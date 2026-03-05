Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб

Координаційний штаб з питань полонених засуджує передачу двох українців Угорщині як російську провокацію, що порушує Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Коордштабу у телеграм.

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"Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії Росії проти Європи", - зазначили у повідомлення.

Також у Коордштабі додали, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.

"Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою.

Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників", - наголосили у Коордштабі.

У 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

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Що передувало?

Диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.

Міністерство закордонних справ України запросить тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних про нібито передачу Росією угорській стороні двох полонених військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством.

У МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.