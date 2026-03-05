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Новини Відносини України та Угорщини
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Україна вимагає в Угорщини свободу вибору "без примусу чи тиску" для двох полонених, яких віддала РФ

полонені,угорщина
Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством в Угорщині після полону РФ

5 березня Україна викликала в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні  через передачу Росією двох українських полонених з угорським громадянством до Будапешту без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Києвом.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

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Вимога України

Українська сторона наголосила на "неприпустимості піару та політизації" чутливих питань у зв’язку з передачею українських військовополонених з російського полону до Угорщини.

"Повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, про що свідчить повернення сьогодні 200 військовослужбовців у рамках обмінів. Робота над цим ведеться постійно на всіх можливих майданчиках та з усіма партнерами, здатними сприяти звільненню українських військовослужбовців і цивільних заручників незалежно від їх етнічного походження", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України запросить угорського дипломата для перевірки даних про передачу Росією двох військовополонених

Київ вимагає, щоб повернутим військовим надали змогу сконтактувати з працівниками українського консульства для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та "гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу".

"Очікуємо від угорської сторони оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що зазначеним особам буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів",  - додали в МЗС.

Що передувало?

  • Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".
  • Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.
  • 4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забрав з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебував з візитом у Москві.

Читайте також: Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб

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Угорщина (3019) військовополонені (1148) МЗС (4342)
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Топ коментарі
+19
Я думаю, що віддали їм оброблених спецслужбами, щоб орбан міг використати їх у своїй виборчій кампанії!
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05.03.2026 23:02 Відповісти
+16
На місці МЗС я б подякував Угорщині за порятунок двох воїнів ЗСУ. Це єдиний правильний хід.
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05.03.2026 23:08 Відповісти
+15
У світі більше нема пристойності чи правил. Людей ДАРУЮТЬ тим хто подобається - Орбан служить Пуйлу і той йому подарував людей.

ЩО ЦЕ БЛ??? А потім Европа дивується що "шось не так" - так ви самі це зробили. Коли Пуйло убив 300 000 чеченців ви купували в нього газ
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05.03.2026 23:00 Відповісти
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У світі більше нема пристойності чи правил. Людей ДАРУЮТЬ тим хто подобається - Орбан служить Пуйлу і той йому подарував людей.

ЩО ЦЕ БЛ??? А потім Европа дивується що "шось не так" - так ви самі це зробили. Коли Пуйло убив 300 000 чеченців ви купували в нього газ
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05.03.2026 23:00 Відповісти
У світі більше нема пристойності чи правил. Людей ВИКРАДАЮТЬ З ВУЛИЦЬ! Ну хто б мовчав суки лицемірні!
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05.03.2026 23:48 Відповісти
У світі більше нема пристойності чи правил. Ухилянтська наволоч, лицемірна **** сидить в тилу, скулить в інтернеті про тцк і дивиться як інший громадянин 4 роки тримає фронт проти окупанта.
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06.03.2026 09:45 Відповісти
Рабство це свобода 1984!
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06.03.2026 11:42 Відповісти
Ухилянтська агітка думає, що вона одна прочитала 1984)) В тему щось буде, болотний?
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06.03.2026 12:57 Відповісти
Я думаю, що віддали їм оброблених спецслужбами, щоб орбан міг використати їх у своїй виборчій кампанії!
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05.03.2026 23:02 Відповісти
У когось є підозри що ці два угорці хочуть повернутися в Україну?
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05.03.2026 23:06 Відповісти
На місці МЗС я б подякував Угорщині за порятунок двох воїнів ЗСУ. Це єдиний правильний хід.
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05.03.2026 23:08 Відповісти
А зеля хоче екстрадувати,щоб що...
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05.03.2026 23:23 Відповісти
врахуй ще одну обставину: ***** "подарував" Орбану тих, хто на йог думку (можливо, підписав "заявленіє о сотуднічістве", і підписав, схоже, кров'ю) що, як мінімум, не буде вимагати в Орбана повернути його на Батьківшину. Бо років зо два тому ***** "подарував" 11 етнічних мад'яр, половина з них підняла шум, щоб Орбан їх відпустив. Орбан, щоправда, ще довго тримав тих бідолаг в своєму полоні.... але не втримав.
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06.03.2026 00:12 Відповісти
В угорському полоні їм було гірше, ніж у кацапському?
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06.03.2026 00:26 Відповісти
звичайно, що в угорському краще; та й не в полоні, а фактично під домашнім арештом. Але, як не є - обмеженність в праві на пересування....
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06.03.2026 00:29 Відповісти
І тут,сьогодні, по телебаченню,на всю Європу і Україну,та думаю і Америку телеінтерв*ю цих полонених приблизно такого формату,що ми,насильно були взяті ТЦК і без всілякої підготовки,без зброї були відправленні на штурм!! У військах повний безлад,ніхто воювати за фашистський режим нехоче,масове дезертирство,всі вояки або п*яні,або наркомани,ми одні були при свідомості,увесь нарід і військові чекають визволення від цієї влади і возєднання з братерським народом!!!Але всьому цьому мішає Євросоюз,своїми поставками озброєння!! Ну і ще що хочеш,а завтра цим угорцям дадуть житло і довічну пенсію в Угорщині,ЩО ТОДІ?
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06.03.2026 09:23 Відповісти
Це реальне інтерв'ю чи ваше припущення?
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06.03.2026 09:45 Відповісти
це припущення з якою ціллю могли їх забрати,можливо помиляюсь
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06.03.2026 14:59 Відповісти
Тоді МЗС повинен буде це спростовувати. А поки тільки дякувати.
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06.03.2026 13:47 Відповісти
безумовно це українські воїни,
але мати два паспорти - не кожний киянін має шанс сіярту в сраку поцілувати...
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06.03.2026 10:00 Відповісти
шо вам зараз мішає? - дякуйте....
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06.03.2026 10:03 Відповісти
Чекаємо від "лідера" чергової потужної промови, про те що він відправить штурмові підрозділи ЗСУ, для звільнення з угорського полону "добровільно мобілізованих" громадян України...
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05.03.2026 23:16 Відповісти
Свободу вибору Ну хто б мовчав суки лицемірні!
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05.03.2026 23:46 Відповісти
А,😅 ти всратий бот, а я тут сперечаюсь з тобою. Ти настільки тупий, що тобі навіть ШІ не допомагає бути схожим на українця.
Цензор, просто банда тупих дегенератів, раз не бореться із засиллям ботів у себе. Цензор по рівню лапотних ботів вже на Фейсбук схожий.
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06.03.2026 09:53 Відповісти
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила» - це ключові гасла Партії з антиутопічного роману Джорджа Орвелла «1984». Вони символізують дводумство (здатність вірити в протилежні речі одночасно), за допомогою якого тоталітарна держава Океанія маніпулює свідомістю громадян
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06.03.2026 11:44 Відповісти
Хрена себе, про свободу выбора они вспомнили. Я бы в иностранных сми после этого заявления крутил ролики бусификации и свободного перемещения женщин по стране и за ее пределы, где они рассказывают как ездят отдыхать отвлечься от войны, а многие себе и мужиков уже нашли там. А потом бы тыкал лицом в свободу выбора при ограничении свободы перемещения, запретах на выезд, принудительной мобилизации и дискриминации по половому признаку. Хотя кому тыкать, те же тоже лицемеры ибо им это выгодно чтобы сами воевать не шли. Так и живём в стране мечты
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06.03.2026 04:42 Відповісти
Це мафія
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06.03.2026 09:05 Відповісти
🤣🤣🤣 яке ти жалюгідне чмо. Ти заздриш жінкам, що вони можуть виїзджати за кордон? НІ! Жінка має сидіти біля ухилянтського пі**раса Artura))
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06.03.2026 09:55 Відповісти
Ты чего такой агрессивный, мать воспитала быть дамским угодником и не задавать лишних вопросов? Так это твои проблемы, а не мои, нечего кидаться на людей, otmorozuk
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06.03.2026 13:38 Відповісти
Їм краще в угорському полоні чим на нулі.
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06.03.2026 09:24 Відповісти
 
 