Надеемся, "одно лицо" из ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, иначе с ним будут общаться ВСУ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Украине.

Об этом глава государства заявил во время брифинга по итогам работы правительства, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - отметил президент, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов", - добавил он.

Читайте: Украина готова обменять опыт борьбы с "Шахедами" на ракеты Patriot, - Зеленский

По словам президента, Украина рассчитывает на деньги ЕС и на собственный бюджет.

"Обсудили все наши направления, внутреннее обеспечение, производство дронов, ракет. У нас должна быть предоплата от украинской стороны по будущей авиации, по Gripen и Rafale", - добавил он.

Читайте также: Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие, - Зеленский

Орбан блокирует кредит для Украины

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Читайте: ЕС пересмотрит использование замороженных российских активов, если Венгрия не снимет вето на кредит для Украины