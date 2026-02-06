Лубинец встретился с Москальковой: обсудили вопрос возвращения гражданских
Омбудсмен Дмитрий Лубинец в день обмена пленными провел встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
По словам Лубинца, стороны:
- обсудили вопрос возвращения гражданских лиц;
- обменялись письмами от военнопленных для их родственников;
- договорились продолжать доставку посылок, чтобы их смогли получить абсолютно все военнопленные как на территории Украины, так и в РФ;
- договорились продолжать работу по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
"Также обсудили много других технических вопросов, в том числе, связанных с обменными процессами", - добавил он.
Обмен пленными 5 февраля
- Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
- Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.
