РУС
Новости
3 015 73

Орбан: Зеленский угрожает не мне, а Венгрии, я не позволю шантаж

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о блокировании помощи от ЕС из-за невозобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик написал в соцсети Х.

Ответ Орбана

"Президент Зеленский угрожает не мне. Он угрожает Венгрии. К сожалению для него, он не может помешать мне защищать венгерские семьи", - заявил он.

Орбан снова вспомнил о "нефтяной блокаде" Венгрии со стороны Украины через нефтепровод "Дружба".

"Мы обязательно должны сломать эту нефтяную блокаду. Мы не можем договориться об этом с украинцами, потому что они шантажируют нас и хотят заставить нас. А мы хотим показать, что Венгрию нельзя шантажировать и нельзя принуждать. Нефть должна пройти через Украину, через нефтепровод "Дружба", и украинцы обязаны это сделать. Они не делают нам одолжение, они не могут торговаться по этому поводу, это их обязанность согласно соглашению, заключенному с Европейским Союзом", - заявил премьер Венгрии.

Орбан добавил, что планирует "применить все средства, чтобы прорвать эту нефтяную блокаду".

"Я применю финансовые средства, но, конечно, не военные, потому что мы на стороне мира, но я применю все возможные политические средства, чтобы защитить венгерские семьи. Если мы не защитим себя от шантажа со стороны Украины, то за это заплатят венгры. Поэтому мы будем защищать себя и мы это сломаем, мы сломаем нефтяную блокаду, и никакие угрозы, никакие угрозы жизнью не смогут меня отвлечь от этого", - резюмировал он.

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Венгрия (807) Зеленский Владимир (10718) нефтепровод (43) Орбан Виктор (462)
Топ комментарии
+11
вибори через місяць
05.03.2026 21:33 Ответить
+10
Чого ти Угорщиною прикриваєшся? - тобі ж сказали - шоб не сильно газував - ато губи полопають
05.03.2026 21:35 Ответить
+8
Цей вибір 2019 року мудрий народ буде вихаркувати кров'ю, повертати пр@й@бані території, сплачувати за кредитами та відновлювати стосунки з Європою не одне покоління.
05.03.2026 21:47 Ответить
вибори через місяць
05.03.2026 21:33 Ответить
Ну так Орбан з цього приводу і хвилюється:
Йому ще на роботу у Газпром переїжджати... через місяць!
05.03.2026 21:39 Ответить
Не кажіть "гоп". Ще об'єднає довкола себе угорців перед "ліцом внєшнєй укроугрози".
А ще через тиждень руснява агентура щось там підірве довкола "дружби" на угорській території.
І русняві ІПсО там працюватимуть на повну.
Так що результат виборів там - під великим питанням.
05.03.2026 21:44 Ответить
Україну не мають хвилювати вибори в мілких парашах. Якщо орбан переможе його треба просто вбити, щоб інші боялись. Все. До аятолли нах
05.03.2026 21:48 Ответить
Без ядерки кОрбана не вб'єш. Інфа - сотка.
05.03.2026 21:48 Ответить
До речі, треба не дати москалям добудувати аес в угорщині
05.03.2026 21:52 Ответить
Треба Буданова відправити з вибухівкою або авіаносну групу США.
05.03.2026 22:01 Ответить
ти такий актівний сьогодні, шо хоч гамівну сорочку одягай на тебе,

бо як тебе не зупинити, то ти Україну ядеркою до ранку озброїш та Атлантичний океан висушиш, щоб потягами до Мічігана зі Львава без пересадки їздити
05.03.2026 22:09 Ответить
трамп це зробить.І потім вибори проведе.
05.03.2026 22:01 Ответить
Поки ти там ухиляєшся, Україна скоро буде розміром з Угорщину і наші вибори точно нікого не будуть хвилювати.
05.03.2026 21:59 Ответить
Кацапе, твоє місце у параші 🐷🚾
05.03.2026 22:06 Ответить
З твоїми курячими мозками тільки агітки на форумі штампувати та кацапiв вишукувати.
05.03.2026 22:09 Ответить
Що там із ціною на нафту, безтолковий?
А нука развей нам тут московський фейк
05.03.2026 22:12 Ответить
Доб'ють іран, його нафта піде через сирію в європу, буде нормальна ціна, кацапєд, не переймайся. 😁
05.03.2026 22:15 Ответить
Ти не хочеш у президенти України?
Можемо організувати, нам тут ******** та патріоти потрібні, ми без них нікуди.
05.03.2026 22:17 Ответить
Я тебе кацапе скоро з хати витягну за шкірку і на фронт відправлю 😊
05.03.2026 22:19 Ответить
А сам не бажаєш за свою країну повоювати? Мабуть не для того ж сдриснув..
05.03.2026 22:22 Ответить
Я тебе змушу, ти мій кацапський хазаро-раб а я твій господар. Ти будеш воювати за Україну.
05.03.2026 22:25 Ответить
А ти в курсі, що вас скоро будуть отлавлювати і відправляти назад на Батьківщину?
Ви там у Європі все засрали своею присутністю. Пособий на вас дармоїдів не вистачає.
05.03.2026 22:28 Ответить
Ну так я вже накопив на хабаря з грошей єс щоб влаштуватись в ТЦК і витягати кацапів прямо з хат на фронт. Болгаркою тобі двері спиляєм і за шкірку витягнем 😁
05.03.2026 22:31 Ответить
Твій оптимізм просто чудовий - продовжуй впарювати свій політичний аналіз и далi.
Разом з тобою ми впевнено рухаємось до перемоги і ти мислено з нами
05.03.2026 22:38 Ответить
А зєлєнь робить йому рекламу як захиснику угорського народу.
05.03.2026 21:57 Ответить
А може краще крим?
05.03.2026 21:36 Ответить
Доки банда зеленського в Києві - ніякого Криму не буде. Більш того, є великий шанс, що і України не буде.
05.03.2026 22:23 Ответить
ЗС України знають де їх ворог і хто їх вбиває!!
05.03.2026 21:48 Ответить
А ти напевно з моцкви пишеш якщо гадаєш що СБУ тебе за твої висери не візьме за яйця? Але ж земля кругла
05.03.2026 21:53 Ответить
Те сбу яке просрало подвійний теракт в центрі міста-мільйонника? не смішіть.
05.03.2026 22:21 Ответить
Це що ти маєш на увазі, кацапєт?
05.03.2026 21:56 Ответить
Орбан, это тебе с Янелохом на 2 голоса }{уйло петь поручило? Или сами догадались?
05.03.2026 21:34 Ответить
Ми тобі нічого не винні. Тим більше качати нафту, на гроші з продажу якої нас намагаються знищити.
05.03.2026 21:35 Ответить
https://youtu.be/IEYpSXNNjp4
05.03.2026 21:40 Ответить
Черга до газруму?
05.03.2026 21:49 Ответить
Всі хабадники.
Не хабадники тільки Китай, КНДР, Іран .
Орбану треба заспокоїтися, Україна не його рівень...
05.03.2026 22:24 Ответить
Іран допомогав московії - прямий слуга хабаду.
05.03.2026 22:28 Ответить
так але московія обдурила іран , ті дурники думали що московія їм союзник
05.03.2026 22:30 Ответить
Урок всім хто ліг під хабад ☝️😊
05.03.2026 22:32 Ответить
Чого ти Угорщиною прикриваєшся? - тобі ж сказали - шоб не сильно газував - ато губи полопають
05.03.2026 21:35 Ответить
Ой неп*зди...
05.03.2026 21:36 Ответить
А ти кому погрожував і продовжуєш? Муд*ло
05.03.2026 21:37 Ответить
Ну значить, залишишся без Угорщини або без ЄС, довбойоббік!
05.03.2026 21:37 Ответить
Це уже "конкурс капітанів" на мові "Кварталу-95" КВН...
Біжу за попкорном...
05.03.2026 21:38 Ответить
Так а хто перший заявив, що Україна - ворог Угорщини?

Від ворога вимагати виконання "обов'язків" - то тільки в хворій голові буває.
05.03.2026 21:40 Ответить
Ето другоє.
05.03.2026 21:50 Ответить
Зеленский видать решил помочь Орбану выборы выиграть. Вон уже Орбан начал тупость Зеленского использовать по полной.
05.03.2026 21:41 Ответить
Ти також з тієї труби годуєшся?
05.03.2026 21:59 Ответить
він у неї на болотах бздить
05.03.2026 22:08 Ответить
Ти певне сцикунчику із тих хто до лютого 2022 року всім розповідав одне-" не можна провокувати путлера бо рашка нападе"?
05.03.2026 22:18 Ответить
Той сцикунчик -один з тих хто у 2022 напав на нас , коротше кажучи - кацап .
05.03.2026 22:24 Ответить
То Угорщині чи тобі?! То ти чи Угорщина не потерпить шантаж, визначись телепень!!
05.03.2026 21:44 Ответить
Цей вибір 2019 року мудрий народ буде вихаркувати кров'ю, повертати пр@й@бані території, сплачувати за кредитами та відновлювати стосунки з Європою не одне покоління.
05.03.2026 21:47 Ответить
Тупий ішак сам не второпавши зробив рейтинг орбану а сам впав в чергове дно..
05.03.2026 21:47 Ответить
Піднімайся!
05.03.2026 22:00 Ответить
Зразу видно що вугорська жаба привезла з моцкви новы методички. І питання даже не в самій нафті а в виборах. Бо Х'уйло через місяць може втратити одного з головних своїх агентів в Європі
05.03.2026 21:48 Ответить
Зараз для України головне повністю їгнорити цю вугорську жабу. Поскаче, поскаче, тай лопне. Головне не дати Горбану набрати рейтингів на своїй значимості.
05.03.2026 21:50 Ответить
Жаба мадярска угрожает не Зеленскому , а Украине !

"Нафта повинна пройти через Україну, через нафтопровід "Дружба", і українці зобов'язані це зробити. Вони не роблять нам послугу, вони не можуть торгуватися з цього приводу, це їхній обов'язок згідно з угодою, укладеною з Європейським Союзом"

Борзометр у этого хряка зашкаливает, надо срочно расхерячить эту «Дружбу» в пыль …
05.03.2026 21:48 Ответить
Так вона вже расхерачена, чого ви всі так переймаєтесь ?
05.03.2026 22:03 Ответить
Нужно отдать Зеленского Орбану - пусть проведет его на параде победы в цепях, заодно помиримся.
05.03.2026 21:52 Ответить
а може краще тебе віддати зразу, ну для розважужи орбанівському зоопарку на його віллі.
Все одно потім після захопленя України тебе кацапи пошлють на штурм Варшави як м*ясо.
Менше будеш мучитись.)
05.03.2026 22:22 Ответить
На парадах победы проводят захваченных вождей.
05.03.2026 22:23 Ответить
Орбан провокує лоха граючи на комплексі самозванця коміка. А той купується, як лох, і гавкає, і піднімає проти себе мадярів. Орбан хоч проставиться Зелі за вибори, якщо виграє? Бо другим способом рейтинг набити ніяк не може.
05.03.2026 21:58 Ответить
Орбан бере приклад з Трампа - стає на сторону жертви агресії і погрожує-шантажує жертву.
05.03.2026 22:01 Ответить
Та йде він на х...й, щось сьогодні забагато Орбана
05.03.2026 22:07 Ответить
Орбан, звісно, придурок, але наш потужний - це дно.
Мало того, що воно соромить і принижує Україну і українців, так цей гопник ще й ЗСУ втягнув!
Яке воно має право розписуватись за ЗСУ???
У нього фізіологічна потреба з кимось посратись.
Ганьба!!!
05.03.2026 22:08 Ответить
Швайцарко , не нервуйся , пожуй мілки та сходи у гості до місцевого фермера .... нахєра тобі українські проблеми , переймайся власним целюлітом .
05.03.2026 22:11 Ответить
Орбан, конечно, м...дак.
Но прикрывать свои дипломатические про...бы зз счёт ЗСУ - отстой.
Тем более, что ЗСУ знают, где Зе живет))), как и Орбан...
05.03.2026 22:08 Ответить
Та пішов нахрін. Погрожував не Угорщині, а тобі жаба надута, хоча мав би стриматися. Але вже мабуть нерви і у Президента України здають
05.03.2026 22:09 Ответить
Бокс по переписке.
05.03.2026 22:11 Ответить
Битва капітанів, другий раунд. Відосики проти твітів в Х.

Умова раунду - імпровізація і гумор
05.03.2026 22:13 Ответить
Я щось не розумію, що в мізках тих, хто захищає абсолютну небезпечну дипломатичну незрілість і дурість зеленського!
05.03.2026 22:13 Ответить
Собака гавкає, а караван іде...
05.03.2026 22:17 Ответить
Не знаю чи робить він ці заяви томущо самодур, або за планом Ермака, але росіянам залишається тільки запустити з території України якийсь дрон типу шахеда по атомної станції в Угорщині, краине НАТО. Iшака нема кому зупинити, навколо нього зібралися одні лізоблюди.
05.03.2026 22:25 Ответить
 
 