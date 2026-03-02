Україні вже вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них 409 – цивільні, - Лубінець

Україні вдалося повернути з російського полону 6422 українців, із них 409 - це цивільні особи.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Засідання Робочої групи з питань людського виміру

Лубінець розповів, що в Офісі омбудсмана відбулося 12-те засідання Робочої групи з питань людського виміру, зокрема до обговорення долучилися 45 представників держав, дев’ять міжнародних організацій та два українські державні органи.

"Особлива подяка Послам Канади та Норвегії в Україні — пані Наталці Цмоць та пану Ларсу Рагнару Хансену — за співголовування. Також хочу відзначити Максима Доценка, генерального директора Товариства Червоного Хреста України, який уперше долучився до нашої роботи", - заявив омбудсмен.

За словами уповноваженого, на засіданні підбили підсумки минулого року та обговорили механізми повернення депортованих і примусово переміщених дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених.

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6 422 вже вдалося повернути

"Станом на сьогодні вже вдалося повернути 6 422 наших громадян, серед них — 409 цивільних. Окремо вдалося повернути 2 016 дітей, з яких 419 — за сприяння Офісу Омбудсмана. Дякуємо за сприяння у поверненні українських дітей — Державі Катар та Першій леді США Меланії Трамп", - сказав Лубінець.

Результати засідання

Серед важливих результатів, як розповів омбудсмен, - посилення діалогу з родинами українських полонених.

"Ми організували для них онлайн-зустріч із Омбудсманом Туреччини Мехметом Акарджою, а також офлайн зустріч із Президентом Національної координації омбудсманів Італії, Омбудсманом регіону Лаціо Маріно Фарделлі", - розповів посадовець.

Крім того, особливу увагу приділили свідченням українських військових, які повернулися з полону. Зокрема, нещодавно Наталка Цмоць разом із Лубінцем зустрілася із захисниками, щоб міжнародні партнери могли особисто почути їхні історії та краще усвідомити масштаби трагедії.

"Міжнародна підтримка є вирішальною. Разом ми вже досягли значних результатів, однак попереду ще багато роботи. Лише об’єднавши зусилля, дипломатію та людяність, ми зможемо повернути додому кожного українця і кожну українку", - наголосив Лубінець.

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