Сподіваємось, "одна особа" з ЄС не блокуватиме 90 млрд євро, інакше з ним спілкуватимуться ЗСУ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що ніхто у ЄС не блокуватиме виділення 90 млрд євро допомоги Україні.

Про це глава держави заявив під час брифінгу за підсумками роботи уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не блокуватиме 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним Силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять та із ним спілкуються своєю мовою", - зазначив президент, ймовірно, маючи на увазі прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

"Ми розуміємо, що ми не маємо альтернативи цим грошам. Ми розуміємо, що ці гроші заблоковані однією людиною. Офіційно тут немає жодних секретів", - додав він.

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За словами президента, Україна розраховує на гроші ЄС та на власний бюджет.

"Обговорили всі напрямки наші, внутрішнє забезпечення, виробництво дронів, ракет. У нас має бути передплата від української сторони щодо майбутньої авіації, щодо Gripen та Rafale", - додав він.

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Орбан блокує кредит для України

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

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