Орбан: Зеленский угрожает не мне, а Венгрии, я не позволю шантаж
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о блокировании помощи от ЕС из-за невозобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик написал в соцсети Х.
Ответ Орбана
"Президент Зеленский угрожает не мне. Он угрожает Венгрии. К сожалению для него, он не может помешать мне защищать венгерские семьи", - заявил он.
Орбан снова вспомнил о "нефтяной блокаде" Венгрии со стороны Украины через нефтепровод "Дружба".
"Мы обязательно должны сломать эту нефтяную блокаду. Мы не можем договориться об этом с украинцами, потому что они шантажируют нас и хотят заставить нас. А мы хотим показать, что Венгрию нельзя шантажировать и нельзя принуждать. Нефть должна пройти через Украину, через нефтепровод "Дружба", и украинцы обязаны это сделать. Они не делают нам одолжение, они не могут торговаться по этому поводу, это их обязанность согласно соглашению, заключенному с Европейским Союзом", - заявил премьер Венгрии.
Орбан добавил, что планирует "применить все средства, чтобы прорвать эту нефтяную блокаду".
"Я применю финансовые средства, но, конечно, не военные, потому что мы на стороне мира, но я применю все возможные политические средства, чтобы защитить венгерские семьи. Если мы не защитим себя от шантажа со стороны Украины, то за это заплатят венгры. Поэтому мы будем защищать себя и мы это сломаем, мы сломаем нефтяную блокаду, и никакие угрозы, никакие угрозы жизнью не смогут меня отвлечь от этого", - резюмировал он.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йому ще на роботу у Газпром переїжджати... через місяць!
А ще через тиждень руснява агентура щось там підірве довкола "дружби" на угорській території.
І русняві ІПсО там працюватимуть на повну.
Так що результат виборів там - під великим питанням.
бо як тебе не зупинити, то ти Україну ядеркою до ранку озброїш та Атлантичний океан висушиш, щоб потягами до Мічігана зі Львава без пересадки їздити
А нука развей нам тут московський фейк
Можемо організувати, нам тут ******** та патріоти потрібні, ми без них нікуди.
Ви там у Європі все засрали своею присутністю. Пособий на вас дармоїдів не вистачає.
Разом з тобою ми впевнено рухаємось до перемоги і ти мислено з нами
Не хабадники тільки Китай, КНДР, Іран .
Орбану треба заспокоїтися, Україна не його рівень...
"Кварталу-95"КВН...
Біжу за попкорном...
Від ворога вимагати виконання "обов'язків" - то тільки в хворій голові буває.
"Нафта повинна пройти через Україну, через нафтопровід "Дружба", і українці зобов'язані це зробити. Вони не роблять нам послугу, вони не можуть торгуватися з цього приводу, це їхній обов'язок згідно з угодою, укладеною з Європейським Союзом"
Борзометр у этого хряка зашкаливает, надо срочно расхерячить эту «Дружбу» в пыль …
Все одно потім після захопленя України тебе кацапи пошлють на штурм Варшави як м*ясо.
Менше будеш мучитись.)
Мало того, що воно соромить і принижує Україну і українців, так цей гопник ще й ЗСУ втягнув!
Яке воно має право розписуватись за ЗСУ???
У нього фізіологічна потреба з кимось посратись.
Ганьба!!!
Но прикрывать свои дипломатические про...бы зз счёт ЗСУ - отстой.
Тем более, что ЗСУ знают, где Зе живет))), как и Орбан...
Умова раунду - імпровізація і гумор