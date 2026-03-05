Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб
Координаційний штаб з питань полонених засуджує передачу двох українців Угорщині як російську провокацію, що порушує Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Коордштабу у телеграм.
"Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії Росії проти Європи", - зазначили у повідомлення.
Також у Коордштабі додали, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.
"Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою.
Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників", - наголосили у Коордштабі.
У 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.
Що передувало?
Диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.
Міністерство закордонних справ України запросить тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних про нібито передачу Росією угорській стороні двох полонених військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством.
У МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.
- Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
- Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
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По-перше, подвійне громадянство в Україні то є злочин згідно Коституції.
По-друге, то саме подвійне, чи "мульти" - спосіб втекти від відповідальності (міндіч) або засіб для провокацій, як тут орбан з ****** замутили.
Придурку, мова не про "закони" від ЗЕсрані, а про Конституцію. Ти чув таке, як Конституція держави? Знаєш, що то таке? Чи до тями не приходиш? На зовнішні чинники не реагуєш?
А то є Основний закон. ігнорування її статей і положень то є Злочин.
То тобі і твоїй ЗЕсрані, щоб мали на увазі.
До речі, дебіле:
Конституція України - Розділ I
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Текст розумієш, якщо лікарі тебе до тями привели? ЄДИНЕ, Все решта - порушення Конституції, а отже ЗЛОЧИН, придурку.
Але нічого, як впіймають тебе, як укольчик всадять, знову на кілька днів заспокоїшся, дебіле.
"Путін обіцяв Сіярто відпустити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають громадянство Угорщини." (DW)
Але ж Угорщині вибори, а на Закарпатті купа "громадян", а їх треба залучити до "правильного" голосування. Тобто, мова не про акт милосердя до людей, а про брудні політичні інтриги інструментом яких є люди.
Фу, яка ж то гидота....