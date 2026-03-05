Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на останню заяву президента України Володимира Зеленського щодо блокування допомоги від ЄС через невідновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик написав у соцмережі Х.
Відповідь Орбана
"Президент Зеленський погрожує не мені. Він погрожує Угорщині. На жаль для нього, він не може завадити мені захищати угорські сім'ї", - заявив він.
Орбан знову згадав про "нафтову блокаду" Угорщини з боку України через нафтопровід "Дружба".
"Ми обов'язково повинні зламати цю нафтову блокаду. Ми не можемо домовитися про це з українцями, тому що вони шантажують нас і хочуть змусити нас. А ми хочемо показати, що Угорщину не можна шантажувати й не можна примушувати. Нафта повинна пройти через Україну, через нафтопровід "Дружба", і українці зобов'язані це зробити. Вони не роблять нам послугу, вони не можуть торгуватися з цього приводу, це їхній обов'язок згідно з угодою, укладеною з Європейським Союзом", - заявив прем'єр Угорщини.
Орбан додав, що планує "застосувати всі засоби, щоб прорвати цю нафтову блокаду".
"Я застосую фінансові засоби, але, звичайно, не військові, бо ми на боці миру, але я застосую всі можливі політичні засоби, щоб захистити угорські сім'ї. Якщо ми не захистимо себе від шантажу з боку України, то за це заплатять угорці. Тому ми будемо захищати себе і ми це зламаємо, ми зламаємо нафтову блокаду, і ніякі погрози, ніякі погрози життям не зможуть мене відвернути від цього", - резюмував він.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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"Сподіваємось, "одна особа" з ЄС не блокуватиме 90 млрд євро, інакше з ним спілкуватимуться ЗСУ," - Зеленський
Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж
Схоже, на Орбані "шапка сгАрела"...
Это первый признак мании величия. Война, кстати, только из-за этого, путин напал только из-за своей "обиды" и "не уважения" лично к нему, он об этом прямо говорит, только употребляя местоимение "мы", говоря о себе. Там "комплекс Бога", который он пытается сейчас удовлетворить нападением на Украину. И, пока, комплекс каким-то способом не будет удовлетворен, осознан или "закрыт", война не будет остановлена путиным.
А у Орбана, судя по всему, тоже крышу сносит уже от власти. Только хорошо, что Венгрия, не расия. Не тот масштаб.
АГЕНТ ПАРТРЄТ