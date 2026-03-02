Украине уже удалось вернуть из российского плена 6422 человека, из них 409 - гражданские, - Лубинец
Украине удалось вернуть из российского плена 6422 украинца, из них 409 - это гражданские лица.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Заседание Рабочей группы по вопросам человеческого измерения
Лубинец рассказал, что в Офисе омбудсмена состоялось 12-е заседание Рабочей группы по вопросам человеческого измерения, в частности к обсуждению присоединились 45 представителей государств, девять международных организаций и два украинских государственных органа.
"Особая благодарность послам Канады и Норвегии в Украине - госпоже Наталье Цмоць и господину Ларсу Рагнару Хансену - за сопредседательство. Также хочу отметить Максима Доценко, генерального директора Общества Красного Креста Украины, который впервые присоединился к нашей работе", - заявил омбудсмен.
По словам уполномоченного, на заседании подвели итоги прошлого года и обсудили механизмы возвращения депортированных и принудительно перемещенных детей, незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных.
6422 уже удалось вернуть
"На сегодняшний день уже удалось вернуть 6422 наших граждан, среди них - 409 гражданских. Отдельно удалось вернуть 2016 детей, из которых 419 - при содействии Офиса Омбудсмана. Благодарим за содействие в возвращении украинских детей - Государство Катар и Первую леди США Меланию Трамп", - сказал Лубинец.
Результаты заседания
Среди важных результатов, как рассказал омбудсмен, - усиление диалога с семьями украинских пленных.
"Мы организовали для них онлайн-встречу с омбудсменом Турции Мехметом Акарджой, а также офлайн-встречу с президентом Национальной координации омбудсменов Италии, омбудсменом региона Лацио Марино Фарделли", - рассказал чиновник.
Кроме того, особое внимание уделили показаниям украинских военных, вернувшихся из плена. В частности, недавно Наталья Цмоць вместе с Лубинцем встретилась с защитниками, чтобы международные партнеры могли лично услышать их истории и лучше осознать масштабы трагедии.
"Международная поддержка имеет решающее значение. Вместе мы уже достигли значительных результатов, однако впереди еще много работы. Только объединив усилия, дипломатию и человечность, мы сможем вернуть домой каждого украинца и каждую украинку", - подчеркнул Лубинец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль