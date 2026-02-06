Лубинец встретился с Москальковой: обсудили вопрос возвращения гражданских

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в день обмена пленными провел встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что обсуждали?

По словам Лубинца, стороны:

обсудили вопрос возвращения гражданских лиц;

обменялись письмами от военнопленных для их родственников;

договорились продолжать доставку посылок, чтобы их смогли получить абсолютно все военнопленные как на территории Украины, так и в РФ;

договорились продолжать работу по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

"Также обсудили много других технических вопросов, в том числе, связанных с обменными процессами", - добавил он.

Читайте: 15 освобожденных из плена защитников были приговорены в РФ к пожизненному заключению, - Координационный штаб

Обмен пленными 5 февраля

Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Читайте также: Из плена РФ вернули четырех бойцов "Азова", которые почти 4 года находились в неволе