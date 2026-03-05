РУС
Новости Венгрия против поддержки Украины Блокировка Венгрией решений ЕС
6 363 116

Надеемся, "одно лицо" из ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, иначе с ним будут общаться ВСУ, - Зеленский

Заявление Зеленского об Орбане: с ним могут говорить ВСУ

Президент Владимир Зеленский надеется, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Украине.

Об этом глава государства заявил во время брифинга по итогам работы правительства, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - отметил президент, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов", - добавил он.

По словам президента, Украина рассчитывает на деньги ЕС и на собственный бюджет.

"Обсудили все наши направления, внутреннее обеспечение, производство дронов, ракет. У нас должна быть предоплата от украинской стороны по будущей авиации, по Gripen и Rafale", - добавил он.

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Автор: 

