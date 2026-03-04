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Новини Відносини України та Угорщини
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МЗС України запросить угорського дипломата для перевірки даних про передачу Росією двох військовополонених

МЗС викликає угорського дипломата через справу про полонених

Міністерство закордонних справ України запросить тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних про нібито передачу Росією угорській стороні двох полонених військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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МЗС викличе повіреного

У МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.

"Тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули", - заявили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що для України питання повернення людей з полону є пріоритетним, особливо з огляду на те, що 95% українських військовополонених зазнають у полоні тортур.

"Українська сторона працює над ним постійно, на всіх майданчиках та з усіма сторонами, які можуть сприяти визволенню наших людей з неволі. Водночас змушені констатувати, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених", - заявили у МЗС.

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Будапешт влаштовує політичний піар

У МЗС також назвали цинізмом, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем.

"Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією. Важливо, щоб життя мало найвищу цінність",- наголосили у відомстві.

Крім того, МЗС України засудило "маніпуляції етнічною картою, які лунають з угорського боку", додавши, що і заявили, що Україна завжди ставить на перше місце інтереси захисту своїх громадян, незалежно від їх етнічного походження.

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Що передувало?

  • Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
  • Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
  • 4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забере з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Москві.

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Неадекватна позиція МЗС...
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04.03.2026 21:35 Відповісти
А що адекватного в те що РФ передає військовополонених ЗСУ третій стороні без узгодження з самою Україною?

Це якась работоргівля
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04.03.2026 21:45 Відповісти
Чи може Угорщина бути офіційно притягнутою за викрадення наших людей ?
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04.03.2026 21:55 Відповісти
Так вони самі з радістю хочуть в угорщину
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04.03.2026 22:16 Відповісти
якщо громадяни України, угорського походження, вважаються угорцями, то громадян України російського походженя, слід вважати росіянами. чи не так?
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04.03.2026 22:45 Відповісти
ні, бо якщо він росіянин, що він робить в Україні ?
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05.03.2026 07:22 Відповісти
теж саме що і угорець
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05.03.2026 11:08 Відповісти
 
 