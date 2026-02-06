Лубінець зустрівся із Москальковою: обговорили питання повернення цивільних

Омбудсман Дмитро Лубінець в день обміну полоненими провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що обговорювали?

За словами Лубінця, сторони:

обговорили питання повернення цивільних осіб;

обмінялися листами від військовополонених для їхніх родичів;

домовилися продовжувати доставку посилок, щоб змогли отримати абсолютно всі військовополонені як на території України, так і в РФ;

домовилися продовжувати роботу щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

"Також обговорили багато інших технічних питань, у тому числі, повʼязаних із обмінними процесами", - додав він.

Обмін полоненими 5 лютого

Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

