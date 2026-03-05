Надеемся, "одно лицо" из ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, иначе с ним будут общаться ВСУ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Украине.
Об этом глава государства заявил во время брифинга по итогам работы правительства, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - отметил президент, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов", - добавил он.
По словам президента, Украина рассчитывает на деньги ЕС и на собственный бюджет.
"Обсудили все наши направления, внутреннее обеспечение, производство дронов, ракет. У нас должна быть предоплата от украинской стороны по будущей авиации, по Gripen и Rafale", - добавил он.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
От яка має бути реакція тепер і ЄС і НАТО? А то ж погроза збройними силами країні, що входить до тих об`єднань, то вже не жарти. Передозуванням тут не вдмажешся.
Здається, що та ЗЕсрань то все спеціально робить. Бо ж він обіцяв ліквідувати Україну за один термін а тут ніяк то не вдається...
Майстер-клас: як допомогти Орбану.
Браво, що тут ще скажеш. Чим треба керуватися, щоби видати такий стендап - особисто для мене загадка. Але це чітке, точкове попадання у ту риторику, яка потрібна Орбану для мобілізації його виборців.
А водночас, це ускладнить майбутню нормалізації відносин з угорським суспільством. У тому числі у разі, якщо (сподіваюся) Віктор зазнає поразки.
От нашо так шкодити собі? Яка мета?
Нуль переваг, просто нуль.
Натомість втрати реальні, бо угорська урядова пропаганда точно підхопить і використає цей подарунок дуже швидко.
Аби це цитування президента України не стало головною тезою орбанопропаганди у вирішальний місяць кампанії... Бо і цей варіант не виключений...