Украине уже удалось вернуть из российского плена 6422 человека, из них 409 - гражданские, - Лубинец

Лубинец: Украине удалось вернуть из российского плена 6422 человека

Украине удалось вернуть из российского плена 6422 украинца, из них 409 - это гражданские лица.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание Рабочей группы по вопросам человеческого измерения

Лубинец рассказал, что в Офисе омбудсмена состоялось 12-е заседание Рабочей группы по вопросам человеческого измерения, в частности к обсуждению присоединились 45 представителей государств, девять международных организаций и два украинских государственных органа.

"Особая благодарность послам Канады и Норвегии в Украине - госпоже Наталье Цмоць и господину Ларсу Рагнару Хансену - за сопредседательство. Также хочу отметить Максима Доценко, генерального директора Общества Красного Креста Украины, который впервые присоединился к нашей работе", - заявил омбудсмен.

По словам уполномоченного, на заседании подвели итоги прошлого года и обсудили механизмы возвращения депортированных и принудительно перемещенных детей, незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных.

Читайте также: Зеленский: В российском плену находятся 7 тысяч украинцев, у нас - 4 тысячи оккупантов

6422 уже удалось вернуть 

"На сегодняшний день уже удалось вернуть 6422 наших граждан, среди них - 409 гражданских. Отдельно удалось вернуть 2016 детей, из которых 419 - при содействии Офиса Омбудсмана. Благодарим за содействие в возвращении украинских детей - Государство Катар и Первую леди США Меланию Трамп", - сказал Лубинец.

Результаты заседания

Среди важных результатов, как рассказал омбудсмен, - усиление диалога с семьями украинских пленных.

"Мы организовали для них онлайн-встречу с омбудсменом Турции Мехметом Акарджой, а также офлайн-встречу с президентом Национальной координации омбудсменов Италии, омбудсменом региона Лацио Марино Фарделли", - рассказал чиновник.

Кроме того, особое внимание уделили показаниям украинских военных, вернувшихся из плена. В частности, недавно Наталья Цмоць вместе с Лубинцем встретилась с защитниками, чтобы международные партнеры могли лично услышать их истории и лучше осознать масштабы трагедии.

"Международная поддержка имеет решающее значение. Вместе мы уже достигли значительных результатов, однако впереди еще много работы. Только объединив усилия, дипломатию и человечность, мы сможем вернуть домой каждого украинца и каждую украинку", - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Лубинец встретился с Москальковой: обсудили вопрос возвращения гражданских

А от мені цікаво! А як полонені (в тому числі і дітки) там опинилися?
02.03.2026 21:26 Ответить
Всі збиралися на шашлики.
02.03.2026 21:30 Ответить
Тільки от яка проблема: повернутих з полону військових ЗСУ - це лише маленька частка з числа тих, які в полоні. Десь "на око" від 10 до 20 відсотків.... А цивільних - і того менше....
02.03.2026 21:51 Ответить
 
 