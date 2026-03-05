Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб
Координационный штаб по вопросам пленных осуждает передачу двух украинцев Венгрии как российскую провокацию, нарушающую Женевские конвенции и международное гуманитарное право.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Коордштаба в Telegram.
"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", - отмечается в сообщении.
Также в Коордштабе добавили, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.
"Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.
В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников", - подчеркнули в Коордштабе.
В 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.
Что предшествовало?
Диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством, которые попали в плен к армии РФ. Их заберет с собой глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом в Москве.
Министерство иностранных дел Украины пригласит временного поверенного в делах Венгрии для получения достоверных данных о якобы передаче Россией венгерской стороне двух пленных военнослужащих ВСУ с венгерским гражданством.
В МИД отметили, что украинской стороне не предоставляли информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.
- Ранее Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за якобы мобилизации двух венгров. Он рассказывал об "открытой охоте на людей".
- Одного из них якобы забрали в городе Берегово "жестокие охотники за людьми, присланные из Одессы", несмотря на то, что мужчина якобы имел освобождение от призыва. Другого молодого человека венгерской национальности, который имел проблемы с психическим здоровьем, тоже мобилизовали, и с тех пор он пропал без вести, утверждал венгерский министр.
