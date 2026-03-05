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Новини Угорщина проти підтримки України Блокування Орбаном кредиту для України
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Сподіваємось, "одна особа" з ЄС не блокуватиме 90 млрд євро, інакше з ним спілкуватимуться ЗСУ, - Зеленський

Заява Зеленського про Орбана: з ним можуть говорити ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сподівається, що ніхто у ЄС не блокуватиме виділення 90 млрд євро допомоги Україні.

Про це глава держави заявив під час брифінгу за підсумками роботи уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не блокуватиме 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним Силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять та із ним спілкуються своєю мовою", - зазначив президент, ймовірно, маючи на увазі прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

"Ми розуміємо, що ми не маємо альтернативи цим грошам. Ми розуміємо, що ці гроші заблоковані однією людиною. Офіційно тут немає жодних секретів", - додав він.

Читайте: Україна готова обміняти досвід боротьби з "Шахедами" на ракети Patriot, - Зеленський

За словами президента, Україна розраховує на гроші ЄС та на власний бюджет.

"Обговорили всі напрямки наші, внутрішнє забезпечення, виробництво дронів, ракет. У нас має бути передплата від української сторони щодо майбутньої авіації, щодо Gripen та Rafale", - додав він.

Також читайте: Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю, - Зеленський

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Читайте: ЄС перегляне використання заморожених російських активів, якщо Угорщина не зніме вето на кредит для України

Автор: 

Угорщина (3019) Зеленський Володимир (28000) Євросоюз (15223) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+78
Оце бовкнув, так бовкнув!
Ти ж хоч і х*ровий, але президент великої країни, а не тупа базарна баба (хоча куди тобі розумом до неї).
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05.03.2026 15:50 Відповісти
+54
Зовсім розум втратив. Оця гніль нам всім дорого буде коштувати
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05.03.2026 15:50 Відповісти
+50
Він ********? Робити террористичні погрози лідеру однієї з країн ЄС? Давати орбану такі козирі в руки? ****... ну як можна бути таким дебілом????
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05.03.2026 16:22 Відповісти
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разве что в Уругвае есть подобное шоу. А испанский язык легко учится
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05.03.2026 22:13 Відповісти
Цікаво, що того Орбана хоч в дупу цілуй, він усеодно буде блокувати те фінансування, бо це остання надія Ху...ла. Не думаю, що Сіярто просто так до московії регулярно їздить.
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05.03.2026 21:49 Відповісти
Так довго з нього ліпили розумного державника, але втратили над ним опіку і інфантильний паяц поніс отсєбятіну. Як завжди, будуть наслідки для України, а не для цього дурачка
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05.03.2026 21:55 Відповісти
Орбоквакур задумаеця,окчо як кусачки,з переляку дріт зможе перекусити🙂СЛАВА ЗСУ!!!
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05.03.2026 22:09 Відповісти
Це тупа помилка. Погроза лише тоді чогось варта, коли вона не лише може, а і високоймовірно буде реалізована. А тут шансів - 0. Тепер тільки дасть привід Орбану для виття на весь світ про силову загрозу від невдячної України. Такими виступами Зеленський недоречно мобілізує орбанівський електорат і уб'є шанси партії "Тиса" прийти до влади . . .

Та і в принципі - це виглядає як дитяча істерика. Вже би краще просто тихо зробив, що говорить, ніж кидатися такими словами. Мінус, однозначно.
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05.03.2026 23:24 Відповісти
дєбіли, ***. A ви не почули що кацапска сBиня перша почала погрожувати?
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05.03.2026 23:47 Відповісти
Нормально, правильна риторика в цьому прибацаному світі. Орбан теж несе відверто загрозливу херню: "Орбан погрожує «силою прорвати нафтову блокаду» України: Ніяких угод, ми їх просто здолаємо". Якщо Трамп каже з трибуни "Китай продає вітряки лохам в Європі", то про що мова?

Риторика всюди дно, і на дні треба мати таку ж риторику, інакше тебе будуть тримати за лоха. Так що при всій нелюбові до Зеленського, все правильно.
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05.03.2026 23:50 Відповісти
Дядько, ти дурак.
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06.03.2026 00:41 Відповісти
Авжеж. А електорат Орбана це взірець мудрості і дипломатичности. 🤷‍♂
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06.03.2026 00:52 Відповісти
Хто пояснить цьому бовдуру, що відверто хамське за формою та примітивно убоге за змістом звернення, властиве малоосвіченій містечковій шпані, до лідера іноземної держави, незалежно від того, хто він є, а тим більше від якого залежить фінансова допомога нашій країні неприпустима та вкрай шкідлива для позитивного іміджу України. Так кому, крім московського недомірка, вигідна така поведінка гундоса?
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06.03.2026 00:19 Відповісти
"Янєлох бонєвтікавіч хєрпідуй" вже почав погрожувати іньшим країнам.... ого його "понесло"....
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06.03.2026 00:40 Відповісти
А було б непогано цього п"дара Орбана за#уярити , або взяти його в полон і опустити на відео.
Як це зробили з тим же самим Мадуро.
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06.03.2026 01:19 Відповісти
з мадуро можна. Ето другое
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06.03.2026 01:35 Відповісти
Европейцы боязливые дебилы и ни чего не сделают ни Украине ни Венгрии , зато Украину за дерзость будут уважать . Мы же видим кого они боятся , тех кто давит. Здесь Зе сделал ход конем только органу всё равно на это
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06.03.2026 03:53 Відповісти
В принципі нічого поганого зельц не сказав.
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06.03.2026 04:50 Відповісти
коли в оральному кабінеті ..білого дому .. отримав від трампа і венса за обидві щоки зелені хватило ж розуму не погрожувати штатам нашими зсу . а тут ***** розпетушився . спочатку працює язик а мозги тільки потім включаються
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06.03.2026 05:35 Відповісти
Слово не горобець, вилетить не піймаєш! То ж треба думати головою перш ніж щось ляпать язиком.
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06.03.2026 05:43 Відповісти
Мразь шашлична тягне орбана на виборах
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06.03.2026 06:05 Відповісти
Можна захопити Будапешт і обміняти його на вступ в Євросоюз🤣🤣🤣
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06.03.2026 06:29 Відповісти
Геніально! «А на груді його свєтілась медаль за город Будапешт»
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06.03.2026 07:38 Відповісти
Все він правильно сказав,ще б зробив,як сказав! Обрана на допит в прокуратуру з мішком на голові,бо це ворог!
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06.03.2026 06:52 Відповісти
Всё-таки Зеленскому не хватает политического опыта и дипломатической выдержки. О таких делах не говорят, они делаются втихаря.
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06.03.2026 07:11 Відповісти
"Це- провал" - подумав Штирлиць...
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06.03.2026 07:22 Відповісти
Очевидно, через кілька місяців, після виходу США з перемовин, зелений торчок буде змушений дати ЗСУ телефон Трампа
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06.03.2026 09:25 Відповісти
І знову наш патужний лідор гордо прийняв політичний удар, сховавшись за спинами ЗСУ... Язик треба контролювати, в не бездумно ганятися за лайками та рейтингами. Це не конкурс капітанів у сраному КВН.
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06.03.2026 09:48 Відповісти
ну и к чему это было?! это же просто перебор
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06.03.2026 10:22 Відповісти
Блазень. Пожиттєво. Невиліковно.......
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06.03.2026 11:37 Відповісти
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