Україна вимагає в Угорщини свободу вибору "без примусу чи тиску" для двох полонених, яких віддала РФ

Фото: Військові ЗСУ з угорським громадянством в Угорщині після полону РФ

5 березня Україна викликала в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні через передачу Росією двох українських полонених з угорським громадянством до Будапешту без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Києвом.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

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Вимога України

Українська сторона наголосила на "неприпустимості піару та політизації" чутливих питань у зв’язку з передачею українських військовополонених з російського полону до Угорщини.

"Повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, про що свідчить повернення сьогодні 200 військовослужбовців у рамках обмінів. Робота над цим ведеться постійно на всіх можливих майданчиках та з усіма партнерами, здатними сприяти звільненню українських військовослужбовців і цивільних заручників незалежно від їх етнічного походження", - йдеться у заяві.

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Київ вимагає, щоб повернутим військовим надали змогу сконтактувати з працівниками українського консульства для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та "гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу".

"Очікуємо від угорської сторони оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що зазначеним особам буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів", - додали в МЗС.

Що передувало?

Раніше Сійярто заявив про виклик посла України через нібито мобілізацію двох угорців. Він розповідав про "відкрите полювання на людей".

Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, стверджував угорський міністр.

4 березня повідомлялося, що диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ з угорським громадянством, які потрапили в полон до армії РФ. Їх забрав з собою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебував з візитом у Москві.

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