МЗС України запросить угорського дипломата для перевірки даних про передачу Росією двох військовополонених
Міністерство закордонних справ України запросить тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних про нібито передачу Росією угорській стороні двох полонених військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
МЗС викличе повіреного
У МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.
"Тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули", - заявили у відомстві.
У міністерстві наголосили, що для України питання повернення людей з полону є пріоритетним, особливо з огляду на те, що 95% українських військовополонених зазнають у полоні тортур.
"Українська сторона працює над ним постійно, на всіх майданчиках та з усіма сторонами, які можуть сприяти визволенню наших людей з неволі. Водночас змушені констатувати, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених", - заявили у МЗС.
Будапешт влаштовує політичний піар
У МЗС також назвали цинізмом, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем.
"Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією. Важливо, щоб життя мало найвищу цінність",- наголосили у відомстві.
Крім того, МЗС України засудило "маніпуляції етнічною картою, які лунають з угорського боку", додавши, що і заявили, що Україна завжди ставить на перше місце інтереси захисту своїх громадян, незалежно від їх етнічного походження.
Що передувало?
- Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
- Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
- 4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.
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