаче Россией венгерской стороне двух пленных военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством.

В МИД отметили, что украинской стороне не предоставляли информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.

  • Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал об "открытой охоте на людей".
  • Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.

Автор: 

Венгрия (807) военнопленные (535) ВСУ (3761)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про що я вччора. І писав. 😊 Ніякі це не угорці, а жителі жителі українського Закарпаття з угорськими паспортами, отриманими на заробітках в Угорщині, або розданими емісарамми Орбана у самому Закарпатті. Це все - подвійне громадянство, яке вилазить боком.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:22 Ответить
Тобі вилазить боком? Може менше жерти треба?
показать весь комментарий
05.03.2026 09:24 Ответить
Чергова многоходовочка від пуйла? На кацапії маразм крєпчаєт...
показать весь комментарий
05.03.2026 09:23 Ответить
Так би й написали прямо, що не передавайте полонених угорцям, нехай краще далі в полоні мучаться. Головне щоб в Угорщину не потрапили.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:25 Ответить
 
 