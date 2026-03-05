Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб

Координационный штаб по вопросам пленных осуждает передачу двух украинцев Венгрии как российскую провокацию, нарушающую Женевские конвенции и международное гуманитарное право.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Коордштаба в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", - отмечается в сообщении.

Также в Коордштабе добавили, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

"Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.

В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников", - подчеркнули в Коордштабе.

В 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине уже удалось вернуть из российского плена 6422 человека, из них 409 – гражданские, - Лубинец

Что предшествовало?

Диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их заберет с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом в Москве.

Министерство иностранных дел Украины пригласит временного поверенного в делах Венгрии для получения достоверных данных о якобы передаче Россией венгерской стороне двух пленных военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством.

В МИД отметили, что украинской стороне не предоставляли информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.