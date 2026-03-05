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Новини Відносини України та Угорщини
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Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб

Координаційний штаб засуджує передачу полонених України Угорщині

Координаційний штаб з питань полонених засуджує передачу двох українців Угорщині як російську провокацію, що порушує Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Коордштабу у телеграм.

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"Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії Росії проти Європи", - зазначили у повідомлення.

Також у Коордштабі додали, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.  

"Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою.

Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників", - наголосили у Коордштабі.

У 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні вже вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них 409 – цивільні, - Лубінець

Що передувало?

Диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.

Міністерство закордонних справ України запросить тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних про нібито передачу Росією угорській стороні двох полонених військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством.

У МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.

  • Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
  • Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.

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Угорщина (3019) військовополонені (1148) ЗСУ (8809)
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Топ коментарі
+13
Про що я вччора. І писав. 😊 Ніякі це не угорці, а жителі жителі українського Закарпаття з угорськими паспортами, отриманими на заробітках в Угорщині, або розданими емісарамми Орбана у самому Закарпатті. Це все - подвійне громадянство, яке вилазить боком.
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05.03.2026 09:22 Відповісти
+11
Ніхо не говорить про "не передавайте". Мова про те, що мадяри тих полонених транзитом мають повернути Україні, бо ж то громадяни і жителі України.
Але ж Угорщині вибори, а на Закарпатті купа "громадян", а їх треба залучити до "правильного" голосування. Тобто, мова не про акт милосердя до людей, а про брудні політичні інтриги інструментом яких є люди.
Фу, яка ж то гидота....
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05.03.2026 09:34 Відповісти
+7
Тобі, очевидно, вилазить не боком, а через мозок. Он як він постраждав.
По-перше, подвійне громадянство в Україні то є злочин згідно Коституції.
По-друге, то саме подвійне, чи "мульти" - спосіб втекти від відповідальності (міндіч) або засіб для провокацій, як тут орбан з ****** замутили.
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05.03.2026 09:31 Відповісти
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Про що я вччора. І писав. 😊 Ніякі це не угорці, а жителі жителі українського Закарпаття з угорськими паспортами, отриманими на заробітках в Угорщині, або розданими емісарамми Орбана у самому Закарпатті. Це все - подвійне громадянство, яке вилазить боком.
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05.03.2026 09:22 Відповісти
Тобі вилазить боком? Може менше жерти треба?
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05.03.2026 09:24 Відповісти
Тобі, очевидно, вилазить не боком, а через мозок. Он як він постраждав.
По-перше, подвійне громадянство в Україні то є злочин згідно Коституції.
По-друге, то саме подвійне, чи "мульти" - спосіб втекти від відповідальності (міндіч) або засіб для провокацій, як тут орбан з ****** замутили.
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05.03.2026 09:31 Відповісти
ди@іл......З 16 січня 2026 року в Україні офіційно набув чинності закон (№ 4502-ІХ), який впроваджує інститут множинного громадянства.....ти в свому бредовому світі живеш з мозгами відсохшими....доречі цей закон вже підписав твій повелитель який тобі забив пустоту в твоїй пустій черепній коробці сміттям
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05.03.2026 09:52 Відповісти
Дебіле, а Конституція у нас на паузі? Чи вона в нас вже взагалі зеленим лайном похерена?
Придурку, мова не про "закони" від ЗЕсрані, а про Конституцію. Ти чув таке, як Конституція держави? Знаєш, що то таке? Чи до тями не приходиш? На зовнішні чинники не реагуєш?
А то є Основний закон. ігнорування її статей і положень то є Злочин.
То тобі і твоїй ЗЕсрані, щоб мали на увазі.
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05.03.2026 10:11 Відповісти
Тут все просто. Цей закон нікчемний, так, як прийняти всупереч вимогам Конституції України.
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05.03.2026 13:48 Відповісти
Судячи з твоїх коментарів, мізки страждали колись у тебе, поки зовсім не відсохли. Повернули з полону не міндічів, а українських полонених. Окрім того, ти намагаєшся їх зараз знецінити, приплівши сюди міндіча і втечу, який взагалі тут жодним боком. Поки ти живеш своє найкраще життя, боячись в коментах провокацій, військовополонених продовжують катувати. І те, що для двох з них ці тортури завершились - це величезна радість для рідних та близьких.
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05.03.2026 10:03 Відповісти
Курва, ну де ж вас, дебілів таких, вирощують? Тупе, дурне...
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05.03.2026 10:13 Відповісти
ти в зеркало подивись ....і побачиш там тупого дибіла
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13.03.2026 09:41 Відповісти
Нарешті до тями прийшло? А ти що, в комі було чи приступ який. В тебе що там, шизофренія чи яка болячка, придурку.
До речі, дебіле:

Конституція України - Розділ I
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Текст розумієш, якщо лікарі тебе до тями привели? ЄДИНЕ, Все решта - порушення Конституції, а отже ЗЛОЧИН, придурку.
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13.03.2026 10:24 Відповісти
Придурок знову з палати втік? санітари знову не додивились?
Але нічого, як впіймають тебе, як укольчик всадять, знову на кілька днів заспокоїшся, дебіле.
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18.03.2026 09:17 Відповісти
Хто про що, а пажерний - про їжу. 😊 У тебе є поняття "державний інтерес"?
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05.03.2026 09:31 Відповісти
Воно не про їжу, воно про гімно... В нього то замість мозку.
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05.03.2026 09:36 Відповісти
Ти гандон....
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05.03.2026 11:42 Відповісти
Спеціаліст? По презервативах, чи по членах? Визначаєте на око, дотик, чи на смак? 😊
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05.03.2026 12:03 Відповісти
Нууу, на відміну від тебе я по під@р@м не спеціаліст. Тому звиняйте, пане спеціаліст. 😊
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05.03.2026 13:35 Відповісти
Чергова многоходовочка від пуйла? На кацапії маразм крєпчаєт...
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05.03.2026 09:23 Відповісти
Так би й написали прямо, що не передавайте полонених угорцям, нехай краще далі в полоні мучаться. Головне щоб в Угорщину не потрапили.
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05.03.2026 09:25 Відповісти
Передавати Цгорщині аж двох!!!!, особливих!?? щоб що????
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05.03.2026 09:33 Відповісти
Максимально тупе питання у тебе. Щоб люди не мучилися в полоні. Навіть якщо це одна людина.
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05.03.2026 09:54 Відповісти
Спрпвді? Мучилися лише два з напівлегальними вгорськими паспортами?
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05.03.2026 09:57 Відповісти
Хто тобі сказав, що лише два? Тобі що важливе - те, що людина з полону повернулась живою чи те, що в неї є паспорт іншої країни, напівлегальність якого є твоєю вигадкою? Друже, та ти просто намагаєшся знецінити людину через паспорт Угорщину і з твого боку це просто діряве днище.
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05.03.2026 10:06 Відповісти
У тебе справді мозок здатний думати лише про їжу? Ту мова не про милосердя, не про людянічть і тим паче - не про благородство. Мадяр міг забрати хворих, чи важкопоранених, яким потрібне термінове лікування, але забрав таких, яких можна буде возити по передвиборчих мітингах на підтримку Орбана по угорських містах. Ну і заодно це поділ подонених українців на сорти - маєш угорський паспорт - вищий сорт. Тому це ще й про підлість.
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05.03.2026 10:18 Відповісти
В людожерській країні-людожерське відношення до людей!
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05.03.2026 10:19 Відповісти
Вони й справді не є "напівлегальними". Вони просто нелегальні.
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05.03.2026 10:22 Відповісти
Тепер про кількість. Німецькій DW довіряєш?
"Путін обіцяв Сіярто відпустити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають громадянство Угорщини." (DW)
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05.03.2026 10:58 Відповісти
Ніхо не говорить про "не передавайте". Мова про те, що мадяри тих полонених транзитом мають повернути Україні, бо ж то громадяни і жителі України.
Але ж Угорщині вибори, а на Закарпатті купа "громадян", а їх треба залучити до "правильного" голосування. Тобто, мова не про акт милосердя до людей, а про брудні політичні інтриги інструментом яких є люди.
Фу, яка ж то гидота....
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05.03.2026 09:34 Відповісти
Тобто звільнити наших хлопців це погано....хай далі гниють в полоні...ці зевиродки зовсім чуття страху втратили...
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05.03.2026 11:40 Відповісти
А ваші хлопці - це ті, що з угорськими паспортами? А як же інші? Хвлрі, наприклад, чи важко плранені? Ааа, їх невдобно по партіцних передвиборчих мітингах тягати! Навіть якби й паспорт угорський мали! З вами малоросами все зрозуміло.
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05.03.2026 12:09 Відповісти
Іди нах дебіл
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05.03.2026 13:20 Відповісти
 
 