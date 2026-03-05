Орбан: Зеленский угрожает не мне, а Венгрии, я не позволю шантаж

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о блокировании помощи от ЕС из-за невозобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик написал в соцсети Х.

Ответ Орбана

"Президент Зеленский угрожает не мне. Он угрожает Венгрии. К сожалению для него, он не может помешать мне защищать венгерские семьи", - заявил он.

Орбан снова вспомнил о "нефтяной блокаде" Венгрии со стороны Украины через нефтепровод "Дружба".

"Мы обязательно должны сломать эту нефтяную блокаду. Мы не можем договориться об этом с украинцами, потому что они шантажируют нас и хотят заставить нас. А мы хотим показать, что Венгрию нельзя шантажировать и нельзя принуждать. Нефть должна пройти через Украину, через нефтепровод "Дружба", и украинцы обязаны это сделать. Они не делают нам одолжение, они не могут торговаться по этому поводу, это их обязанность согласно соглашению, заключенному с Европейским Союзом", - заявил премьер Венгрии.

Орбан добавил, что планирует "применить все средства, чтобы прорвать эту нефтяную блокаду".

"Я применю финансовые средства, но, конечно, не военные, потому что мы на стороне мира, но я применю все возможные политические средства, чтобы защитить венгерские семьи. Если мы не защитим себя от шантажа со стороны Украины, то за это заплатят венгры. Поэтому мы будем защищать себя и мы это сломаем, мы сломаем нефтяную блокаду, и никакие угрозы, никакие угрозы жизнью не смогут меня отвлечь от этого", - резюмировал он.

Орбан блокирует кредит для Украины

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

