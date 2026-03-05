УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8054 відвідувача онлайн
Новини Відносини України та Угорщини Орбан про Зеленського
7 976 110

Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на останню заяву президента України Володимира Зеленського щодо блокування допомоги від ЄС через невідновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик написав у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь Орбана

"Президент Зеленський погрожує не мені. Він погрожує Угорщині. На жаль для нього, він не може завадити мені захищати угорські сім'ї", - заявив він.

Орбан знову згадав про "нафтову блокаду" Угорщини з боку України через нафтопровід "Дружба".

"Ми обов'язково повинні зламати цю нафтову блокаду. Ми не можемо домовитися про це з українцями, тому що вони шантажують нас і хочуть змусити нас. А ми хочемо показати, що Угорщину не можна шантажувати й не можна примушувати. Нафта повинна пройти через Україну, через нафтопровід "Дружба", і українці зобов'язані це зробити. Вони не роблять нам послугу, вони не можуть торгуватися з цього приводу, це їхній обов'язок згідно з угодою, укладеною з Європейським Союзом", - заявив прем'єр Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер угорської опозиції різко відреагував на заяви Зеленського

Орбан додав, що планує "застосувати всі засоби, щоб прорвати цю нафтову блокаду".

"Я застосую фінансові засоби, але, звичайно, не військові, бо ми на боці миру, але я застосую всі можливі політичні засоби, щоб захистити угорські сім'ї. Якщо ми не захистимо себе від шантажу з боку України, то за це заплатять угорці. Тому ми будемо захищати себе і ми це зламаємо, ми зламаємо нафтову блокаду, і ніякі погрози, ніякі погрози життям не зможуть мене відвернути від цього", - резюмував він.

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина обурилася через заяву Зеленського про Орбана: "Це відкрита погроза"

Автор: 

Угорщина (3019) Зеленський Володимир (28000) нафтопровід (453) Орбан Віктор (947)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
вибори через місяць
показати весь коментар
05.03.2026 21:33 Відповісти
+17
Цей вибір 2019 року мудрий народ буде вихаркувати кров'ю, повертати пр@й@бані території, сплачувати за кредитами та відновлювати стосунки з Європою не одне покоління.
показати весь коментар
05.03.2026 21:47 Відповісти
+15
Чого ти Угорщиною прикриваєшся? - тобі ж сказали - шоб не сильно газував - ато губи полопають
показати весь коментар
05.03.2026 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Угорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів," - Орбан

"Сподіваємось, "одна особа" з ЄС не блокуватиме 90 млрд євро, інакше з ним спілкуватимуться ЗСУ," - Зеленський

Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж

Схоже, на Орбані "шапка сгАрела"...
показати весь коментар
05.03.2026 23:53 Відповісти
Орбан вже себе в множинному варіанті називає. Погрожують НАМ, каже. В України до громадян Угорщини немає питань. Але до керівництва цієї країни є.
показати весь коментар
06.03.2026 00:14 Відповісти
керівництво вибрали громадяни. І до них також є питання. Крім того, судячи по висеру їх опозиції сьогодні- нормальних там немає
показати весь коментар
06.03.2026 02:01 Відповісти
Слухайте, Орбан знову витягнув із антресолей ту саму методичку, за якою працювали всі дрібні й великі тирани минулого. Оця його фраза: ,,Зеленський погрожує не мені, а Угорщині'' - це ж просто класика жанру. Десь ми це вже чули, чи не так? Як казав один классик :так це вже ж було ! Ми вже колись чули: ,,Фюрер - це Німеччина'', ,,Є Путін - є Росія''... А тепер зустрічайте нову зірку: ,,Угорщина - це я, Віктор''. Точніше - то тепер же нам пропонують повірити, що Угорщина - це пишний підборіддя Віктора, а будь-яка критика його корумпованих схем - це прямий напад на кожну угорську бабусю. Але це вже ж настільки дешевий і заідзжений трюк, що навіть просто ніяково. Віктор так старанно ототожнює себе з цілою країною, що, мабуть, коли в нього печія, він щиро вважає, що це Угорщина страждає від гастриту. А ці його вічні ,,угорські сім'ї''? Це ж ідеальний живий щит! Як тільки пахне смаженим або кремлівський господар смикає за нафтову мотузку, Орбан одразу ховається за спини немовлят і бабусь. Це ж так зручно: ти не просто відстоюєш відкати від ,,Лукойлу'', ти ж - ,,захисник сімейних вогнищ''. Він настільки ,,за мир'', що готовий ,,ламати блокади'' і кидатися на амбразуру, аби тільки нафта текла в потрібному напрямку. Називати Україну, яка воює за виживання, ,,шантажистом'' - це треба мати особливий талант до цинізму. Ти сидиш у безпечному Будапешті, отримуєш європейські дотації й водночас підігруєш агресору, але при цьому корчиш із себе жертву. Весь цей героїчний пафос про ,,погрози життю'' виглядає як погана акторська гра в сільському клубі: мантія ,,рятівника нації'' явно завелика, і з-під неї весь час визирає звичайний переляканий популіст, який боїться втратити доступ до кремлівськоі годівниці......
показати весь коментар
06.03.2026 02:01 Відповісти
Орбан, захаді нє бойся, віхаді нє плач.
показати весь коментар
06.03.2026 05:39 Відповісти
Еще один с манией величия, который решил себя ассоциировать со всем населением своей страны. Тоже, наверное, как путин говорит "мы", когда выступает? Мы, венгерский народ, не позволим себе угрожать?
Это первый признак мании величия. Война, кстати, только из-за этого, путин напал только из-за своей "обиды" и "не уважения" лично к нему, он об этом прямо говорит, только употребляя местоимение "мы", говоря о себе. Там "комплекс Бога", который он пытается сейчас удовлетворить нападением на Украину. И, пока, комплекс каким-то способом не будет удовлетворен, осознан или "закрыт", война не будет остановлена путиным.
А у Орбана, судя по всему, тоже крышу сносит уже от власти. Только хорошо, что Венгрия, не расия. Не тот масштаб.
показати весь коментар
06.03.2026 09:06 Відповісти
ВІТЯ,ВСЕ ЧИМ МОЖУ.
АГЕНТ ПАРТРЄТ
показати весь коментар
06.03.2026 09:45 Відповісти
На кожні скауління Орбана, відповідати ударами по нафтопроводу "Дружба".
показати весь коментар
06.03.2026 10:17 Відповісти
Орбан бере приклад з Трампа - стає на сторону терориста-агресора і погрожує-шантажує жертву.
показати весь коментар
06.03.2026 12:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 